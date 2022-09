Modernizarea DN52 Alexandria-Turnu Măgurele: când ar putea fi încheiate lucrările

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat, joi, că modernizarea DN 52 Alexandria -Turnu Măgurele trebuie încheiată în 18 luni, precizând şi că studiul de fezabilitate pentru drumul de mare viteză Alexandria-Bucureşti va fi finalizat în prima parte a anului viitor.

Oficialul a fost prezent, joi, în judeţul Teleorman, la debutul lucrărilor pentru modernizarea DN 52 Alexandria – Turnu Măgurele.

,,Am dorit să marchez începutul acestui şantier, s-a dat ordin de începere. Durata e de 18 luni. Sunt convins că autorităţile locale aflate în sală vor oferi tot sprijinul necesar constructorilor astfel încât să se înscrie toată lumea în termenii contractului. Am avut o discuţie cu compania care a câştigat această licitaţie. Sunt 18 luni în care trebuie să fie finalizat. Doar că mai trebuie ceva să se întâmple în perioada următoare, trebuie să fie finalizat şi studiul de fezabilitate pentru drumul de mare viteză Alexandria - Bucureşti şi acest lucru va fi finalizat în prima parte a anului viitor, urmând ca imediat cum este finalizat acest studiu de fezabilitate, să lansăm o licitaţie de proiectare + execuţie. Acest drum de mare viteză, absolut necesar judeţului Teleorman”, a declarat Sorin Grindeanu, transmite News.ro.

Ulterior, pe pagina sa de Facebook, oficialul a transmis: ,,Investiții importante pentru județul Teleorman în toate sectoarele de transport! În domeniul rutier, construirea Drumului de Mare Viteză București - Alexandria (aproximativ 70 de km) prinde contur. În acest moment este elaborat Studiul de Fezabilitate, în baza unui contract semnat în primăvara acestui an, iar - din 2023 - urmează proiectarea și demararea construcției acestui important proiect de infrastructură rutieră.

În paralel, alături de modernizarea DN52, un alt obiectiv important pentru MTI îl reprezintă infrastructura rutieră din Portul Turnu Măgurele.”

Conform sursei citate, mai exact, „cheul acestui important port dunărean va fi refăcut, iar platformele portuare vor fi reabilitate, ca și drumul de acces în Port.”

Vor mai fi realizate lucrări și pentru:

- Alimentarea cu apă a navelor;

- Alimentarea cu apă pentru combaterea incendiilor;

- Evacuarea apelor pluviale prin rigole amplasate paralel cu cheul.

Prin modernizarea infrastructurii aferente Portului Turnu Măgurele se estimează, în următorii 7 ani, o creștere a volumului de mărfuri de la 268.216 tone la 392.000 tone.

În data de 13 aprilie 2022, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate destinat drumului de mare viteză București – Alexandria (88 km).

Asocierea de proiectanți români care a semnat contractul la o valoare de 16,12 milioane de lei fără TVA trebuie să finalizeze studiul de fezabilitate în 14 luni, preciza atunci șeful Transporturilor.

Pe 7 ianuarie 2022, CNAIR a desemnat câștigătorul pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar construcției drumului de mare viteză București – Alexandria. Este vorba de asocierea DP CONSULT SA (Lider) – SC EXPLAN SRL (Asociat 1) – SCA TEAHA&FUZESI (Asociat 2).

Tot joi, Sorin Grindeanu, a declarat că atât gările şi haltele, cât şi porturile trebuie să fie trecute în administrarea autorităţilor locale pentru a fi puse în valoare, oficialul subliniind că măsura trebuie adoptată ,,indiferent de piedicile şi de dorinţele Bucureştiului".

,,Eu îmi doresc să descentralizez toate lucrurile care au fost ţinute în aceşti ani în mână, indiferent de guvernele care au fost în toţi aceşti 30 de ani ..., să se ţină la Bucureşti în mână tot. Nu. Aceste lucruri trebuie să fie descentralizate către administraţiile locale. Eu provin din administraţia locală, am fost şi viceprimar, şi preşedinte de consiliu judeţean, şi ştiu că acest proces este absolut necesar. De aceea, de când am preluat mandatul cred că am semnat vreo 50 de protocoale cu autorităţile locale, de exemplu, pentru investiţii în infrastructură, pe care să le realizeze local şi să fie decontate de către minister.", a afirmat Grindeanu.