Încă o companie aeriană lansează oferte promoționale la bilete pentru 25 de rute

O companie aeriană a dat startul unei ample campanii de reduceri, pentru călătoriile din primăvara, vara și toamna acestui an. Începând de marți, 28 ianuarie, și până pe 9 februarie, pasagerii au ocazia de a-și planifica vacanțele, cu cele mai mici prețuri la biletele de avion.

Promoția lansată de compania aeriană HiSky este valabilă pentru zborurile pe 25 de rute interne și internaționale, operate de HiSky, cu plecare de pe aeroporturile din România și Republica Moldova. Perioada de călătorie pentru biletele achiziționate la tarif redus începe pe 10 februarie și se întinde până pe 25 octombrie.

Tarifele pentru rezervările efectuate în perioada campaniei încep de la 29,99 euro, pe rute interne, 34,99 euro pentru călătoriile în Europa și 229 euro pentru zborurile transatlantice directe, între București - Otopeni și New York, JFK.

Pasagerii care aleg să se îmbarce de pe aeroportul din București vor putea călători cu doar 29,99 euro, pe segmentul de zbor, către Oradea și Chișinău, cu 34,99 euro către Cluj și 39,99 euro către Timișoara. Pentru a ajunge pe cele mai importante aeroporturi din Europa, ca destinație finală sau pentru legături cu alte zboruri, persoanele care pleacă de pe Otopeni vor plăti tarife începând de la 45,99 euro pentru Paris și Bruxelles și 59,99 euro pentru Frankfurt și Dublin. Biletele pentru plecările din capitală spre cea mai așteptată destinație a anului, New York City, încep de la numai 229 euro, pentru un segment de zbor.

40 de euro din Oradea la Londra sau Milano

De prețurile promoționale se pot bucura și românii care călătoresc cu plecare de pe celelalte aeroporturi din țară, de unde compania aeriană operează. Astfel, pentru a călători de la Oradea la Londra sau la Milano, un pasager va plăti doar 39,99 euro, tarif valabil și pentru zborurile de la Cluj la Dublin. Din Baia Mare către Paris un bilet costă, în această perioadă, doar 44,99 euro, iar pentru ruta Iași-Dublin, prețurile pleacă de la 49,99 euro.

34,99 euro este tariful pe care pasagerii din Chișinău îl au la dispoziție pentru a ajunge în Turcia, la Istanbul, sau în Italia, la Milano, Veneția și Bologna. Pentru a călători cu HiSky către Londra sau Paris, prețul este de 49,99 euro, iar pentru Germania - Düsseldorf, Frankfurt și Hamburg - sau Israel, Tel Aviv, tariful este de 59,99 euro. Biletul pentru zborul din Chișinău către Dublin are un preț de 79 euro.

„Pasagerii noștri știu deja că la fiecare început de an venim în întâmpinarea planurilor lor de călătorie cu tarife care să îi ajute să își maximizeze bugetul de vacanță. Ne bucurăm că am reușit să creăm deja acest obicei, al rezervărilor din timp, pentru majoritatea zborurilor planificate, iar asta atrage eficiență pentru noi și economii semnificative pentru toți cei care aleg HiSky. Perioada de promoții din acest an este cu atât mai așteptată cu cât, pe de o parte, portofoliul nostru cuprinde mai multe destinații decât în trecut, iar, pe de altă parte, includerea României în programul Visa Waiver a creat un val de solicitări pentru călătorii pe ruta directă între București și New York. Eliminarea vizelor este anunțul pe care l-am așteptat cu toții, de aceea am hotărât să includem destinația SUA în campania de reduceri, pentru a oferi ocazia cât mai multor pasageri să profite de privilegiul călătoriilor fără viză în SUA, cu un zbor fără escală, pe aeroportul fanion, JFK”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

HiSky operează zborurile cu zece aeronave, inclusiv o aeronavă wide-body, Airbus A330, cu autonomie de până la 15 ore de zbor, utilizată pentru călătorii pe distanțe lungi. Compania operează regulat de pe aeroporturile din București, Cluj Napoca, Iași, Baia Mare, Oradea și Chișinău, către destinații din Europa și Statele Unite, dar și zboruri charter, către Asia și Africa. În 2024, operatorul aerian a inaugurat ruta regulată București-New York și a devenit singura companie care creează această legătură directă, între România și SUA după aproape 21 de ani. Zborurile regulate care conectează aeroportul Henri Coandă cu principalul aeroport din New York, JFK, sunt efectuate cu două frecvențe pe săptămână, în sezonul de iarnă, și cinci frecvențe, în sezonul de vară.

Recent şi alte companii aeriene, precum Tarom şi Wizz Air au lansat oferte promoţionale pentru biletele de avion.