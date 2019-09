Antreprenorul Octavian Bădescu a părăsit reţeaua RE/MAX şi va demara un nou model de business  pe piaţa imobiliară

Octavian Bădescu este un antreprenor în serie, care a pus bazele, a dezvoltat şi tranzacţionat, de-a lungul timpului, companii cu cifre de afaceri de ordinul a milioane de euro.

Antreprenorul are o experienţă de peste 15 ani în sectorul serviciilor, perioadă în care a creat şi dezvoltat proiecte inovatoare şi branduri în domenii ca: marketing direct, cercetare de piaţă, curierat şi imobiliare. Este membru al unor asociaţii importante din sectoarele de antreprenoriat şi imobiliare, cum sunt Romanian Business Leaders, Asociaţia Profesională a Agenţilor Imobiliari din România şi Asociatia Brokerilor Imobiliari.

Octavian Bădescu a fondat şi condus companii importante, precum Retailplus Eastern Europe, vândută în 2012 unei companii aparţinând grupului AC Nielsen, liderul mondial al pieţei de cercetare, sau Sameday Courier - prima companie românească listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Sameday Courier a fost achiziţionată în 2017, de eMAG, cel mai mare retailer online din România.

Freedom Group a demarat în 2017, ca franciză afiliată reţelei RE/MAX.

“În cei doi ani petrecuţi în reţeaua RE/MAX, Freedom Group a avut rezultate bune, iar la nivel personal am învăţat mult şi am avut reuşite. Am tranzacţionat proprietăţi valoroase, clasându-ne în topul celor mai performante francize RE/MAX, iar după prima jumătate din 2019, aveam majoritatea consultanţilor în primii 10% agenţi din reţea, din punct de vedere al rezultatelor. Cu toate acestea, nu am fost mulţumit de evoluţia lentă a afacerii. Experienţa pe care am acumulat-o între timp m-a făcut să realizez că, în prezent, continuarea afilierii nu mai reprezintă o opţiune viabilă, atât financiar cât şi strategic şi chiar filosofic. Am colaborat foarte bine cu reprezentanţii RE/MAX, înţeleg şi respect modelul de business al acestei reţele. Însă am simţit că Freedom Group poate creşte mai mult urmând un alt concept de business, un model inovator, pe care îl lansăm zilele următoare”, şi-a explicat decizia Octavian Bădescu, fondatorul Freedom Group.

Antreprenorul consideră că piaţa agenţiilor imobiliare este în prezent marcată de un deficit de productivitate şi de o semnificativă fragmentare. De asemenea, este caracterizată şi de un nivel de educare scăzut al consumatorului. Pe piaţa autohtonă de consultanţă imobiliară activează foarte multe companii mici şi agenţi imobiliari independenţi, iar valoarea acestei pieţe se situează în jurul valorii de 100 milioane de euro.

“Nevoia de educare a consumatorului este explicabilă prin contextul actual din România, în care tranzacţionarea imobiliară este practicată destul de rar de o persoană, de-a lungul vieţii. Nivelul de încredere în agenţii imobiliari nefiind foarte ridicat, se încearcă adoptarea unor formule de colaborare cu aceştia, de multe ori nepretabile unei prestaţii de calitate. Astfel sunt generate cercuri vicioase, care ajung, în final, să-l afecteze tot pe client. Direcţia strategică pe care o abordăm îşi propune să rupă aceste cercuri vicioase, pentru a ajuta atât consumatorii de servicii suport în tranzacţionare, prin reprezentare şi intermediere imobiliară, cât şi în beneficiul agenţilor imobiliari. Vom detalia această schimbare de paradigmă şi tot ce presupune ea în viitorul apropiat”, a adăugat Octavian Bădescu.

