 Cum a ajuns STB să consume o treime din bugetul Capitalei și să acumuleze datorii uriașe: „Insolvența STB nu este un accident și nici o surpriză” | adevarul.ro
search
Luni, 16 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Cum a ajuns STB să consume o treime din bugetul Capitalei și să acumuleze datorii uriașe: „Insolvența STB nu este un accident și nici o surpriză”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Transportul public a fost tratat ca un serviciu social nelimitat, fără o legătură reală între cost, calitate şi preţ, iar acest model a contribuit la intrarea în insolvenţă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB), o companie cu peste 9.000 de angajaţi şi sute de mii de călători pe zi, potrivit unei analize a think-tank-ului financiar Frames.

STB
Transport Public București Foto: Facebook

„Insolvenţa STB nu este un accident şi nici o surpriză. Este rezultatul unui deceniu în care transportul public a fost tratat ca un serviciu social nelimitat, fără o legătură reală între cost, calitate şi preţ. Problema nu a apărut în 2026, doar a devenit imposibil de ascuns", afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Potrivit sursei citate, Bucureştiul a ajuns într-o situaţie fără precedent pentru o capitală europeană: operatorul de transport public de suprafaţă, cu peste 9.000 de angajaţi şi sute de mii de călători pe zi, se află în insolvenţă.

Tribunalul Bucureşti a deschis procedura generală pe 8 septembrie 2026, la a doua cerere a companiei, după ce prima fusese respinsă pentru un dosar incomplet. Autobuzele, tramvaiele şi troleibuzele circulă în continuare, dar compania funcţionează de acum sub controlul unui administrator judiciar, scrie Agerpres.

Datele publice arată o companie care a funcţionat ani la rând în pierdere structurală. La sfârşitul lui 2025, STB avea plăţi restante de aproximativ 1,14 miliarde de lei. Datoriile totale, inclusiv penalităţile, sunt estimate de administratorul judiciar la peste 3 miliarde de lei. Primarul general a descris compania ca fiind în „insolvenţă nedeclarată" încă din 2020.

„Mecanismul a fost simplu şi distructiv. Biletul a rămas mult timp foarte ieftin, la 1,3 lei timp de peste un deceniu, apoi la 3 lei din 2021. Costurile cu salariile, energia, combustibilul şi mentenanţa au crescut însă continuu. Diferenţa a fost acoperită de subvenţia Primăriei Capitalei, care a urcat de la circa 505 milioane de lei în 2015 la peste 1,2 miliarde de lei în 2020 şi a continuat să crească. Transportul de suprafaţă consumă astăzi aproximativ o treime din bugetul Primăriei Capitalei. Subvenţia nu a acoperit niciodată integral costurile, aşa că STB a început să nu-şi mai plătească furnizorii, taxele şi contribuţiile. Datoriile au generat penalităţi, iar penalităţile au generat popriri pe conturi. Banii primiţi de la primărie erau blocaţi automat pentru datoriile vechi, nu mai ajungeau la operarea curentă, iar cercul se închidea. În toamnă, Fiscul a pus sechestru pe sediul companiei, iar Primăria a fost nevoită să garanteze o datorie către ANAF cu aproape 400 de autobuze", se arată în analiza citată.

În opinia analistului Frames, cauzele ţin şi de gestiune. În anii precedenţi s-au acumulat contracte considerate păguboase, o structură de personal supradimensionată în zona administrativă, furturi de combustibil investigate penal şi o flotă întreţinută cu costuri mari.

Bucureştiul a ajuns să plătească pentru transportul public mai mult decât multe capitale europene, raportat la bugetul său, fără să obţină aceeaşi calitate a serviciului.

„Când doar 18% din costul transportului este acoperit din bilete, iar restul vine din buget fără reguli clare de performanţă, compania nu mai are niciun motiv să fie eficientă. Fiecare problemă se rezolvă cu o subvenţie mai mare, până în ziua în care bugetul nu mai poate plăti", explică Adrian Negrescu.

Trei probleme de rezolvat

Potrivit sursei citate, consorţiul de administratori judiciari are de rezolvat simultan trei probleme. Prima este continuitatea serviciului: transportul nu se poate opri nicio zi, aşa că restructurarea trebuie făcută din mers, cu salariile şi combustibilul plătite la timp. Prin insolvenţă, conturile companiei nu mai pot fi poprite, iar subvenţia ajunge direct la operare. Datoriile vechi urmează să fie plătite eşalonat, printr-un cont dedicat creditorilor.

A doua provocare este reducerea costurilor. Primele măsuri au fost deja anunţate: 796 de preavize de concediere şi desfiinţarea a 919 posturi vacante. Urmează renegocierea sau denunţarea contractelor dezavantajoase, care e posibilă legal doar în insolvenţă.

A treia provocare este negocierea cu creditorii. Tabelul preliminar al creanţelor a fost publicat, iar prima adunare a creditorilor are loc pe 17 noiembrie. Planul de reorganizare trebuie să le convingă pe firmele care aşteaptă bani de ani de zile că o parte din creanţe vor fi recuperate, chiar dacă penalităţile vor fi tăiate, se menţionează în analiza Frames.

Ciprian Ciucu explică planul de restructurare a STB: concedieri, bilete mai scumpe și schimbări la transportul de noapte

Comparaţia cu marile oraşe europene arată că nicio reţea de transport public nu se autofinanţează integral. "Diferenţa faţă de Bucureşti stă în reguli, transparenţă şi echilibrul dintre bilet şi subvenţie", potrivi analistului.

La Viena, reţeaua Wiener Linien cheltuieşte anual circa 2 miliarde de euro pentru operare şi dezvoltare, iar aproximativ 700 de milioane de euro vin din vânzarea biletelor. Asta înseamnă un grad de acoperire de circa 35%, aproape dublu faţă de Bucureşti. Celebrul abonament anual de 365 de euro, simbol al politicii de transport ieftin, a fost scumpit din 2026 la 467 de euro. Din 2027, preţurile se ajustează automat cu inflaţia. Mesajul municipalităţii vieneze a fost clar: un transport public de calitate are nevoie de un preţ corelat cu costurile, nu de un preţ îngheţat politic.

În Germania, Deutschlandticket permite călătoria nelimitată cu transportul local şi regional din toată ţara. Abonamentul a pornit de la 49 de euro pe lună în 2023, a ajuns la 63 de euro în 2026 şi va costa 66,80 euro din 2027. Guvernul federal şi landurile contribuie fiecare cu câte 1,5 miliarde de euro pe an. Chiar şi aşa, operatorii regionali au raportat pierderi de miliarde de euro, acoperite prin creşteri periodice de preţ stabilite după o formulă transparentă.

Tallinn a ales modelul opus: transport gratuit pentru rezidenţi, finanţat din taxele locale plătite de locuitorii înregistraţi în oraş. Modelul funcţionează doar cu un buget local solid şi cu costuri de operare controlate strict, condiţii pe care Bucureştiul nu le îndeplineşte în acest moment.

„În toate aceste oraşe, preţul unei călătorii simple este de câteva ori mai mare decât la Bucureşti: 3,20 euro la Viena, faţă de echivalentul a circa 0,60 euro pentru biletul STB de 3 lei. Raportat la salarii diferenţa se reduce, dar logica rămâne aceeaşi: călătorul plăteşte o parte semnificativă din cost, iar subvenţia acoperă restul pe baza unui contract cu indicatori de performanţă", relevă analiza Frames.

Potrivit sursei citate, ieşirea STB din insolvenţă presupune mai mult decât reeşalonarea datoriilor. Planul de reorganizare ar trebui să includă câteva elemente esenţiale. Primul element este un contract de serviciu public cu indicatori clari. Primăria trebuie să plătească pentru kilometri parcurşi, punctualitate şi calitate, nu pentru acoperirea pierderilor. Costul pe kilometru trebuie publicat şi comparat anual cu operatorii din alte oraşe.

Al doilea element este separarea gratuităţilor de subvenţia de operare. Facilităţile pentru pensionari, elevi şi alte categorii sociale sunt decizii politice legitime, dar trebuie plătite separat şi transparent din buget, nu ascunse în pierderile companiei.

De asemenea, al treilea element este un tarif predictibil. Propunerea de creştere a biletului de la 3 la 5 lei a fost respinsă de Consiliul General în această vară. Abordarea corectă nu este o scumpire bruscă, ci o majorare graduală, legată de inflaţie şi condiţionată de reducerea costurilor şi de creşterea calităţii. Ţinta realistă pe termen mediu ar fi un grad de acoperire din bilete de 30-35%, comparabil cu Viena.

STB, o companie în insolvență în care mii de angajați sunt rude. Peste 1.400 sunt soț și soție. S-au luat 484 de ani de concedii medicale în 2025

În opinia analistului Frames, reducerea costurilor logistice este cel de-al patrulea element. Benzile dedicate cresc viteza comercială, deci reduc numărul de vehicule şi de şoferi necesari pentru acelaşi program. Electrificarea flotei reduce cheltuielile cu combustibilul, iar monitorizarea digitală a consumului elimină furturile. Un bilet integrat STB-Metrorex ar simplifica sistemul pentru călători şi ar reduce costurile de distribuţie.

Al cincilea element sunt fondurile europene. Înnoirea flotei şi modernizarea depourilor trebuie finanţate prioritar din programe europene, „nu din bugetul local deja epuizat".

Potrivit Frames, un transport public coerent înseamnă vehicule care vin la timp, curate şi sigure, la un preţ pe care călătorul îl înţelege şi îl consideră corect. Pentru autoritate, înseamnă un cost controlat şi previzibil. Pentru operator, înseamnă un contract care recompensează eficienţa, nu pierderea.

„Bucureştenii nu cer un transport gratuit, cer un transport care funcţionează. Experienţa europeană arată că oamenii acceptă un bilet mai scump atunci când văd autobuze noi, benzi dedicate şi intervale scurte între vehicule. Insolvenţa poate fi momentul de resetare a STB, dar doar dacă este folosită pentru a schimba modelul, nu doar pentru a şterge datorii şi a o lua de la capăt", conchide Adrian Negrescu.

Frames este un think tank economic specializat în dezvoltarea de analize şi studii de piaţă privind economia.

Ghid de cumpărături

Laptop pentru muncă, gaming sau divertisment? Cum alegi configurația care merită fiecare leu la Chillmas Deals 2026: reduceri de până la 54%
Cele mai bune laptopuri Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Trends by Adevărul. Ce au descoperit Negrici și Mălina pe eMAG de Black Friday: „Este incredibil!”
Thumbnail png
Black Friday eMAG 2026: Televizoare uriașe, laptopuri OLED și telefoane premium Samsung și Apple. Ce comori tech cu reduceri de până la 40% s-au ascuns printre oferte?
Vânătoare de oferte Black Friday Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul
Ce vânează românii de Black Friday? Ce merită să urmărești și în ce să investești în 2026: produse care îți pot face viața mai ușoară
Vânătoare de oferte Black Friday Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Cât contează tehnologia când cumperi un televizor? OLED, QLED sau Mini LED? Află în 15 minute ce specificații contează și cum alegi fără să plătești inutil
Cele mai bune televizoare 2026 Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Îți echipezi sau îți reînnoiești bucătăria? Ce merită să cumperi și în ce să investești inteligent
Cei mai buni roboți de bucătărie pentru preparate rapide, diverse și fără efort Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
digi24.ro
image
Cum reușesc nordicii să-și încălzească locuințele la -30 de grade, fără să plătească facturi uriașe
stirileprotv.ro
image
Scandal internațional. Macron a trimis în secret militari în Ucraina încă din această vară, fără înștiințarea Parlamentului. Cum a ocolit președintele Franței Constituția pentru a trimite soldați la Kiev
gandul.ro
image
Maghiarii din România, în fața unei schimbări ISTORICE
mediafax.ro
image
Cine este Raluca, cea mai sexy soție de la FCSB: a făcut furori în modelling! Galerie Foto
fanatik.ro
image
Ministerul Justiției a reacționat după ce Libertatea a scris că „statul român a eșuat” în cazul Alinei Apostol, românca închisă de 9 ani în China comunistă
libertatea.ro
image
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Neverosimil: Arena Națională a fost închisă, la doar două luni de la investiția de 400.000 de euro!
digisport.ro
image
Chifteluțe rumenite cu varză murată și șuncă
click.ro
image
Un român din Italia s-a trezit cu datorii de peste 800.000 de euro. Totul a început cu 20 de ani în urmă, când şi-a pierdut buletinul
antena3.ro
image
Cum se fac croissantele 7 Days şi Milka. În fabrica de la Clinceni lucrează peste 800 de oameni, iar peste 60% din producţie rămâne în România
zf.ro
image
Focuri de armă la Reşiţa. Un şofer fără permis a fugit de poliţie; localnicii au atacat agenţii cu pietre
observatornews.ro
image
Cresc pensiile cu 219 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii care se vor bucura de această majorare și care este singura condiție
cancan.ro
image
OFICIAL Guvernul confirmă indexarea tuturor pensiilor. Ar exista 3 scenarii. Creșteri între 90 și 200 lei
newsweek.ro
image
Soția l-a lăsat acasă pe Messi cu trei copii și a plecat să facă bani la Machu Picchu, deși a strâns deja singură 20 milioane de dolari!
prosport.ro
image
Micul oraș din Transilvania de unde NATO poate supraveghea o regiune întreagă. De ce a devenit atât de important pentru SUA
playtech.ro
image
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. Clubul amenință cu plângere penală! Update
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Erling Haaland, marele transfer al anului 2027?! ”E foarte încrezător că va fi jucătorul lui”
digisport.ro
image
Ingredientul secret pe care bucătarii îl adaugă în omletă pentru un gust desăvârșit. Face diferența față de rețeta clasică
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Are gusturi foarte bune și a decorat-o într-un stil modern, cu șemineu, mobilier elegant și candelabre impunătoare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
ANAF a trimis aproape 7.000 de notificări la contribuabilii români. O platformă va găsi neconcordanțe în câteva minute
mediaflux.ro
image
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
gsp.ro
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Ingredientul secret pe care bucătarii îl adaugă în omletă pentru un gust desăvârșit. Face diferența față de rețeta clasică
click.ro
image
Horoscop marți, 17 noiembrie. Bani în plus pentru Tauri, un nou început pentru Lei
click.ro
image
Leonard Miron ia în calcul revenirea în televiziune. Ce proiect pregătește și cum a ajuns să lucreze în probațiune, în Anglia
click.ro
Sarah Miles în 1972 în rolul Lady Caroline Lamb, Profimedia (1) jpg
Aristocrata înnebunită după amantul interzis! I-a trimis un cadou intim de-a dreptul obscen și a provocat un scandal monstru în înalta societate
okmagazine.ro
Clint Eastwood Foto Profimedia jpg
Un Don Juan fără rușine! A înșelat, a sedus și a frânt inimi cu nemiluita. Aventurile secrete ale legendei Hollywoodului
okmagazine.ro
Un pod vechi de 3.800 de ani, descoperit în orașul antic Larsa
Un pod vechi de 3.800 de ani, descoperit de arheologi. Construcția dezvăluie secretele unuia dintre marile orașe ale Mesopotamiei antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Fosta șefă a diplomației Austriei susține că autoritățile vor să-i retragă cetățenia, după ce a devenit cunoscută pentru relația apropiată cu Putin
Karin Kneissl, fostă ministră de Externe a Austriei, a susținut luni că autoritățile austriece au inițiat o procedură de retragere a cetățeniei sale.
Europa 18:54
Cât de bine te descurci la întrebări de cultură generală? Intră în joc cu quizurile Adevărul
Ai chef de o pauză cu întrebări și provocări? Descoperă secțiunea Quiz de pe platforma de jocuri Adevărul. Te întâmpină cu un test de 27 de întrebări, afișat pe 16 noiembrie.
Societate 18:51
USR şi PNL pregătesc o moţiune simplă împotriva ministrului Sănătăţii. Alexandru Rogobete le cere scuze pacienţilor oncologici
Deputaţii USR şi PNL vor depune o moţiune simplă împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe fondul crizei medicamentelor şi al declaraţiilor acestuia referitoare la dificultăţile întâmpinate de pacienţii oncologici în găsirea tratamentelor prescrise.
Politică 18:40
Spania majorează salariul minim în anul 2027. Anunțul vine cu doar două săptămâni înaintea alegerilor
Guvernul spaniol va majora salariul minim anul viitor, a anunţat luni ministrul muncii, Yolanda Diaz, cea de-a noua majorare operată de executivul condus de socialişti de la preluarea guvernării, în 2018.
Europa 18:40
Apartamentul de 110.000 de euro dintr-un bloc construit în 1969 care a stârnit controverse. Dilema unui bucureștean și reacțiile românilor: „Aș fugi de el”
Un bucureștean care se gândește să cumpere un apartament cu două camere, scos la vânzare cu 110.000 de euro, a cerut sfatul internauților înainte de a lua o decizie. Locuința se află într-o zonă bine cotată a Capitalei, aproape de metrou, parc și alte facilități, însă blocul este construit în 1969.
Societate 18:17
Cristian Chivu a fost declarat „Cel mai valoros antrenor din Italia”
Antrenor al echipei Inter Milano, Cristian Chivu a fost premiat, astăzi, cu „Panchina d'Oro” („Banca de Aur"), trofeul acordat celui mai bun tehnician al anului competițional 2025/2026 de către Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC). Românul îi succede lui Antonio Conte.
Sport 18:10
O nouă finanțare pentru cei care au panouri solare. Statul acoperă până la 75% din costul bateriilor
baterii stocare energie panouri fotovoltaice Foto CNG Solar webp
Economie (Adevărul financiar) 10:56
Video Harta unei posibile reforme adminstrative a încins spiritele. Înglobarea județului Brăila în Galați naște afirmații belicoase: „O să avem razboi civil”
harta romaniei s ar putea schimba radical pana la 26 de judete ar putea disparea daca se aplica modelul curtilor de apel 1118128 webp
Societate 16:10
Fostă concurentă la „Puterea Dragostei”, prinsă după aproape două săptămâni într-un dosar pentru trafic de droguri
andreea pirui png
Cluj-Napoca 14:54
Video A fost ales noul James Bond. Ce actor celebru îi ia locul lui Daniel Craig în rolul agentului 007
4ed583ac 476c 4711 bb63 08b55a87011c jpg webp
Vedete 17:30
Putin nu mai este „Șeful”. Cum se pregătesc oligarhii ruși pentru schimbarea puterii
Vladmir Putin FOTO Shutterstock jpg
Europa 15:11
Decizie definitivă în cazul Cristi Dănileț. De ce refuză ÎCCJ să anuleze sancțiunea salarială primită pentru postările de pe Facebook, după hotărârea CEDO
Audieri candidaţi Curtea Constituţională - Comisii Juridice - Cristi Danileţ - 27 apr 2022 / FOTO Inquam Photos / George Călin
Evenimente 12:08
O universitate trece la cursuri online din cauza facturilor la încălzire. Ministerul Educației critică decizia
image png
Educație 14:03

Click!

image
Rică Răducanu a pierdut la păcănele 100.000 de euro? Avertismentul psihologului Radu Leca: „Sala de jocuri e ca pentru alcoolic vizita la bar”
image
Ingredientul secret pe care bucătarii îl adaugă în omletă pentru un gust desăvârșit. Face diferența față de rețeta clasică

OK! Magazine

image
Un Don Juan fără rușine! A înșelat, a sedus și a frânt inimi cu nemiluita. Aventurile secrete ale legendei Hollywoodului