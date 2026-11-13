„Dorel” lovește și în rețelele de internet. De ce sunt tăiate sute de cabluri de fibră optică în fiecare an

Peste 200 de avarii provocate de tăierea accidentală a cablurilor de fibră optică au fost raportate în România în 2025. Lucrările de construcții și intervențiile la rețelele de utilități pot lăsa cartiere întregi, instituții și companii fără internet, iar ANCOM propune un set de măsuri pentru prevenirea acestor incidente.

220 de cabluri de fibră optică tăiate au fost într-un an din neatenție Foto: arhivă

O rețea de fibră optică avariată poate întrerupe conexiunile la internet și serviciile de telefonie, afectând atât utilizatorii casnici, cât și firmele și instituțiile publice. Pentru companii, întreruperea comunicațiilor poate însemna întârzieri în relația cu clienții și furnizorii, dificultăți în accesarea platformelor digitale sau întreruperea unor activități care depind de conexiunea la internet.

Impactul se extinde și asupra serviciilor publice. Infrastructura de comunicații susține funcționarea unor sisteme esențiale, de la apelurile la 112 și RO-ALERT până la plățile electronice și serviciile publice digitale. O avarie locală poate afecta, astfel, activitatea mai multor categorii de utilizatori, iar remedierea presupune mobilizarea echipelor tehnice și costuri pentru repararea rețelelor.

Costurile avariilor nu se opresc la repararea cablurilor

Cele aproximativ 220 de incidente raportate în 2025 arată amploarea unei probleme care apare frecvent în timpul lucrărilor desfășurate în apropierea infrastructurii subterane sau aeriene de comunicații. În multe situații, cablurile sunt deteriorate accidental în timpul săpăturilor, al intervențiilor la utilități sau al altor lucrări de construcții.

Costul unei asemenea avarii nu se limitează la materialele și manopera necesare pentru refacerea rețelei. În funcție de amploarea incidentului și de numărul utilizatorilor afectați, pot apărea pierderi generate de întreruperea activității economice, întârzieri în livrarea unor servicii și cheltuieli suplimentare pentru operatorii care trebuie să restabilească legăturile.

ANCOM nu a prezentat, odată cu publicarea ghidului, o estimare a valorii totale a pagubelor economice produse de aceste incidente. Cifra de 220 indică frecvența avariilor, iar ponderea de aproape o treime din totalul orelor de întrerupere arată că efectele lor asupra utilizatorilor sunt semnificative.

Pe lângă lucrările executate fără o verificare suficientă a traseelor rețelelor, incidentele pot avea și alte cauze, precum vandalismul sau furtul. Indiferent de situație, consecințele se resimt atât la nivelul operatorilor de comunicații, care trebuie să intervină pentru remedierea defecțiunilor, cât și la nivelul companiilor și instituțiilor care depind de serviciile întrerupte.

ANCOM cere coordonare înainte de începerea lucrărilor

Pentru reducerea numărului de incidente, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a publicat Ghidul privind protejarea rețelelor de comunicații electronice, elaborat împreună cu principalii furnizori de servicii de comunicații electronice și cu Asociația de Monitorizare a Rețelelor de Comunicații (AOMR).

Documentul se adresează autorităților publice, dezvoltatorilor imobiliari, constructorilor, operatorilor de utilități și tuturor organizațiilor care desfășoară lucrări în apropierea rețelelor de comunicații. Recomandările urmăresc să introducă verificarea infrastructurii existente și colaborarea cu operatorii încă din etapa de proiectare, înainte ca lucrările să ajungă efectiv pe teren.

Printre măsurile recomandate se numără consultarea operatorilor de comunicații înainte de începerea intervențiilor, verificarea documentațiilor tehnice privind amplasarea rețelelor și instruirea personalului care execută lucrările. Ghidul recomandă și stabilirea unor canale clare de comunicare între constructori, autorități și operatori, astfel încât eventualele probleme să poată fi prevenite sau gestionate rapid.

Coordonarea timpurie poate reduce riscul unor întreruperi și al costurilor asociate reparațiilor. Pentru autoritățile locale și companiile care gestionează proiecte de infrastructură, verificarea traseelor de comunicații ar trebui să facă parte din pregătirea lucrărilor, la fel ca identificarea celorlalte rețele de utilități.

Cine răspunde când infrastructura este avariată

Ghidul ANCOM prezintă și cadrul legal aplicabil, precum și responsabilitățile părților implicate în protejarea rețelelor. Documentul propune un model de colaborare între autoritățile locale și operatorii de comunicații, pentru ca informațiile despre infrastructura existentă să fie luate în calcul înainte de autorizarea și executarea lucrărilor.

Miza este importantă mai ales în cazul proiectelor în care intervin mai multe companii sau instituții. Fără schimb de informații și fără verificarea documentațiilor tehnice, riscul ca o lucrare să afecteze cablurile existente crește, iar remedierea unei avarii poate întârzia atât proiectul în desfășurare, cât și activitatea celor care folosesc rețeaua.

Ghidul are rol practic și preventiv: explică pașii de urmat pentru protejarea infrastructurii și pentru gestionarea incidentelor, fără să introducă prin el însuși noi obligații legislative. Recomandările sale urmăresc să transforme colaborarea dintre constructori, autorități și operatorii de comunicații într-o etapă obișnuită a proiectelor de infrastructură.