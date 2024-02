Lucrările pe lotul 3 dintre Ploiești și Buzău al A7 au fost întârziate cu un an și jumătate de CNSC

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că lucrările la lotul 3 dintre Ploieşti şi Buzău al autostrăzii A7 au fost întârziate cu un an şi jumătate, Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) ajungând la aceeaşi soluţie ca şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

"Noi, în urmă cu un an şi jumătate, la CNAIR, am dat exact soluţia care a fost dată după un an şi jumătate. Deci s-a pierdut un an şi jumătate cu domnii aceştia de la CNSC. (...) După un an şi jumate, au ajuns să dea aceeaşi soluţie pe care noi am dat-o în primăvara, vara anului 2022. Cine răspunde pentru anul ăsta şi jumătate întârziat? Pentru că, dacă ar fi respectat ce am dat noi, atunci astăzi, când vorbim, vorbeam de 50% în mod sigur stadiul realizat şi pe acel tronson şi sfârşitul anului ne-ar fi prins şi cu acel tronson finalizat. Şi probabil de la Focşani la Bucureşti s-ar fi mers doar pe autostradă. Răspund domnii ăştia, de la CNSC?", a spus, la Focşani, Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor şi-a exprimat speranţa ca firma constructoare care a câştigat lucrările să devanseze termenele de finalizare pentru acest tronson.

"S-a câştigat într-un final, s-a semnat, se intră la lucru aşa cum am spus, pe 1 martie, pe acest tronson. Nu e un tronson greu. Mă aştept să se ţină de termene, ba chiar să le devanseze aceste termene. Îmi pare rău, vă spun sincer, că s-a pierdut acest an şi jumătate cu decizii care s-au bătut cap în cap. (...) Dar pe domnii de la CNSC nu-i interesează aceste lucruri, ei sunt deasupra tuturor, nu răspund", a susţinut Grindeanu.

Sorin Grindeanu a ajuns, luni, la Focşani, pentru a verifica stadiului lucrărilor la obiectivul de infrastructură rutieră Autostrada A7, de la Buzău la Focşani. În cursul zilei, ministrul a verificat şi lucrările pentru tronsonul de la Ploieşti la Buzău.