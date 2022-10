Investiţiile în noi capacităţi din fotovoltaic şi eolian, soluţia la criza energetică

Soluţia sănătoasă pentru a trece de această criză o reprezintă investiţiile, iar sumele disponibile în noi capacităţi de producere de energie electrică din fotovoltaic şi eolian se ridică la 457 milioane de euro, a declarat, vineri, secretarul de stat în Ministerul Energiei George Niculescu.

,,O să încep prin a vă spune câteva cuvinte despre măsurile pe care Ministerul Energiei le ia pe termen scurt şi pe termen mediu şi lung pentru a combate criza din energie în care ne aflăm. O criză care, din punctul meu de vedere, este centrată pe două paliere şi vorbim de security of supply şi de preţuri. Pe termen scurt, Guvernul României, prin Ministerul Energiei şi alături de Parlament, a introdus o serie de măsuri pentru a proteja o bună parte din consumatorii casnici şi din consumatorii non-casnici în ceea ce priveşte creşterile mari de preţuri la energie electrică şi la gaze naturale. Ştiţi foarte bine de Ordonanţa 118, Ordonanţa 27 şi Ordonanţa 119... Măsuri luate pe termen scurt pentru a încerca să atenueze impactul pe care scumpirile acestor comodităţi le au în viaţa de zi cu zi a noastră.", a spus Niculescu la Solar Energy Bucharest Summit, informează Agerpres.

Acesta a subliniat că, pe termen mediu şi lung, soluţia la criza energetică o reprezintă investiţiile.

,,Pe termen mediu şi lung, personal, consider că soluţia sănătoasă pentru a adresa această criză o reprezintă investiţiile. De foarte mult timp nu am mai văzut asemenea sume disponibile pentru a fi investite în noi capacităţi de producere de energie electrică şi vreau să mă refer la call-ul de proiecte pe care Ministerul Energiei l-a încheiat pe 22 mai, de 457 milioane de de euro, pentru instalarea a aproximativ 950 de megawaţi din fotovoltaic şi din eolian. Pentru că suntem la o conferinţă pe fotovoltaic, trebuie să menţionez că sunt 753 de proiecte, sper că nu greşesc, în evaluare în momentul de faţă.”, a continuat oficialul din Energie.

Potrivit sursei citate, investiţiile sunt necesare şi în capacităţile de transport a energiei de la locul de producţie către consumatori.

,,Degeaba producem mai multă energie dacă nu avem capacitatea s-o transportăm de la locul de producţie la locul de consum. Tocmai de aceea, Compania Naţională Transelectrica a beneficiat de o finanţare considerabilă, peste 400 milioane de euro, pentru a dezvolta capacităţi, de a întări capacitatea de transport, în aşa fel încât să nu avem sincope în ceea ce priveşte conectarea capacităţii de producţie. De asemenea, avem la dispoziţie Fondul de Modernizare, cu un buget de aproximativ 1,2 miliarde de euro pe an, fond care în principal vizează investiţii în noi capacităţi de producere de energie electrică cu emisii scăzute. Intenţia noastră este de a ne focusa pe tranziţia energetică. La anul, în 2023, revizuim ţinta de energie regenerabilă, de la 30,7%, şi avem intenţia să o creştem. Punem la dispoziţie şi fonduri din PNRR şi din Fondul de Modernizare pentru a putea instala noi capacităţi de producţie, pentru a putea transporta noi megawaţi, de a distribui noi megawaţi. Vom avea linie de finanţare specială pentru operatorii de distribuţie, în valoare de aproximativ un miliard de euro", a menţionat George Niculescu.

Supraimpozitarea noilor capacităţi

În ceea ce priveşte o eventuală supraimpozitare a noilor capacităţi de producere a energiei electrice, secretarul de stat din Ministerul Energiei a susţinut că o astfel de măsură nu se ia în considerare.

,,În primul rând, suntem în două situaţii diferite. Ce s-a întâmplat în perioada 2013 - 2015 cu desele modificări legislative, justificarea a fost una doar de ordin material şi economic. S-a constatat că schema de sprijin a fost considerată a fi prea generoasă şi s-a încercat o ajustare abruptă a acestei scheme de sprijin. Astăzi, suntem într-un război, avem un război la graniţă şi cu toate lucrurile acestea, încă de la Ordonanţa 118, Legea 259 din noiembrie anul trecut, noile capacităţi de producere de energie electrică s-a stipulat că nu vor fi supraimpozitate. O astfel de supraimpozitare, cumva, ar veni în contradicţie cu planurile de investiţii despre care am vorbit mai devreme.

Nu am mai putea să vorbim despre intenţia de a atrage noi investitori (...). Aşa cum am spus, dacă ulterior vom veni şi vom supraimpozita şi noile capacităţi de producţie puse în funcţiune, ştim foarte bine că Ordonanţa 119 produce efecte până la 31 august, iar o astfel de măsură, aşa cum scrie în Ordonanţa de Urgenţă, nu se ia în considerare. Din discuţiile la care am participat, pot să vă spun că nu a fost discutat acest lucru", a explicat Niculescu.

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES) organizează, vineri, Solar Energy Bucharest Summit, primul eveniment regional care se adresează industriei producătoare de energie solară.