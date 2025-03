Gen AI va dubla consumul de energie electrică al centrelor de date până în 2030

Pe măsură ce gradul de utilizare a soluțiilor de inteligență artificială generativă (Gen AI) crește mai repede decât alte soluții și aplicații, consumul de energie electrică al centrelor de date se va dubla până la 4% din consumul global de energie electrică până în 2030.

Energia electrică necesară pentru a susține cele mai importante componente ale centrelor de date, printre care sistemele de stocare și de răcire și comutatoarele de rețea, va ajunge la 96 de gigawați la nivel global până în 2026, iar operațiunile care folosesc inteligența artificială (AI) vor consuma peste 40% din această energie.

„Sustenabilitatea este un element la fel de important ca transparența în construirea unui climat de încredere, a unui cadru de guvernanță solid, în transformarea echipelor și în gestionarea ciclului de viață al datelor - toate acestea fiind aspecte esențiale în definirea strategiei de implementare a Gen AI. Raportul subliniază că, în medie, o solicitare efectuată prin Gen AI („prompt”) folosește de 10 până la 100 de ori mai multă energie electrică decât o căutare standard pe internet. Având în vedere cantitatea de energie consumată, operatorii de centre de date mari, inclusiv hyperscalers, trebuie să ia în considerare surse alternative de energie, metode inovatoare de răcire și soluții mai eficiente din punct de vedere energetic atunci când proiectează aceste spații", a declarat Andrei Ionescu, Consulting Market Leader, Deloitte România.

Raportul Deloitte Technology, Media and Telecommunications (TMT) Predictions estimează că 2025 va fi un an de creștere pentru „agentic AI” - soluții de tip software concepute pentru a îndeplini sarcini cu un nivel redus de supraveghere umană sau deloc -, 25% dintre companiile care utilizează Gen AI urmând să demareze în 2025 proiecte pilot sau proofs on concept care folosesc agentic AI, iar ponderea acestor organizații va crește la 50% până în 2027. Construite cu ajutorul modelelor lingvistice mari (large language models), aceste soluții de agentic AI vor oferi o mai mare flexibilitate și o gamă mai largă de moduri de utilizare comparativ cu metodele tradiționale de machine learning sau deep learning.

Pe măsură ce soluțiile Gen AI devin tot mai versatile, deepfake-ul – videoclipuri, fotografii și materiale audio care par reale, dar sunt generate de instrumente bazate pe AI – este o sursă de îngrijorare ce impulsionează organizațiile să-și îmbunătățească nivelul de securitate și de verificare a conținutului digital. Pentru a detecta conținutul fals și a crea standarde de verificare a autenticității conținutului, organizațiile ar trebui să acorde o atenție sporită instrumentelor și furnizorilor care folosesc date de calitate, din surse variate, precum și colaborării cu alte companii din diverse industrii. În același timp, raportul subliniază că utilizatorii finali ar trebui încurajați să verifice informațiile din surse de încredere și să folosească autentificarea în mai mulți pași pentru a limita riscurile asociate cu deepfake.

Dat fiind că tot mai multe dispozitive au procese de Gen AI integrate local („on-device Gen AI”), raportul Deloitte TMT Predictions preconizează că smartphone-urile noi cu astfel de funcții vor depăși 30% din totalul din 2025, iar calculatoarele noi cu on-device Gen AI, aproximativ 50% din total, în creștere de la o pondere estimată de aproape 30% în 2024.

În ceea ce privește serviciile video de streaming la cerere (streaming video on demand - SVOD), raportul arată că numărul maxim de abonamente per consumator a fost atins în 2024 - patru în SUA și o medie de 2,5 în majoritatea țărilor europene - și va începe să scadă în 2025. În timp ce numărul abonamentelor individuale va scădea, veniturile companiilor de streaming video la cerere ar putea crește ca urmare a majorării prețurilor, a înăspririi politicile de utilizare a parolelor și a creării de opțiuni tot mai variate de pachete de servicii.

Raportul prognozează, de asemenea, că piața se va stabiliza la doar doi sau trei jucători de SVOD, completați de agregatori. Asemenea modelului tradițional al furnizorilor de servicii TV cu plată, raportul subliniază o tendință în creștere de agregare, în care intermediarii, cum ar fi companiile de telecomunicații, platformele de servicii TV cu plată și cele de tehnologie, vor crea oferte ce permit accesul la mai multe surse de conținut. Raportul subliniază că modelul este deja vizibil în Statele Unite, Marea Britanie și Franța, dar și în Europa Centrală, unde 25% din totalul abonamentelor SVOD sunt indirecte, obținute prin furnizorii de servicii TV cu plată sau de telecomunicații. Această tendință poate duce la scăderea costurilor și la crearea un ecosistem de streaming mai durabil.