Guvernul a eliminat taxa pe soare: Capacitatea de producție a prosumatorilor a depășit Centrala Cernavodă

Guvernul a adoptat joi Ordonanţa pentru modificarea şi completarea OUG 27/2022 prin care elimină taxa pe soare pentru prosumatori, informează Ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Prin forma ordonanţei adoptată joi se elimină posibilitatea introducerii taxei pe soare pentru prosumatori şi se continuă schema de sprijin pentru consumatorii de energie electrică şi gaze naturale.

„Aşa cum am promis, menţinem mecanismul de plafonare a preţurilor la energie şi gaze încă un an, până la 31 martie 2025, pentru ca populaţia, dar şi companiile, în calitate de consumatori finali, să rămână în continuare protejaţi faţă de o eventuală volatilitate de pe piaţa energiei şi gazelor naturale, în actualele condiţii de impredictibilitate pe plan global. Avem în acest moment o piaţă care a trecut de perioada tulbure şi incertitudine. Am asigurat şi ne dorim să asigurăm stabilitate. Suntem printre ţările din UE în care preţurile au scăzut chiar sub pragurile de plafon şi cel mai des întâlnim asta la facturile de gaz şi la consumatorii de energie electrică cu un consum de peste 300 kWh/lună. De asemenea, mi-am respectat promisiunea de a elimina posibilitatea introducerii aşa-numitei taxei pe soare, pentru că ne dorim susţinerea prosumatorilor şi un sistem energetic modern, descentralizat, digitalizat şi decarbonizat”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

De asemenea, ministrul Energiei susține că diminuarea prețurilor pentru energie ar urma să vină în anii următori grație dezvoltării soluțiilor regenerabile de energie, precum eoliene, fotovoltaice sau centrale nucleare.

„Prosumatorii sunt un fenomen în România, au crescut de la mai puțin de 20 de mii acum doi ani, la peste 120 de mii astăzi, iar puterea instalată de prosumatori a ajuns la 1500 de megawatti pe ultimele date disponibile, asta înseamnă o putere instalată care depășește Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, evident producția fiind intermitentă nu se ridică la nivelul unei producții în bandă, dar prosumatorii reflectă viitorul sistemului energetic, nu doar în România ci și un lume. Asta înseamnă descentralizare, digitalizare, decarbonizare, și vom continua să susținem acest fenomen, inclusiv prin investiții fără precedent în rețeaua de distribuție din Fondul pentru Modernizare. Am reușit să obținem o nouă tranșa de o jumătate de miliard de euro, care va merge tot pentru investiții în rețea la nivelul operatorilor de distribuție”, a declarat ministrul Sebastian Burduja, în cadrul conferinței de presă susținută la finele ședinței de Guvern din data de 28 martie.