Mai mult de jumătate din patroni se tem că se vor majora taxele

Aproape 54% dintre antreprenori susțin că în prezent în România este mai solicitant ca oricând să își crească afacerile, printre obstacole aflându-se contextul economic și impredictibilitatea.

Conform sondajului realizat în Grupul micilor antreprenori din România, cu peste 51.000 de membri antreprenori, doar 15% consideră că în prezent este mai ușor decât în alte perioade să dezvolte o afacere.

„Comparativ cu începutul anilor ’90 sau 2000, când concurența era mai redusă și mediul de afaceri mai previzibil, astăzi antreprenorii se confruntă cu o presiune mult mai mare. În plus față de intensificarea competiției, există incertitudini economice și presiuni fiscale semnificative, care fac gestionarea și creșterea unei afaceri mult mai solicitante. Conform studiului nostru, 47% dintre antreprenori spun că mediul economic și fiscal este puțin avantajos. Totodată, cei mai mulți antreprenori, aproape 4 din 10, punctează că lipsa de educație și apelarea la consultanță în business îi împiedică de asemenea să își crească afacerile, la care se adaugă în opinia lor lipsa de viziune și lipsa de resurse financiare. Din păcate, vremurile în care business-urile creșteau din inerție, pe termen lung, au apus. Acum, fără a acționa strategic, fără a avea toate lucrurile puse la punct în afacere și fără a avea un plan eficient cele mai multe IMM-uri încep să stagneze, iar unele să dispară în primii ani de existență”, explică Mona Bardos, consultant de business, creator al acestei comunități de antreprenori și fondator Monasi.ro.

Viitor „destul de sumbru”

Lipsa de educație antreprenorială și lipsa de informație corectă, la care se adaugă lipsa de predictibilitate, împiedică IMM-urile să se dezvolte. Întrebați cum văd viitorul apropiat pentru antreprenoriatul românesc, aproape 60% dintre antreprenori au spus că este impredictibil, dar vor reuși să jongleze cu provocările apărute, iar peste 20% cred că va fi „destul de sumbru”, cu taxe și impozite mai mari și cu mai multe închideri de firme.

În același timp, sunt din ce în ce mai multe IMM-uri care după primii 2-3 ani de activitate se blochează și nu reușesc să scaleze. Din acest motiv, tot mai mulți antreprenori apelează la consultanță de business pentru redresarea afacerii.

„În multe cazuri, antreprenorii sunt prea prinși în munca efectiv din afacere pentru a o putea menține pe direcția de creștere. Mulți români intră în antreprenoriat, dar nu reușesc să continue să pedaleze în business, adică să crească. Principalul motiv care blochează creșterea afacerilor se află lipsa de obiective și de viziune în business și, bineînțeles, lipsa de execuție. În plus, concurența este tot mai mare în toate domeniile. Din aceste motive, apare stagnarea, plafonarea, din care mulți antreprenori nu mai pot ieși și nu mai pot crește business-ul, ceea ce poate duce la scăderi masive. Aici intervine rolul unui business coach care oferă mai multă clarificare pentru creșterea afacerilor. Lipsa de claritate în business afectează grav sănătatea acestuia. Iar când lucrurile încep să scape de sub control și să apară pierderi, antreprenorii simt nevoia de o viziune obiectivă din afara afacerii. Ei au nevoie de un plan acționabil, bazat pe metoda ACE - o soluție completă pentru ghidarea antreprenorilor, prin care sunt ajutați să redreseze afacerea. În urma unui astfel de plan care necesită o implementare de câteva luni, afacerile încep să scaleze, având creșteri remarcabile în primul an de schimbări. Multe afaceri mici cresc de până la 5 ori în aceeași perioadă”, explică Mona Bardos.

Antreprenorii care conștientizează nevoia de redresare a afacerii și solicită un plan acționabil pe metoda ACE au afacerii în domenii ca IT, producție de mobilă, jocuri digitale, servicii de call center, florărie, cursuri pentru copii, auto, avocatură. Deși în România mulți antreprenori încă fac business în mod intuitiv, crește numărul celor care apelează la ajutorul unui specialist, având în vedere că de la an la an tot mai multe firme intră în insolvență. Spre exemplu, în primele nouă luni din 2024, numărul insolvențelor a crescut cu 11% față de aceeași perioadă din 2023, conform datelor ONRC.