Furnizorii de energie cer instituțiilor să își respecte termenul de decontare

ACUE solicită autorităților măsuri de finanțare concrete și rapide, care ar permite scăderea presiunii deficitului de lichidități pentru furnizorii de energie în anul 2022.

Creșterea cantităților de energie furnizate în perioada sezonului rece, valoarea mare a sumelor achitate în avans de furnizori și caracterul lor vital în fluxurile de numerar ale acestora impun măsuri de finanțare concrete și rapide, care să permită o scădere a presiunii deficitului de lichidități la nivelul furnizorilor de energie, în anul 2022.

„Modificarea termenului de plată de la 10 la 30 de zile adâncește riscurile privind siguranța aprovizionării cu energie în perioada sezonului rece. Orice improvizație legislativă/administrativă creează un risc suplimentar, într-o situație deja dezechilibrată. Solicităm instituțiilor responsabile să își respecte propriile angajamente, în termenul prevăzut de cadrul legal în vigoare”, arată Daniela Dărăban, Director Executiv Federația ACUE.

Plafonul maxim de 1.300 de lei este nerealist

Valoarea plafonului maxim de decontare de 1300 de lei/MWh este dovedită nerealistă de tranzacțiile de pe piața angro și reprezintă o problemă critică pentru finanțarea achizițiilor de energie, după data de 1 septembrie 2022. În condițiile în care costul real nu este recunoscut pentru calculul valorii medii a prețului de achiziție, furnizorii vor avea dificultăți în a achiziționa energia peste prețul de 1300 lei/MWh. În lipsa posibilității de achiziție, încheierea/reînnoirea contractelor cu clienții finali va fi blocată.

“Atunci când aplică intervenții publice pentru stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice, autoritățile pot stabili, în mod excepțional și temporar, un preț pentru furnizarea de energie electrică sub nivelul costurilor, sub rezerva compensării pentru furnizarea la prețuri sub nivelul costurilor.” Daniela Dărăban, Director Executiv Federația ACUE

Pentru a evita orice potențial risc de asigurare a continuității în aprovizionare, ACUE susține necesitatea adoptării cu urgență a unui mod transparent de calcul a plafonului maxim de decontare.

Un alt aspect vizează modificările aduse schemei de sprijin pentru consumatorii de energie. Începând cu 1 ianuarie 2023, furnizorii de energie electrică au obligația să aplice un preț final plafonat, potrivit categoriei în care clientul susține că se încadrează, pe baza unei declarații pe proprie răspundere a solicitantului, fără a avea însă niciun fel de instrument de verificare și fără a fi în măsură să refuze acordarea acestei facilități.

Este nevoie de clarificarea modului de aplicare a schemei de sprijin

În acest context, ACUE consideră că sunt necesare clarificări în ceea ce privește mecanismul de implementare a schemei de sprijin, fie prin verificarea declarațiilor pe proprie răspundere înaintate de către beneficiari, astfel încât facilitățile în discuție să fie acordate numai după efectuarea verificărilor necesare de către autoritatea competentă desemnată, fie prin asumarea integrală de către furnizorul de ajutor, în cazul de față Ministerul Energiei și Ministerul Muncii prin ANPIS, a obligației privind recuperarea sumelor acordate clienților ale căror declarații pe propria răspundere nu corespund realității. Solicităm autorităților responsabile atât la nivel național, cât și local să sprijine activ informarea clienților beneficiari în ceea ce privește obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere.

ACUE este Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie care și-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea industriei energetice și la competitivitatea economiei românești, prin promovarea beneficiilor pieței libere, a practicilor concurențiale corecte și a mecanismelor care contribuie la buna funcționare a piețelor de energie electrică și de gaze naturale. ACUE are 22 de membri, printre care se numără grupuri importante din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, cu un număr total de 22.000 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de Euro.