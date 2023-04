Majoritatea românilor, mașini mai vechi de 11 ani: peste jumătate nu își permit un vehicul electric

Majoritatea românilor spune că prețul ridicat este principala barieră cu privire la achiziția unui autoturism electric, arată datele unui studiu realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES).

Dintre cei 62% dintre participanții la studiu care au cel puțin un autovehicul în gospodărie, 45% au mașini mai vechi de 11 ani și doar unul din cinci (21%) are autovehicule cu vechime de maxim 5 ani.

De asemenea, trei sferturi dintre aceștia au cumpărat autoturismul la mâna a doua.

Mai mult de jumătate (54%) dintre respondenți au autovehicule care utilizează drept combustibil motorina, 36% utilizează benzina, 6% GPL, 2% spun că dețin un autovehicul hibrid, iar 1% că folosesc energia electrică.

Mai mult de o treime (37%) spun că au în plan să achiziționeze un autovehicul electric, dar principala barieră care blochează achiziția unui autovehicul electric este prețul ridicat, mai mult de jumătate (51%) spun că nu își permit financiar. Unul din 10 respondenți invocă lipsa infrastructurii de încărcare, 6% faptul că nu sunt prietenoase cu mediul, iar 4% că au autonomie redusă.

Dintre cei care și-au cumpărat autovehiculul nou, 29% l-au achiziționat prin Programul RABLA.

Comportamentul sustenabil al românilor

Pe de altă parte, circa 88% dintre români spun că au în locuințele lor becuri LED, 31% au termostat programabil, însă numai 9% dețin panouri solare, arată specialiştii IRES.

Întrebați dacă ar fi dispuși să plătească în plus pentru a utiliza energie din surse regenerabile, care emit mai puține gaze cu efect de seră, pentru a combate încălzirea globală, jumătate dintre participanții la cercetare spun că nu ar plăti suplimentar.

O treime dintre intervievații români declară că ar fi dispuși să plătească cel mult cu 10% în plus față de suma actuală, 9% ar plăți între 11 și 20% în plus și doar 3% ar aloca suplimentar între 21 și 30%.

Potrivit sondajului IRES, două treimi dintre respondenți spun că, în acest moment, colectează selectiv toate deșeurile din gospodăria lor, iar un sfert spun că, în prezent, colectează selectiv doar o parte dintre deșeuri.

Vârstnicii și locuitorii din Moldova sunt cei în rândul cărora ponderea colectării selective totale este mai mare decât media.

Pentru cei mai mulți (57%) dintre respondenții care colectează selectiv doar o parte dintre deșeurile provenite în gospodărie, motivele țin de factori externi lor, respectiv: lipsa accesului la sistemul de colectare selectivă (facilități, infrastructură etc.) – 37% sau modalitatea de ridicare de către operatorul de salubritate – 20%.

Restul motivelor invocate au o natură individuală; este invocat fie lipsa spațiului în gospodărie (7%), fie graba ori lipsa timpului (6%), comoditatea (6%) ori chiar neglijența sau nepăsarea (5%).

Ce măsuri au luat românii

Atunci când sunt întrebați dacă, în ultimul an, au luat unele măsuri care se înscriu în sfera comportamentului sustenabil pentru mediul înconjurător, peste 9 din 10 români spun că au aruncat deșeuri doar în zonele destinate acestora, având grijă să protejeze natura și că au avut un comportament responsabil cu privire la poluarea apei, aproape 9 din 10 spun că au colectat selectiv deșeurile în propria gospodărie, 87% declară că au redus consumul de energie acasă, iar 83% că au redus consumul de apă acasă.

8 din 10 români spun că au redus utilizarea produselor de unică folosință cum ar fi pungi de plastic, tacâmuri de unică folosință, șervețele umede etc.

Trei sferturi (76%) dintre intervievați susțin că, în ultimul an, au utilizat modalități de transport prietenoase cu mediul (pe jos, cu bicicleta, folosind transportul în comun, cu autoturisme electrice), 7 din 10 afirmă că au cumpărat produse de sezon și produse locale, pentru a evita produsele care sunt transportate de departe și, prin urmare, contribuie la emisiile de dioxid de carbon, iar 64% că au consumat foarte puține produse de origine animală, din comerț.

Șase din 10 (61%) au redus, în ultimul an, utilizarea mașinii călătorind împreună cu alte persoane (carpooling) sau folosindu-și propriile mașini într-un mod mai eficient.

Unul din cinci (20%) participanți la sondaj spune că și-a achiziționat, în ultimul an, o mașină care consumă mai puțin sau e mai prietenoasă cu mediul (hibrid, electrică etc.), iar unul din 10 că, în aceeași perioadă, și-a instalat un echipament care produce energie regenerabilă (turbină de vânt, panouri solare etc.).