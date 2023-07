Legumele românești vor fi colectate de Casa Unirea din 15 baze legumicole. Barbu: Vom schimba cartiere

15 centre de colectare vor fi înființate în bazinele legumicole prin intermediul Casei de Comerţ Unirea, a declarat ministrul Agriculturii, Forin Ionuț Barbu.

Legumicultorii vor fi sprijiniţi prin Programul Naţional Strategic pentru a produce în România tot timpul anului legume şi fructe, a adăugat Florin Barbu, la inaugurarea Pieţei Norilor din sectorul 4 al Capitalei.

"Am un proiect ambiţios. Am mai spus: în ultimii 30 de ani s-a tot discutat despre crearea de centre de colectare în bazinele legumicole. Proiectul este prin Casa Unirea şi vor fi realizate 15 centre de colectare. Mai mult de atât, de toţi banii care sunt prin Programul Naţional Strategic cu intensitate de 100% vor beneficia bazinele legumicole pentru instalaţii de încălzire, iar diferenţa de bani până la 70.000 euro va fi folosită pe o perioadă de 3 ani pentru combustibilul de care are nevoie fiecare legumicultor pentru a produce în România tot timpul anului legume şi fructe (...) Vreau să-i asigur pe toţi legumicultorii că sunt un partener loial şi vreau să-i asigur că orice schemă economică pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) o va realiza va veni în sprijinul total al fermierilor şi legumicultorilor din România. De aceea, îndemn pe toată lumea: să cumpărăm româneşte", a subliniat Florin Barbu.

Acesta a precizat că obiectivul principal prin realizarea unor astfel de pieţe, cum este cea inaugurată vineri în sectorul 4, este acela de a integra producătorii români, iar cetăţenii să poată cumpăra "româneşte" produse realizate de către aceştia. Eu mi-aş dori, în calitate de ministru, să văd cât mai multe pieţe aşa moderne, în toate comunităţile din România", a adăugat ministrul Agriculturii.

La rândul său, primarul sectorul 4, Daniel Băluţă, a susţinut că instituţia pe care o reprezintă este interesată să sprijine cât mai mult producătorii români, oferindu-le condiţii normale pentru a-şi putea vinde produsele către cetăţeni.

"Cred că astăzi dovedim încă o dată că se poate să sprijinim agricultura românească. Se poate să sprijinim producătorii români oferind condiţii normale pentru a veni în punctul în care comercianţii se întâlnesc cu cetăţenii. Ne interesează foarte mult să stimulăm acest patriotism economic, parte esenţială al a programului guvernamental. Ne interesează să avem cât mai mulţi români mulţumiţi", a transmis Băluţă.

„Se poate să schimbăm cartiere”

În opinia sa, prin astfel de investiţii se pot schimba cartiere şi se poate îmbunătăţi calitatea vieţii celor care locuiesc în zonă şi a celor care "trudesc pământul pentru a asigura existenţa familiilor".

"Demonstrăm că se poate. Se poate să schimbăm cartiere, pentru că aici, această piaţă nu a fost până acum doi ani decât un loc în care timpul a împietrit această locaţie. Am văzut că un fel de parteneriat de public-privat într-o oarecare măsură a funcţionat defectuos. Această piaţă a fost în locaţie de gestiune timp de 20 de ani, 20 de ani în care nu s-a întâmplat absolut nimic. Sunt extrem de bucuros că a preluat-o Consiliul Local şi în într-un an şi jumătate, doi ani, această locaţie s-a schimbat fundamental. Ceea ce facem aici este doar o parte a unui program vast menit să dezvolte comunitatea noastră, a Sectorului 4, să creeze condiţii de viaţă cât mai bune pentru oameni, să le crească calitatea vieţii, dar ne interesează în mod direct şi investiţiile pe care le generăm în infrastructură şi sunt extrem de bucuros că aici s-au schimbat foarte multe lucruri. Numai investind, asta este cheia, putem să obţinem rezultate, putem să obţinem performanţă şi putem să creştem calitatea vieţii atât a celor care locuiesc aici, pentru că discutăm de zeci de mii de oameni, cât şi a celor care muncesc şi trudesc pământul pentru a asigura existenţa familiilor", a transmis edilul sectorului 4.

Piaţa Norilor s-a redeschis, vineri, după ce a fost modernizată, de administraţia locală a Sectorului 4.