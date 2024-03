Creditul punte-APIA: fără multe drumuri la bancă și teancuri de documente .Cum susține First Bank fermierii români

First Bank susține fermierii români prin creditul punte, acordat în baza adeverinței APIA. Iată cum se acordă și care sunt beneficiile produsului bancar creat pentru o agricultură mai prosperă

Creditul punte acordat clienților eligibili din perspectiva subvenției APIA

Agricultorul român este prins între două momente dificile din viața lui de antreprenor: nevoia de finanțare și obținerea efectivă a resurselor financiare necesare. Exact în această perioadă intervine First Bank cu produsul său, un credit punte - creditul APIA. Iată cum îl explică Radu Voinea, Lending Products Legal Entities Team Coordinator - Products and Digital Innovation Hub-First Bank.

”El este o punte între momentul în care clientul are nevoie de finanțarea reprezentată de subvenția APIA și cel în care el va obține resursele financiare necesare de la APIA. Între cele două momente, noi venim cu acest credit și-l ajutăm pe agricultor să treacă această perioadă, cu creditului punte. Ca exemplu concret, în perioada martie-aprilie, APIA își asumă angajamentul că va plăti o subvenție pe suprafață pentru clienți, iar plata se va face efectiv în iunie 2025, adică peste un an și câteva luni, pe care noi îl acoperim cu creditul punte, utilizat pentru cheltuielile curente ale agricultorilor, precum: salarii, motorină, semințe, îngrășăminte” spune specialistul bancar pentru Adevărul Live.

Creditul punte se acordă persoanelor juridice, tuturor clienților eligibili din perspectiva subvenției APIA. Fermierii care au culturi de grâu, porumb, dar și floarea soarelui reprezintă cea mai mare pondere a clienților eligibili, dar acest produs bancar poate să fie solicitat și de legumicultori, horticultori etc.

” Nu avem un minim sau un maxim de acordare, valoarea fiind determinată de cea a subvenției APIA pe care o primește clientul care vine la noi. Mai precis, este 90% din valoarea subvenției APIA care se calculează în funcție de numărul și de categoria de hectare pe care le are clientul respectiv. Se acordă, în general pentru fiecare hectar o subvenție de 96 euro, la care se mai pot adăuga anumite subvenții suplimentare, în funcție de condițiile aferente clientului. Spre exemplu, în cazul fermelor de până în 50 de hectare, se mai poate da o subvenție suplimentară de 50 euro pe hectar, astfel încât să îi încurajeze pe cei cu exploatații mai mici. Această subvenție mai ține cont și de alte criterii, precum zona în care se găsesc hectarele, respectiv bucata din suprafața agricolă care îndeplinește anumite condiții. Spre exemplu, dacă este o zonă cu constrângeri semnificative, atunci se mai poate acorda o subvenție suplimentară. Dacă pe anumite hectare se realizează lucrări de agricultură ecologică, la fel se mai plătește o subvenție suplimentară. În funcție de criteriile îndeplinite, subvenția adițională poate să fie de la 21 la 500 euro pe hectar” spune Radu Voinea, Lending Products Legal Entities Team Coordinator Products Fisrt Bank.

Creditul punte: personalizat, calculat în euro și acordat în lei

Conform convenției încheiate între APIA și bănci, subvenția se calculează în euro, dar creditul se va acorda în lei. . Transformarea euro-lei se face la data semnării contractului de creditare, la cursul Băncii Centrale Europene, dacă contractul este semnat până la 29 Septembrie, anul in curs sau la cursul din 30 Septembrie, dacă contractul este semnat după 30 Septembrie.

”Noi acordăm creditul în aceeași monedă în care și APIA plătește adeverința pentru a putea ulterior să se ramburseze automat creditul din subvenția primită de agricultori. Creditul punte poate să fie personalizat, dar noi, ca bancă, pentru a putea acorda acest credit în baza adeverinței, trebuie să semnăm o convenție cu APIA și atunci exită anumite reglementări. Cu cât un domeniu este mai reglementat, cu atât aria de personalizare este mai restrânsă. Noi am încercat totuși aici, să acordăm agricultorilor cât mai multe avantaje. De exemplu, ne uităm la cele mai importante costuri pe care o persoană le are atunci când contractează un credit, precum dobânda și rambursarea efectivă a acestuia, care – în cazul creditului nostru, nu sunt în sarcina agricultorului. El nu trebuie să scoată bani din buzunar, să plătească dobânda și să ramburseze creditul. Acesta se rambursează automat, adică cel târziu la data de 30 iunie 2025, momentul limită până la care APIA plătește subvenția. Restul de 10% din subvenție va fi folosită pentru a acoperi dobânda pentru această perioadă. Nu solicităm clienților să plătească dobândă lunar sau la anumite intervale de timp. Aceasta se va plăti la finalul perioadei de creditare, tocmai pentru a-l personaliza și pentru ca impactul asupra agricultorilor să fie cât mai mic, să poată să-și folosească banii primiți din credit pentru activitățile agricole, iar impactul creditării să fie cât mai redus. ” detaliază Radu Voinea, în emisiunea Adevărul Live.

Fermierul român se poate înscrie la creditul punte, de la distanță, de acasă, de pe câmp

First Bank flexibilizează mecanismul de acordare pentru creditul punte: rapiditate și volum de documente redus. Banca și-a dorit să vină în întâmpinarea nevoilor fermierilor, ceea ce a condus la un mecanism de acordare rapid, fără teancuri de documente justificative.

De la distanță, de acasă, de pe câmp, în acest mod, fermierul român se poate înscrie pe site-ul băncii, pentru a putea primi mai multe informații despre acest credit.

”Selectează produsul credit APIA, completează câteva informații de bază care ajung la noi, iar a doua zi, un reprezentant al First Bank îl va contacta pe solicitant, oferindu-i mai multe informații, răspunzând la întrebări, explicând care sunt pașii următori. Astfel se agreează cum se va colabora, iar în momentul în care fermierul își obține adeverința de la APIA, începând cu luna martie-aprilie anul curent, vine către noi cu aceasta și atunci începe procesul de analiză și verificare. Ne uităm la criteriile de eligibilitate, dacă acestea sunt îndeplinite intrăm pe fluxul simplificat, adică aprobăm creditul. Se semnează contractul de credit și dăm banii agricultorului” explică specialistul bancar.

First Bank s-a gândit chiar și la situația în care fermierul nu se încadrează în acele criterii de eligibilitate. Banca se uită cu atenție cum poate totuși să-l ajute pe clientul-fermier. Se trece la o analiză mai detaliată, pentru a se identifica profilul de risc, dacă instituția bancară își permite sau nu să finanțeze clientul respectiv.

” În practică găsim soluții, pentru că nu sunt situații în care să nu putem să finanțăm un anumit client. Indiferent de dimensiunea companiei criteriile de la produsul nostru despre care vorbim acum nu reprezintă ceva complex. Despre criteriile de eligibilitate, aș spune că sunt rezonabile, poate chiar minimale și o să dau câteva exemple: compania nu trebuie să fie în insolvență, nu trebuie să aibă un istoric negativ de creditare cu banca și prin istoric negativ mă refer să nu aibă restanțe mai mari de 90 de zile în ultimii 6 ani. Așadar, compania să aducă la noi, la bancă, adeverința APIA în original și să aibă un istoric de activitate cu APIA de cel puțin 2 ani, astfel încât să ne asigurăm că acel client a înțeles procesele care au mers bine anterior,că el cunoaște mecanismele de lucru cu APIA. Astfel putem să îi acordăm și noi creditul cât mai repede” declară Radu Voinea.

Specialistul bancar explică de ce adeverința APIA este criteriul pe baza căruia banca verifică eligibilitate.” Pentru că adeverința APIA va fi folosită ca și garanție pentru credit. Noi gestionăm subvenția pe care o va încasa clientul de la APIA. O luăm în garanție și atunci trebuie să avem adeverința în original, să ne asigurăm că acea adeverință a fost emisă.” Mai adaugă acesta.

APIA semnează o convenție cu băncile care sunt interesate să acorde astfel de credite, iar acesta este un flux reglementat. În luna martie se semnează o convenție de lucru în care sunt implicate trei părți: APIA, banca și FGCR- Fondul de garantare a creditului rural. Iar prin această convenție, APIA stabilește un cadru de lucru. Ea oferă fermierului adeverința pe care clientul o aduce la bancă, pentru a se arăta că APIA și-a asumat angajamentul de a plăti subvenția, în baza cererii unice de plată depusă de fermier.

”Pe adeverință se va menționa: că APIA a făcut verificarea criteriilor din perspectiva plății subvenției, numărul de hectare și categoriile în care se încadrează pentru ca noi, la bancă să calculăm valoarea totală a subvenției și valoarea creditului. Când clientul vine cu adeverința, noi trebuie să verificăm că aceasta este semnată de persoanele autorizate de la Biroul Județean APIA. ” subliniază pentru Adevărul Live, Radu Voinea, First Bank

Creditul punte: rambursarea nu este în sarcina clientului, ci se face automat din subvenția APIA

În cadrul ediției Adevărul Live, specialistul bancar subliniază că acest produs de finanțare oferit de First Bank nu este unul de tip credit revolving.

” Este un credit non-revolving, adică avem o anumită sumă maximală. Clientul face trageri, iar când s-a atins suma maximală, nu mai poate să facă altele, chiar dacă el între timp să spunem că a făcut rambursari în urma unor plăți parțiale ale APIA. S-a rambursat creditul, deci nu mai poate reutiliza sumele rambursate. Tragerile se fac fără documente justificative. Referitor la ceea ce plătește efectiv clientul, principalul, adică rambursarea efectivă a creditului nu intră în sarcina clientului. Se face automat din subvenția APIA care se plătește în contul pe care clientul și l-a deschis la First Bank. Acesta e un cont blocat la debitare, adică clientul nu poate să ia banii din contul respectiv și este un cont care nu e supus popririlor, în cazul în care clientul are probleme ulterior. Perioada de utilizare este de șase luni. Noi acordăm creditul în martie, aprilie și se termină undeva în sfârșit de octombrie. Adică se acoperă atât lucrările pentru culturile de primăvară, cât și cele realizate în timpul verii și finalul de toamnă. E e o perioadă în care clientul are nevoie de capital de lucru pentru a putea să își desfășoare activitatea iar clientul are nevoie de resursele noastre”

Urmărește integral ediția din Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu și află tot ceea ce este important despre creditul punte, de la Radu Voinea, Lending Products Legal Entities Team Coordinator - Products and Digital Innovation Hub - First Bank .

Articol susținut de First Bank