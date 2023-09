Construcţia primelor centre de colectare legume-fructe începe în acest an. Unde vor fi amplasate

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că lucrările de construcție la primele şase centre de colectare legume-fructe, dintr-un total de 15 care vor fi realizate prin Casa Unirea, va începe în acest an.

Oficialul estimează că, până la sfârşitul lunii august 2024, centrele vor fi finalizate.

„Ministerul Agriculturii, prin Casa Unirea, va veni cu un model tip de centru de colectare legume-fructe în bazinele legumicole. Proiectul este finalizat în proporţie de 90% şi urmează să fie aprobat în Guvern. Anul acesta vor intra deja în construcţie şase centre, cu o suprafaţă de 3.000 mp şi 1.000 mp de temperatură controlată, plus patru benzi de sortare, etichetare şi ambalaje, totul pe independenţă energetică, fără consum de energie. Sper să fie finalizate până la sfârşitul lunii august 2024. Acestea vor fi amplasate în bazinele legumicole", a precizat Barbu, informează Agerpres.

Unde vor fi construite

În ceea ce priveşte amplasarea acestor centre de colectare, şeful MADR a transmis că se va ţine cont de judeţele în care au fost depuse cele mai multe cereri pe programul Tomata.

„Pentru amplasarea acestor centre de colectare se vor lua în calcul judeţele cu cele mai multe cereri depuse pe programul Tomata, urmând ca şi pentru celelalte centre să se ţină cont de cererile depuse şi de bazinele legumicole de la noi din ţară. În prezent, judeţul Olt are cele mai multe solicitări, sunt aproape 7.000 de cereri pe programul Tomata", a spus el.

Ministrul Agriculturii a explicat că aceste centre de colectare vor fi construite de Casa Unirea şi ulterior vor fi date în administrarea cooperativelor constituite din membrii unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) din bazinele legumicole care au accesat fonduri pentru instalarea tânărului fermier.

„Ministerul Agriculturii şi Casa Unirea, pentru a nu mai avea cantitate foarte mare de tomate, vor merge către retailer şi vor solicita cantităţile necesare pentru tot timpul anului. Ulterior, Casa Unirea şi cooperativele care vor lua în gestiune centrele de colectare vor face un plan de culturi, pentru că intenţionăm să acordăm o subvenţie pe cantitate, ceea ce înseamnă că fermierii vor primi această subvenţie pe kilogramul adus la centrul de colectare", a subliniat Barbu.

Cum vor arăta centrele de colectare

Potrivit acestuia, fiecare centru de colectare va avea un laborator performant pentru verificări rapide, în aşa fel încât românii să nu mai fie speriaţi că legumele şi fructele pe care le cumpără depăşesc limitele admise la reziduurile de pesticide.

„Mi-aş dori să avem legume de calitate şi tocmai lucrul acesta vrem să îl facem. Nu vrem sute de mii de tone, vrem tomate şi legume calibrate, care să aibă performanţă şi acestea să fie prezente pe rafturile retailerilor. Aceste centre de colectare vor avea nişte laboratoare foarte performante, astfel încât în 3 ore legumele şi fructele care sunt aduse în aceste centre vor avea şi buletin de analize.

Mai mult de atât, pe partea de verificare a depăşirilor de pesticide, vreau să încheiem un protocol atât cu UASMV, care are trei laboratoare super performante şi pe care în perioada următoare le vor acredita pentru lucrul acesta, dar voi da o parte din verificări şi la ANSVSA, în aşa fel încât să asigurăm o hrană corectă, sănătoasă, să nu mai avem probleme, iar românii să nu mai fie speriaţi că legumele pe care le cumpără au depăşiri de pesticide. Vreau să eliminăm lucrul acesta", a susţinut ministrul Agriculturii.

Roșiile legumicultorilor români nu a avut depăşiri de pesticide

Barbu a afirmat că, din probele luate anul acesta pe tomatele din programul ministerului, buletinele de analiză nu au arătat vreo depăşire a limitei admise pentru reziduurile de pesticide.

„Vorbim de programul Tomata. S-au luat pe eşantion, s-au dus în control, s-au luat şi probe acolo unde au fost sesizări privind depăşiri, pentru că anumiţi legumicultori au fost pârâţi de către vecini şi, din datele pe care ANF-ul mi le-a pus la dispoziţie şi din buletinele realizate în laboratoare, s-a constatat că niciun produs care a fost făcut de legumicultorul român nu a avut depăşiri de pesticide", a mai spus şeful MADR.

Deşi nu a precizat la cât se ridică investiţia pentru construcţia celor şase centre de colectare, Barbu a menţionat că în momentul de faţă Casa Unirea are fonduri pentru aproape cinci centre de colectare, iar diferenţa va veni de la bugetul de stat.

„Casa Unirea este în prezent pe profit, dar aş vrea să explic pentru că nu ştiu câţi au înţeles ce s-a vrut să se facă cu acest proiect. Casa Unirea nu trebuie să facă profituri enorme. Rolul Casei Unirea este de a integra producătorii şi fermierii români cu retailerii. Casa Unirea trebuie să aibă o marjă de adaos de 1 - 1,5%. Casa Unirea trebuie să-şi sigure cheltuielile pe care le are cu salariaţii, plus cheltuielile pe care le are cu anumite tranzacţii bancare. Să ştiţi că retailerii s-au îndreptat foarte mult către Ministerul Agriculturii, după această ordonanţă privind plafonarea adaosului comercial, iar discuţiile cu ei nu cred că au mai fost aşa deschise ca şi acum. Nu s-a pus problema să nu fie livrate către retaileri cantităţi de legume, cantităţi de lapte de la Casa Unirea. Retailerii sunt de acord", a adăugat acesta.

De asemenea, Barbu a anunţat că intenţionează să dezvolte şi alte proiecte pe Casa Unirea, după acest proiect pilot privind centrele de colectare legume-fructe.