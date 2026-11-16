Cum a ajuns STB să consume o treime din bugetul Capitalei și să acumuleze datorii uriașe: „Insolvența STB nu este un accident și nici o surpriză”

Transportul public a fost tratat ca un serviciu social nelimitat, fără o legătură reală între cost, calitate şi preţ, iar acest model a contribuit la intrarea în insolvenţă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB), o companie cu peste 9.000 de angajaţi şi sute de mii de călători pe zi, potrivit unei analize a think-tank-ului financiar Frames.

Transport Public București Foto: Facebook

„Insolvenţa STB nu este un accident şi nici o surpriză. Este rezultatul unui deceniu în care transportul public a fost tratat ca un serviciu social nelimitat, fără o legătură reală între cost, calitate şi preţ. Problema nu a apărut în 2026, doar a devenit imposibil de ascuns", afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Potrivit sursei citate, Bucureştiul a ajuns într-o situaţie fără precedent pentru o capitală europeană: operatorul de transport public de suprafaţă, cu peste 9.000 de angajaţi şi sute de mii de călători pe zi, se află în insolvenţă.

Tribunalul Bucureşti a deschis procedura generală pe 8 septembrie 2026, la a doua cerere a companiei, după ce prima fusese respinsă pentru un dosar incomplet. Autobuzele, tramvaiele şi troleibuzele circulă în continuare, dar compania funcţionează de acum sub controlul unui administrator judiciar, scrie Agerpres.

Datele publice arată o companie care a funcţionat ani la rând în pierdere structurală. La sfârşitul lui 2025, STB avea plăţi restante de aproximativ 1,14 miliarde de lei. Datoriile totale, inclusiv penalităţile, sunt estimate de administratorul judiciar la peste 3 miliarde de lei. Primarul general a descris compania ca fiind în „insolvenţă nedeclarată" încă din 2020.

„Mecanismul a fost simplu şi distructiv. Biletul a rămas mult timp foarte ieftin, la 1,3 lei timp de peste un deceniu, apoi la 3 lei din 2021. Costurile cu salariile, energia, combustibilul şi mentenanţa au crescut însă continuu. Diferenţa a fost acoperită de subvenţia Primăriei Capitalei, care a urcat de la circa 505 milioane de lei în 2015 la peste 1,2 miliarde de lei în 2020 şi a continuat să crească. Transportul de suprafaţă consumă astăzi aproximativ o treime din bugetul Primăriei Capitalei. Subvenţia nu a acoperit niciodată integral costurile, aşa că STB a început să nu-şi mai plătească furnizorii, taxele şi contribuţiile. Datoriile au generat penalităţi, iar penalităţile au generat popriri pe conturi. Banii primiţi de la primărie erau blocaţi automat pentru datoriile vechi, nu mai ajungeau la operarea curentă, iar cercul se închidea. În toamnă, Fiscul a pus sechestru pe sediul companiei, iar Primăria a fost nevoită să garanteze o datorie către ANAF cu aproape 400 de autobuze", se arată în analiza citată.

În opinia analistului Frames, cauzele ţin şi de gestiune. În anii precedenţi s-au acumulat contracte considerate păguboase, o structură de personal supradimensionată în zona administrativă, furturi de combustibil investigate penal şi o flotă întreţinută cu costuri mari.

Bucureştiul a ajuns să plătească pentru transportul public mai mult decât multe capitale europene, raportat la bugetul său, fără să obţină aceeaşi calitate a serviciului.

„Când doar 18% din costul transportului este acoperit din bilete, iar restul vine din buget fără reguli clare de performanţă, compania nu mai are niciun motiv să fie eficientă. Fiecare problemă se rezolvă cu o subvenţie mai mare, până în ziua în care bugetul nu mai poate plăti", explică Adrian Negrescu.

Trei probleme de rezolvat

Potrivit sursei citate, consorţiul de administratori judiciari are de rezolvat simultan trei probleme. Prima este continuitatea serviciului: transportul nu se poate opri nicio zi, aşa că restructurarea trebuie făcută din mers, cu salariile şi combustibilul plătite la timp. Prin insolvenţă, conturile companiei nu mai pot fi poprite, iar subvenţia ajunge direct la operare. Datoriile vechi urmează să fie plătite eşalonat, printr-un cont dedicat creditorilor.

A doua provocare este reducerea costurilor. Primele măsuri au fost deja anunţate: 796 de preavize de concediere şi desfiinţarea a 919 posturi vacante. Urmează renegocierea sau denunţarea contractelor dezavantajoase, care e posibilă legal doar în insolvenţă.

A treia provocare este negocierea cu creditorii. Tabelul preliminar al creanţelor a fost publicat, iar prima adunare a creditorilor are loc pe 17 noiembrie. Planul de reorganizare trebuie să le convingă pe firmele care aşteaptă bani de ani de zile că o parte din creanţe vor fi recuperate, chiar dacă penalităţile vor fi tăiate, se menţionează în analiza Frames.

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Comparaţia cu marile oraşe europene arată că nicio reţea de transport public nu se autofinanţează integral. "Diferenţa faţă de Bucureşti stă în reguli, transparenţă şi echilibrul dintre bilet şi subvenţie", potrivi analistului.

La Viena, reţeaua Wiener Linien cheltuieşte anual circa 2 miliarde de euro pentru operare şi dezvoltare, iar aproximativ 700 de milioane de euro vin din vânzarea biletelor. Asta înseamnă un grad de acoperire de circa 35%, aproape dublu faţă de Bucureşti. Celebrul abonament anual de 365 de euro, simbol al politicii de transport ieftin, a fost scumpit din 2026 la 467 de euro. Din 2027, preţurile se ajustează automat cu inflaţia. Mesajul municipalităţii vieneze a fost clar: un transport public de calitate are nevoie de un preţ corelat cu costurile, nu de un preţ îngheţat politic.

În Germania, Deutschlandticket permite călătoria nelimitată cu transportul local şi regional din toată ţara. Abonamentul a pornit de la 49 de euro pe lună în 2023, a ajuns la 63 de euro în 2026 şi va costa 66,80 euro din 2027. Guvernul federal şi landurile contribuie fiecare cu câte 1,5 miliarde de euro pe an. Chiar şi aşa, operatorii regionali au raportat pierderi de miliarde de euro, acoperite prin creşteri periodice de preţ stabilite după o formulă transparentă.

Tallinn a ales modelul opus: transport gratuit pentru rezidenţi, finanţat din taxele locale plătite de locuitorii înregistraţi în oraş. Modelul funcţionează doar cu un buget local solid şi cu costuri de operare controlate strict, condiţii pe care Bucureştiul nu le îndeplineşte în acest moment.

„În toate aceste oraşe, preţul unei călătorii simple este de câteva ori mai mare decât la Bucureşti: 3,20 euro la Viena, faţă de echivalentul a circa 0,60 euro pentru biletul STB de 3 lei. Raportat la salarii diferenţa se reduce, dar logica rămâne aceeaşi: călătorul plăteşte o parte semnificativă din cost, iar subvenţia acoperă restul pe baza unui contract cu indicatori de performanţă", relevă analiza Frames.

Potrivit sursei citate, ieşirea STB din insolvenţă presupune mai mult decât reeşalonarea datoriilor. Planul de reorganizare ar trebui să includă câteva elemente esenţiale. Primul element este un contract de serviciu public cu indicatori clari. Primăria trebuie să plătească pentru kilometri parcurşi, punctualitate şi calitate, nu pentru acoperirea pierderilor. Costul pe kilometru trebuie publicat şi comparat anual cu operatorii din alte oraşe.

Al doilea element este separarea gratuităţilor de subvenţia de operare. Facilităţile pentru pensionari, elevi şi alte categorii sociale sunt decizii politice legitime, dar trebuie plătite separat şi transparent din buget, nu ascunse în pierderile companiei.

De asemenea, al treilea element este un tarif predictibil. Propunerea de creştere a biletului de la 3 la 5 lei a fost respinsă de Consiliul General în această vară. Abordarea corectă nu este o scumpire bruscă, ci o majorare graduală, legată de inflaţie şi condiţionată de reducerea costurilor şi de creşterea calităţii. Ţinta realistă pe termen mediu ar fi un grad de acoperire din bilete de 30-35%, comparabil cu Viena.

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În opinia analistului Frames, reducerea costurilor logistice este cel de-al patrulea element. Benzile dedicate cresc viteza comercială, deci reduc numărul de vehicule şi de şoferi necesari pentru acelaşi program. Electrificarea flotei reduce cheltuielile cu combustibilul, iar monitorizarea digitală a consumului elimină furturile. Un bilet integrat STB-Metrorex ar simplifica sistemul pentru călători şi ar reduce costurile de distribuţie.

Al cincilea element sunt fondurile europene. Înnoirea flotei şi modernizarea depourilor trebuie finanţate prioritar din programe europene, „nu din bugetul local deja epuizat".

Potrivit Frames, un transport public coerent înseamnă vehicule care vin la timp, curate şi sigure, la un preţ pe care călătorul îl înţelege şi îl consideră corect. Pentru autoritate, înseamnă un cost controlat şi previzibil. Pentru operator, înseamnă un contract care recompensează eficienţa, nu pierderea.

„Bucureştenii nu cer un transport gratuit, cer un transport care funcţionează. Experienţa europeană arată că oamenii acceptă un bilet mai scump atunci când văd autobuze noi, benzi dedicate şi intervale scurte între vehicule. Insolvenţa poate fi momentul de resetare a STB, dar doar dacă este folosită pentru a schimba modelul, nu doar pentru a şterge datorii şi a o lua de la capăt", conchide Adrian Negrescu.

Frames este un think tank economic specializat în dezvoltarea de analize şi studii de piaţă privind economia.