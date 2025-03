Cum se descurcă românii cu salarii de cel mult 3.000 de lei lunar. „M-am mutat înapoi la mama”

Românii care câștigă 3.000 de lei pe lună trebuie să strângă cureaua, mulți dintre ei descurcându-se cu greu. Cum mai exact? Sute de mărturii au ieșit la iveală într-o amplă discuție pe platforma Reddit.

Discuția a luat naștere pe grupul CasualRo de pe Reddit, grup ce are peste 221.000 de membri, fiind printre cele mai active de pe cunoscuta platformă.

Sute de români care au salarii sub 3.000 de lei pe lună au explicat în ce domenii lucrează și cum se descurcă.

„Nu am chirie, nici rată, mănânc doar mâncare gătită de mine, lucrez de acasă deci nu plătesc abonament sau rată la mașină, nu beau (nici băuturi alcoolice, nici măcar cafea, doar apă), nu fumez, nu mănânc dulciuri, nu ies la restaurant, nu am mai avut concediu de mulți ani la rând (nici în țară, nici în străinătate), nu fac shopping, că am deja haine și încălțăminte pe care le am de peste 10 ani, nu am probleme de sănătate, deci nici de aici cheltuieli. Dacă ar fi toți ca mine ar întră economia globală în cea mai profundă recesiune ever”, a scris pe Reddit utilizatorul SwoleGymBro.

Un alt bărbat a mărturisit că are venituri de 2.800 lei pe lună plus bonuri, că nu plătește chirie deorece stă cu mama sa și că el plătește toate utilitățile, menționând că nu o duce rău și că vrea doar să termine seralul și apoi să susțină examenul de bacalaureat.

Iată ce a precizat pe grupul de Reddit un alt utilizator: „Eu am o prietenă care se descurcă din banii ăștia în București (3000 lei + bonuri de masă), chiar pune un pic deoparte. Locuiește într-un apartament de 3 camere cu alte două prietene și împart cheltuielile+ chiria. Nu are niciun fel de ajutor, părinții ei sunt de la țară și nu au bani nici pentru ei. Singură chestie extra este că nu plătește mâncarea aproape deloc, pentru că lucrează în HoReCa”.

O tănără care câștigă exact 3.000 de lei salariu în fiecare lună a mărturisit fără ocolișuri că nu se descurcă: „M-am mutat înapoi la mama pentru că nu mi-am mai permis chiria”.

„Lucrez ca electrician la 60 de ani și câștig 2.886 lei pe lună, trăiesc la limită”

„Eu mă descurc cu banii ăia în provincie. Nu stau în chirie, gătesc, iar întreținerea și facturile lunare însumează cam 400 lei”, a declarat o altă persoană pe Reddit.

Emoționantă a fost confesiunea unui bărbat în vârstă de 60 de ani și care lucrează ca electrician la o firmă, câștigând lunar doar 2.886 lei.

„Lucrez uneori și sâmbăta, se mai stă și peste program... că deh, așa cere firma. Trăiesc la limită. Alcool nu beau,cafea nu, însă, bad for me... fumez mahorcă de cea mai ieftină, pantofi și haine iau de la second hand. Fac economie cât pot. Având deja anii ăștia, nu mă mai ia nimeni în altă parte. Să dea Domnul sănătate, apoi mai aștept, de-o fi să fie, pensia, apoi... finalul. Sănătate vă doresc”, a scris bărbatul care este electrician.

O tânără studentă din București a spus că are un salariu de 2.700 lei pe lună și că nu își permite să iasă aproape deloc în oraș cu un asemenea venit, având cheltuieli cu chiria și mâncarea ce fac ca la fiecare final de lună să rămână cu puțini bani.

„Trăiesc din minimul pe economie 90% din timp. Banii în general se duc pe mâncare, întreținere, sală, electronice/haine din când în când. Depășesc doar de câteva ori pe an, când trebuie să plătesc impozitele, RCA și vacanțele”, a precizat pe reddit o altă persoană.

Un bărbat care lucrează ca șofer pe dubă a spus că se descurcă „minunat” cu 3.000 de lei lunar și că pune de-o parte un mare procent din salariu: „Viața e bună și am bani dacă am nevoie de orice.. doar că nu prea am nevoie. Viața mea socială e însă aproape zero”.

„Lucrez ca administrator/content writer, câștig salariul minim. Uneori mai iau dividende de pe firma proprie (probabil o medie de vreo 1.000-1.200 de lei lunar). E nostim că am 2 angajați și ambii cîștigă mai bine că mine. Și încă ceva: plătesc 25% pensie alimentară din tot ce cîștig. Vara bag festivaluri de metal, mai beau una-alta, nu fumez, nu am mășină, merg mult cu bicicleta, aproximativ sănătos”, a spus utilizatorul KodrutZ.

Un alt utilizator a explicat cum se descurcă lunar cu un salariu de 3.800 lei, cu bonuri incluse: „Mă descurc foarte bine (nu e un job în care o să stau până la pensie), știu să economisesc bani și, în plus, plătesc unele cheltuieli pentru casă, că să nu-i las pe ai mei să le acopere singuri. Am noroc cu primele și cu al 13-lea salariu. Bineînțeles că cheltui și eu destul de mult când ies în oraș, dar tot rămân cu o sumă destul de mare”.

„Dar 3000 de lei e un salariu mare. Acum vreo 7 ani aveam 1500 de lei. Dacă adaug inflația, înseamnă că aș câștiga vreo 2000 de lei azi. Lucram la un xerox acum 7 ani. Patronul de atunci îmi zicea că 1500 de lei e un salariu bun pentru vârsta mea... Stăteam în chirie cu altcineva, plăteam 500 de lei, mâncam doar ce găteam eu și mereu cumpăram strictul necesar. În rest, curentul, internetul nu era foarte scumpe. Mai ieșeam și în oraș, dar evident că trăiam de la salariu la salariu. Nu aveam deloc economii. Ce filme aveam atunci în cap: că dacă aș avea salariu 2000 de lei o să mi se îmbunătățească viața cu 25%. La 2500 de lei salariu deja mă duceam la 50%”, a precizat un bărbat care lucrează în provincie.