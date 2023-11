IKEA România – rezultate foarte bune în 2023 și prețuri mai mici la produse în 2024

Într-o perioadă marcată de evenimente politice neprevăzute la nivel global și un context macroeconomic volatil și impredictibil, IKEA România își continuă misiunea de a crea o viață mai bună pentru cât mai mulți oameni și își respectă angajamentele asumate în materie de sustenabilitate și responsabilitate socială.

Am discutat cu Violeta Neniță, Market Manager IKEA România, despre rezultatele de business, provocări și planuri de viitor. De la creșterea vânzărilor online și deschiderea unui nou magazin la Timișoara, la inițiativele de reducere a costurilor și strategiile de sustenabilitate, vă invit să descoperim împreună ce înseamnă diversitate și incluziune pentru retailerul suedez și care sunt pașii pe care compania îi face pentru a se adapta la nevoile pieței locale.

Cu ce rezultate încheie IKEA anul fiscal 2023?

A fost un an provocator, însă, am depus eforturi susținute pentru a putea oferi soluții accesibile către un număr cât mai mare de clienți. Comparativ cu 2022, am înregistrat o creștere de 14% pentru toate canalele de vânzare și o cifră de afaceri de 1,2 miliarde de lei. Doar pentru segmentul online, creșterea vânzărilor a fost de 6%. Din totalul vânzărilor, 64% au fost produse de mobilier și 36% accesorii.

Care au fost cele mai mari provocări din anul curent?

Aș menționa creșterea costurilor - costurile la energie, cele din domeniul alimentar și de transport, toate au avut un impact uriaș asupra companiilor și, implicit, asupra buzunarelor oamenilor. În mod firesc, bugetele alocate pentru mobilarea și decorarea locuinței au devenit și ele din ce în ce mai mici. Aș vrea să menționez că, în ciuda acestor provocări, ne-am continuat planul de expansiune și am deschis cel de-al treilea magazin în vara acestui an, la Timișoara. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor mei din cele două magazine din București, care au avut o contribuție însemnată pe parcursul întregului proces pentru deschidere, dar și după.

Avem o strategie solidă de dezvoltare, iar România este o piață importantă pentru IKEA. Anul trecut am deschis și două puncte de ridicare a comenzilor în Oradea și Sibiu. Acestea sunt deja foarte populare în rândul clienților noștri, pentru că odată comandate online, produsele se pot ridica din aceste centre de distribuție a comenzilor, iar costurile sunt mai reduse.

În același timp, dezvoltăm noi formate, noi modalități de a aduce gama noastră de produse mai aproape de clienții noștri, în București, Constanța, Iași, Cluj și Brașov. Vreau să subliniez faptul că planul nostru de expansiune continuă și este permanent îmbogățit cu noi acțiuni care să ușureze și să înfrumusețeze viețile oamenilor.

Ce planuri are compania pentru anul viitor?

Pentru 2024 ne propunem să ducem mai departe misiunea IKEA, să creăm o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai mulți oameni, cât și să rămânem fideli obiectivului nostru de a oferi produse la prețuri cât mai accesibile. Anul trecut am redus prețurile pentru unele dintre produsele noastre, însă, anul acesta investim și mai mult, respectiv 5,8 milioane de euro vor fi alocați în absorbția costurilor și reducerea prețurilor.

Am reușit să asigurăm prețuri mai mici încă din luna septembrie a acestui an și mă bucur să vă anunț că de la 1 noiembrie, peste 900 de produse care fac parte din familiile populare și extrem de iubite de clienții noștri - MALM, KALAX, PAX și multe altele - sunt deja disponibile în magazine la prețuri în medie cu 15% mai mici.

Ceea ce facem este o investiție în a oferi prețuri mai mici, și continuăm să explorăm toate posibilitățile pentru ca în timpul anului să reușim să oferim produse și soluții accesibile, care să ofere clienților noștri posibilitatea de a-și mobila și decora casa, de a-și face căminul mai frumos, de a transforma „acasă” într-un loc care să-i reprezinte.

În anul financiar 2024, care pentru noi a început la 1 septembrie, avem și un plan comercial solid, centrat pe soluții de depozitare pentru fiecare zonă a casei. Studiem foarte mult viața de acasă și suntem pasionați să înțelegem modul în care oamenii își petrec timpul acasă, iar rezultatele ne arată că românii sunt deranjați de dezordinea din casă. Conform raportului nostru din 2020, 50% dintre certurile care apar în cadrul unei familii sunt legate de dezordine și de spațiile de depozitare.

Noi, la IKEA, suntem mândri că avem o expertiză recunoscută în a găsi soluții, în a ne folosi cunoștințele și a veni în întâmpinarea acestor probleme, tocmai pentru a le face viața mai ușoară și casa mai frumoasă.

Cât de sustenabile sunt produsele vândute de IKEA? Ce face compania în acest sens?

În cadrul strategiei noastre de sustenabilitate „Oamenii și Planeta”, ne-am luat angajamentul de a deveni o companie cu impact pozitiv asupra climei până în 2030 atât prin produse, cât și prin operațiunile de business.

Avem produse și soluții care ajută oamenii să trăiască într-un mod sustenabil în propria lor casă și, în același timp, să economisească energie și să își reducă cheltuielile. Spre exemplu, în gama noastră de iluminat cu LED avem produse la un preț mai accesibil. Aceste becuri au o durată de viață de aproximativ 25.000 de ore și au o eficiență energetică cu 35% mai mare decât becurile normale, iar acest lucru se reflectă direct în cheltuieli. Dacă vorbim despre economia de apă, vă pot da ca exemplu bateriile pentru chiuvetele de băi și bucătărie, dotate cu o duză care economisește până la 95% din apa folosită.

Amintesc și gama noastră de purificatoare de aer, care pot fi mutate cu ușurință în diferite zone din casă și care sunt de un real ajutor mai ales în zonele urbane, în care poluarea afectează considerabil calitatea aerului.

Printre inițiativele noastre de reducere a impactului asupra climei se numără și utilizarea de energie din surse regenerabile în cadrul operațiunile noastre. Astfel, ne dorim ca până în 2025 serviciile de livrări la domiciliu să fie efectuate cu 100% zero emisii de carbon și suntem în plin proces de implementare și de creștere a capacității livrării de produse către clienți.

Când vă referiți la livrarea produselor cu emisii zero acasă la clienți, este vorba de mașini electrice?

Da, intenționăm ca toată flota proprie IKEA și transportatorii cu care colaborăm să utilizeze mașini electrice. Momentan, mașinile electrice folosite de echipele interne reprezintă 65% din flota internă. La aceasta se adaugă angajamentul global de a avea 100% livrări directe la domiciliul clienților până în 2025 cu emisii zero. Colaboratorii noștri, furnizorii de servicii de livrare au început să-și adapteze flotele. În acest moment, avem deja 13 vehicule electrice, însumând 30% din necesarul livrărilor la nivel național.

Însă, infrastructura rămâne o provocare când vine vorba de încărcarea mașinilor electrice. Rămânem încrezători și ne bazăm pe sprijinul autorităților competente. Credem că doar împreună putem reuși să reducem emisiile de carbon, implicit impactul negativ asupra calității vieții și sănătății oamenilor.

Vă concentrați și pe economia circulară. Ne puteți spune mai multe despre acest aspect?

Circularitatea este foarte importantă pentru noi. Prin dezvoltarea serviciilor circulare, clienții noștri pot accesa serviciul Buy-back și revânzare, prin care ne vând mobilierul IKEA folosit de care nu mai au nevoie. După o estimare preliminară, care poate fi efectuată online cu ajutorul unui instrument de calcul, clienții pot obține un card de retur cu o valoare de maximum 50% din costul articolului, pe care îl pot folosi pentru alte cumpărături la IKEA. Astfel, produse la mâna a doua sunt cumpărate din Atelierul de Circularitate din magazinele noastre și își găsesc o casă nouă.

Mai mult, în magazinele noastre clienții pot cumpăra la prețuri extrem de accesibile și game de produse care prezintă mici defecte. Produsele sunt perfect funcționale, sunt sigure, iar faptul că au acele mici defecte nu înseamnă ca sunt de nedorit, din contră. Astfel, dându-le o nouă șansă, la prețuri accesibile, aceste produse nu devin deșeuri.

Aș vrea să rămânem în această zonă de sustenabilitate și să privim cu încredere spre viitor. Magazinul recent deschis, cel de la Timișoara, de care suntem foarte mândri, a pornit din start la cele mai înalte standarde de sustenabilitate. Clădirea a primit certificarea BREEAM, precum și certificatul E-Wind pentru energie verde. Toate unitățile și magazinele noastre folosesc energie regenerabilă, iar în cadrul magazinelor reciclarea deșeurilor se face până la 90%. Ne dorim să creștem acest procent, dar sunt anumite materiale pentru care încă nu avem posibilitatea să reciclăm în România. Ne dăm tot interesul să creștem acest procent la 100% și să reușim să reciclăm tot ceea ce generăm prin operațiunile noastre.

Dincolo de sustenabilitate, IKEA este recunoscută și pentru eforturile sale în ceea ce privește agenda de diversitate și incluziune. Ne puteți spune mai multe despre această strategie?

La IKEA credem că fiecare persoană are dreptul să fie tratată corect, cu respect și să beneficieze de oportunități egale.

Egalitatea de șanse este un principiu fundamental în toate etapele interacțiunilor cu angajații noștri, inclusiv în procesele de recrutare, dezvoltare, retenție și promovare, asigurând un standard de 100% și, în același timp, avem toleranță zero către orice formă de discriminare. Aceste principii sunt incluse și în programele noastre de educație si dezvoltare personală și profesională. Fiecare persoană are dreptul să fie tratată corect și să beneficieze de oportunități egale indiferent de vârstă, identitate de gen, orientare sexuală, abilități fizice, etnie, rasă, naționalitate, religie sau alte dimensiuni ale identității sale. Unicitatea este un factor prin care fiecare persoană poate să aducă o contribuție extraordinară atât în dezvoltarea comunității, a oamenilor noștri, dar și a business-ului.

Ne propunem, de asemenea, să jucăm un rol activ în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Sunt mândră de programul nostru de incluziune a refugiaților, care a fost o parte esențială a eforturilor noastre de implicare în comunitate. Lansat în 2021, programul „Abilități pentru angajare” ajută în special refugiații să se integreze în comunitate. Aceștia dobândesc experiență profesională, își dezvoltă abilitățile și competențele lingvistice și reușesc să se integreze mai ușor nu doar la noul loc de muncă, ci și în comunitatea locală. Aș vrea să aduc în atenție și ariile de interes care fac parte din strategiile noastre de diversitate și incluziune: reducerea diferențelor de gen, incluziunea în fiecare zi, multiculturalitatea etnicității, incluziunea rasială și de naționalitate, incluziunea LGBTQ+, incluziunea persoanelor cu dizabilități, perfecționarea și recalificarea refugiaților și comunităților locale pentru o lume mai echilibrată.

Începând cu anul acesta, vom dezvolta noi programe de incluziune adresate persoanelor cu dizabilități.

Ce beneficii oferă compania angajaților săi?

Anul trecut am făcut eforturi pentru a face față realității economice și am reușit să creștem salariile în medie cu 12,4%. Pe lângă salariul lunar, avem și un program de bonusuri bazat pe performanță, numit One IKEA bonus. Este vorba de performanța în cadrul companiei și îi recompensează pe colegii noștri pentru contribuția adusă la dezvoltarea afacerii. Le oferim acestora o șansă la un salariu bonus pe an, care poate ajunge chiar până la 150% dintr-un salariu lunar brut.

Colegii noștri se bucură de un pachet complet de beneficii, care include servicii medicale gratuite prin abonament medical la o clinică privată sau asigurare de sănătate, asigurare de pensie. Oferim indemnizație pentru lucrul de acasă, vouchere de vacanță, vouchere pentru aniversările personale și profesionale, sprijin suplimentar pentru părinți, o lună de concediu plătit pentru tătici, cât și multe alte beneficii suplimentare.

Mediul nostru de lucru încurajează dezvoltarea personală și profesională prin beneficiile oferite, prioritizând starea de bine a colegilor. Evenimentele zilnice de acasă, din societate sau de la muncă, pot pune presiune, alterând starea de bine a angajaților și modul în care se simt la locul de muncă. De aceea, vom continua să ne punem colegii pe primul loc, astfel încât să putem lucra împreună, iar ofertele noastre să fie mai aproape, mai accesibile și mai convenabile pentru cât mai mulți români.