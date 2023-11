Contract de lucrări pentru A7, tronsonul Ploieşti–Buzău, lotul 3. „Am reuşit să deblocăm infrastructura mare”

Contractul de lucrări pentru lotul 3 din Tronsonul Ploieşti-Buzău al Autostrăzii Moldovei a fost semnat, miercuri, iar la eveniment au fost prezenţi premierul Marcel Ciolacu şi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Ciolacu a afirmat că a fost deblocată infrastructura mare, iar Autostrada Moldovei este prinsă în PNRR, în timp ce Grindeanu a precizat că acest lot 3 are o perioadă de execuţie de 20 de luni.

“Acum un an şi ceva, am fost tot la Buzău şi am semnat primul lot din cele 13 loturi, care constituie Autostrada 7, de fapt Autostrada Moldovei, mult promisa autostradă a Moldovei de 30 şi ceva de ani. Echipa coordonată de către ministrul Sorin Grindeanu a reuşit nu numai să deblocheze absolut toate licitaţiile şi să le încheie astăzi, în ceea ce priveşte ultimul lot, dar a reuşit ca toate să fie în derulare şi în execuţie în acest moment. Din informaţiile mele, doar la lotul 2 este o anumită întârziere unde unul dintre participanţi a şi anunţat că va încerca să recupereze decalajul. În rest, pe toate loturile, constructorii implicaţi sunt în termenele asumate şi chiar le-au depăşit”, a afirmat premierul Ciolacu, miercuri, la Buzău, după semnarea contractului pentru lotul 3 din Tronsonul Ploieşti-Buzău al Autostrăzii Moldovei.

El a mai anunţat că în acest an echipa de la Ministerul Transporturilor va mai semna 60 de kilometri de autostradă şi va da în folosinţă 100 de kilometri de autostradă şi de drum expres.

“Anul acesta, domnul Grindeanu şi echipa sa vor mai semna încă aproape 60 de kilometri de autostradă şi vor da în folosinţă 100 de kilometri de autostradă şi drum express. De foarte mult timp nu s-a mai întâmplat acest lucru în România. Mă bucur că am reuşit să deblocăm infrastructura mare, toată Autostrada Moldovei este prinsă în PNRR, este din fonduri europene, ca să înţelegem adevărată importanţă a PNRR-ului. Şi din cifrele pe care le-am eu, dar sigur, domnul ministru Grindeanu o să detalieze, anul viitor o să finalizăm aproape 250 de kilometri de autostradă şi de drum express. Este, după recordul de a avea prima mie de kilometri, în anul acesta să finalizăm 100 de kilometri şi anul viitor 250 de kilometri. Începem să ne ridicăm la aşteptărilor românilor în ceea ce priveşte infrastructura”, a mai transmis Marcel Ciolacu.

Sorin Grindeanu a declarat cu acest prilej că semnarea contractului de lucrări pentru lotul 3 din această autostradă trebuia să se întâmple mai devreme. El a subliniat că cei din cauza cărora s-a produs această întârziere nu pot fi traşi la răspundere.

„Eu nu mă feresc să spun, s-a pierdut un an de zile din vina unor domni care nu răspund şi care nici măcar nu sunt, să spunem, dacă ar fi magistraţi, domnule prim-ministru, şi ar fi peste orice, să spunem, influenţă sau orice modalitate de a fi traşi la răspundere, dar nu, vorbim de un consiliu în care nişte domni sau nişte doamne hotărăsc, pe miliarde de euro, să întârzie un an de zile, să dea după un an de zile aceeaşi decize pe care noi am dat-o în urmă cu un an, iar noi ne puteam afla astăzi, când vorbim, în situaţia în care ne aflam pe loturile 1 şi 2, undeva la 30 - 40% , adică execuţie în teren. Cine răspunde pentru acest an pierdut? Nu răspunde nimeni pentru că acest consiliu este dincolo de orice formă de a fi traşi la răspundere”, a declarat Grindeanu.

El a mai precizat că acest lot 3 are o perioadă de execuţie de 20 de luni.

„Aici vorbim de un lot care are perioada de execuţie cam 20 de luni. Asta înseamnă că ne vom înscrie în termenul sau deadline-ul dat de PNRR - 2026, mult mai devreme de atât, dar puteam să fim gata cu acest lot la finalul anului viitor, în toamna anului viitor, dacă se păstra ceea ce CNAIR-ul a dat iniţial”, a mai precizat ministrul Transporturilor.