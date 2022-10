Puterea tot mai mare a lui Elon Musk și modul în care o folosește ridică semnale de alarmă la Washington

Printre lansare de sateliți în spațiu și negocieri de preluare a Twitter, Elon Musk și-a găsit timp să creioneze planuri de pace nesolicitate pentru Taiwan și Ucraina, stârnind riposta șefilor de stat ai acestor țări și producând iritare și la Washington, relatează Washington Post.

Recent, cel mai bogat om din lume, i-a supărat și pe unii oficiali de la Pentagon, când a anunțat că nu poate continua să plătească pentru serviciile de internet prin satelit furnizate Ucrainei aflate în război.

Pe măsură ce Musk, 51 de ani, începe să fie interesat de probleme geopolitice fine, mulți politicieni de la Washington se îngrijorează de pe margine.

Musk are un parteneriat de 20 de ani cu guvernul federal al SUA, contribuind la revenirea SUA în rolul de lider global în ceea ce privește spațiul și tranziția către mașini electrice. Un antreprenor talentat în domeniul tehnologiei, Musk a căpătat faimă internațională ca un CEO excentric. Dar chiar în timp ce îi admiră munca în domenii de securitate națională, mulți responsabili de la Washington cred în prezent că Musk a devenit prea influent și mult prea nesăbuit.

Peste 20 de oficiali de rang înalt de la Washington l-au caracterizat pe Musk ca fiind pe cât de strălucit pe atât de imprevizibil și arogant.

„Elon, «The EverywhereŁ"[Omniprezentul], așa l-a numit un oficial de la Casa Albă. „Crede că este un dar atât de mare pentru omenire încât nu are nevoie de niciun fel de direcții, că el știe cel mai bine."

Musk care și-a descris misiunea ca „îmbunătățire a viitorului umanității” a fost același care a susținut că planul său de pace pentru Ucraina e susceptibil să împiedice un război nuclear și că propunerea sa privind situația din Taiwan poate calma tensiunile regionale care ar putea deveni periculoase.

Doar că diplomația sa liberă nu le pică bine politicienilor americani, în timp ce, concomitent, face o ofertă Twitter, o platformă cu sute de milioane de utilizatori.

„Concluzia este că oamenii se agață de fiecare cuvânt al lui, pentru că s-a ținut de atâtea ori de cuvânt. Sper că arată puțin respect pentru această responsabilitate", a declarat senatorul democrat Richard J. Durbin.

Senatorul republican Lindsey O. Graham a calificat planul lui Musk pentru Ucraina drept un "afront" la adresa populației acestei țări și chiar a sugerat că subvențiile federale care ajută producătorii de mașini electrice ar putea fi mai bine cheltuite.

Relațiile între Musk și Washington s-au răcit

Relațiile între Musk și guvernul de la Washington a început în forță când un Musk entuziasmat a încheiat cu un „Te iubesc!” un apel venit din partea NASA, care îi oferea unui contract salvator în valoare de 1,6 miliarde de dolari. De atunci compania sa Space X a primit contracte de miliarde pentru a dezvolta rachete și capsule spațiale. Musk a livrat și a relansat programul spațial american.

Anterior, Musk a reușit să câștige simpatia unor administrații succesive de la Washington și a donat atât pentru candidați republicani, cât și democrați. Dimpotrivă, acum îl critică pe Biden și anunță că intenționează să voteze un președinte republican în 2024.

În ultima vreme, excentricul antreprenor nu prea mai trece pe la Washington și își manifestă tot mai des nemulțumirea față de guvernul federal. Între timp, are discuții cu șefi de stat și premieri, susțin persoane care lucrează cu el. Musk își vinde rachetele și tehnologia spațială Coreei de Sud, Turciei și unei liste de țări care se mărește continuu. Totodată, are fabrici Tesla în Germania și China. În afară de astea, deține și operează peste 3.000 de sateliți ce învârt în jurul Pământului – mai mulți decât posedă oricare națiune, incluzând SUA.

Influența lui Musk

De pildă, oficialii spun că în acest an Musk a avut o întâlnire cu președintele brazilian Jair Bolsonaro, considerat un ultranaționalist. A stat de vorbă și cu președintele rus în urmă cu aproximativ un an și jumătate, negând dezvăluirile cum că discuții mult mai recente cu Putin ar fi stat la baza planului său de pace pentru Ucraina, condamnat de multe voci ca pro-rus.

Musk a devenit o putere financiară globală și nu mai depinde acum de Washington pe cât de mult este valabil în sens invers. Armata SUA are nevoie de rachetele și sateliții ei pentru dronele, navele și avioanele sale. Actualmente, NASA nu are niciun alt mijloc de a-și transporta astronauții la Stația Spațială Internațională decât capsula spațială a Space X. În plus, într-o vreme când modificările climatice sunt prioritare pe agenda Casei Albe, niciun alt producător nu are atât de multe automobile electrice pe șosele americane.

„Nu există doar SpaceX. Sunt și alte entități cu care sigur am putea să ne asociem atunci când vine vorba de a oferi Ucrainei ceea ce are nevoie pe câmpul de luptă", a declarat săptămâna trecută Sabrina Singh, adjunctul secretarului de presă al Pentagonului.

Mai mulți oficiali de rang înalt susțin că Musk, în calitate de antreprenor cu contracte cu guvernul federal, ar trebui să fie supus unor verificări mai amănunțite, și în special ar trebui analizate planurile sale de investiții în Rusia și China. Unii aleși americani au numit potențiala achiziție a Twitter un „pericol pentru democrație”.

Washingtonul nu este chiar novice în ce privește gestionarea relațiilor cu magnații ce au dominat asupra unei industrii esențiale, notează Richard Haass, președintele Consiliului pentru Relații Externe. „Dar ceea ce este oarecum diferit în acest caz este capacitatea lui Musk de a-și proiecta agenda politică și faptul că acum avem tehnologie și mass-media care permit indivizilor să devină, în esență, propria rețea sau canal", a spus Haass.

Investițiile lui Musk în China și posibile planuri de afaceri în Rusia, pe care le-ar fi expus la un eveniment sponsorizat de Kremlin anul trecut sunt motive de îngrijorare pentru oficiali guvernamentali de vârf din SUA care se întreabă cum influențează interesele sale de afaceri concepția sa asupra evenimentelor internaționale.

Tulburările economice provocate de războiul din Ucraina i-a afectat și pe cei mai bogați, inclusiv pe Musk a cărui avere s-a diminuat cu zeci de miliarde până la circa 210 miliarde de dolari.

Două persoane care îl cunosc bine pe Musk au dezvăluit că firea lui impulsivă îl face adesea să spună lucruri care dăunează intereselor sale.

„Se împușcă singur în picior tot timpul. Nu ar trebui să intre în politică", a declarat o persoană care a lucrat cu el ani de zile.

"Am fost la fel de șocată ca toată lumea în ultimele luni de unele lucruri în care s-a băgat", a declarat Lori Garver, fost administrator adjunct la NASA. Ea este îngrijorată de consecințe. SpaceX a restabilit poziția de lider al SUA în spațiu, dar comentariile sale cu tentă politică atrag critici care încep să se întrebe: „De ce merg banii contribuabililor către acest miliardar?".

"Este dezamăgitor", a spus ea.

Ascensiunea lui Musk

Musk, originar din Africa în Sud, a dobândit cetățenia americană în 2002, anul în care a vândut PayPal, o firmă de plăți electronice, pentru a pune bazele Space X. La începutul lui 2003, Musk a început să curteze guvernul federal intenționând să dezvolte „o relație de lucru apropiată cu guvernul federal”. În aceeași perioadă a început să învestească în Tesla și a preluat conducerea proiectului după ce a accesat subvenții din partea statelor care voiau să elimine dependența de carburanți.

Musk a angajat zeci de persoane care să facă lobby pentru el la Washington, multe dintre ele foști angajați ai unor membri influenți ai Congresului SUA.

SpaceX a cheltuit peste 22 de milioane de dolari pentru a face lobby la Washington de-a lungul anilor, potrivit OpenSecrets, un grup de cercetare care urmărește firul banilor în politică. Musk însuși a zburat la Washington de zeci de ori între 2008 și 2013, potrivit înregistrărilor de zbor obținute de Ashlee Vance, biograful lui Musk. El a bătut la uși și a invitat oficiali la micul dejun.

La momentul în care Musk își prezenta capsula sa spațială în fața presei și îi invita și pe oficiali să arunce o privire SUA depindea de Rusia să asigure transportul astronauților americani la Stația Spațială Internațională, plătind fiecare loc cu zeci de milioane de dolari. Musk a promis că va oferi o alternativă și la acel moment Obama a fost dispus să ofere o șansă companiilor private precum Space X. Turneul publicitar al lui Musk, care și-a parcat „taxiul spațial” la doar câteva străzi de Capitol Hill, a dat roade: NASA i-a oferit un contract în valoare de 2,6 miliarde de dolari.

Musk a căutat să obțină contracte și de la Pentagon și a fost ajutat de o intervenție care a făcut valuri la o audiere în Congres cu privire la o asociere între giganții industriei aviatice Lockheed Martin și Boeing, care furnizau rachete pentru Forțele Aeriene ale SUA. Musk a denunțat un „monopol” pe banii contribuabililor.

„Elon spunea: «Dați-mi o șansă»", a declarat Scott Pace, un fost oficial NASA care a luat cuvântul la acea audiere.

Pentagonul a făcut acest lucru, iar Musk nu a dezamăgit. Rachetele sale Falcon, parțial reutilizabile, au schimbat jocul și au fost considerabil mai ieftine.

Acum, la doar opt ani mai târziu, Musk este un goliat al industriei spațiale, un succesul ce a schimbat dinamica cu Washingtonul.

Democrații sunt mai vocali în ceea ce privește necesitatea de a-l ține în frâu pe Musk

Liderul minorității din Camera Reprezentanților, Kevin McCarthy, îl numește pe Musk "bunul meu prieten", iar Musk a luat cuvântul la strângerea sa de fonduri din august. În iunie, Musk, care s-a mutat recent din California în Texas, a anunțat că a votat pentru Mayra Flores în cadrul alegerilor primare pentru Congres - și a spus că a fost prima dată când a votat pentru un republican. De asemenea, el i-a criticat pe democrați ca fiind prea extremiști și prea controlați de sindicate și a prezis public un "val roșu masiv" în noiembrie.

O zonă rară de acord bipartizan este aceea că, pentru anumite probleme vitale, în special pentru securitatea națională, Statele Unite nu ar trebui să depindă de o singură persoană sau companie, iar guvernul federal face demersuri pentru a reduce dependența de Musk.

NASA a finanțat capsula Starliner de la Boeing pentru a concura cu SpaceX pentru transportul astronauților. Oficialii NASA au declarat că întârzierile legate de Starliner și costul mai mare arată de ce SpaceX domină piața. „Dar totuși, avem nevoie de o a doua opțiune", a declarat un membru influent al Congresului.

De asemenea, Congresul a încurajat Ford și alți producători auto să construiască mașini electrice. O nouă condiție pentru o reducere federală de 7.500 de dolari este ca prețul mașinii noi să nu depășească 55.000 de dolari. Majoritatea modelelor Tesla sunt mai scumpe.

Musk urăște „o poveste falsă conform căreia ar fi un escroc care a supraviețuit din pomana guvernului", a declarat Eric Berger, autorul cărții "Liftoff", o istorie a SpaceX. „El vede guvernul ca pe o sabie cu două tăișuri", a spus Berger. Acesta îl poate ajuta, dar birocrația sa îl încetinește. „Este cu adevărat frustrat de gama amețitoare de agenții federale cu care trebuie să aibă de-a face - și cu cât se extinde, cu atât mai multe sunt și ele”.

Puțini sunt cei care doresc o confruntare frontală cu Musk

Biden a intrat într-o astfel de confruntare după ce Musk nu a fost invitat la o conferință a Casei Albe privind vehiculele electrice în august 2021. Musk a scris pe Twitter că refuzul a fost "următorul nivel de nebunie" și că Biden este controlat de sindicate. Musk nu s-a sfiit să atragă atenția asupra fiecărui pas greșit al lui Biden, inclusiv atunci când acesta a citit din greșeală instrucțiuni destinate doar lui pe teleprompterul său.

În afară de faptul că nu vor să se pună rău cu el, mulți din Washington îi admiră realizările și vor să lucreze cu el. La Pentagon, sunt mulți cei care îl văd pe Musk ca pe o armă secretă. Sistemele sale de sateliți Starlink înseamnă că soldații ucraineni au informații în timp real despre țintele militare, iar alte țări analizează modul în care acesta le poate ajuta eforturile de apărare.

„Obișnuiam să fim pe aceeași lungime de undă. Acum, nu suntem întotdeauna. Este grozav când suntem", a declarat un membru al Congresului. "Un lucru este clar: Musk crede că el știe cel mai bine și va face tot ce vrea - iar acest lucru poate fi bun și poate fi rău."

Între timp, Musk numărul proiectelor la care lucrează Musk crește, de la construirea de roboți care pot găti cina până la planuri de colonizare a planetei Marte.