Concedieri masive la unul dintre cei mai mari operatori de telefonie. Câte locuri de muncă se vor pierde

Operatorul de telefonie Vodafone Italia a demarat consultările cu sindicatele în vederea disponibilizării a 1.000 de angajaţi, informează AFP.

Potrivit sursei citate, aceste discuții au apărut în ideea de a reduce costurile şi a face faţă concurenţei puternice din sectorul telecomunicaţiilor din peninsulă.

„Scăderea drastică a preţurilor, provocată de presiunea concurenţială extraordinară, a antrenat un recul puternic al cifrei de afaceri şi a marjelor în sectorul telecomunicaţiilor, afectat şi de criza energetică", a explicat compania într-un comunicat de presă, informează Agerpres.

Grupul britanic de telefonie Vodafone are aproximativ 5.700 de angajaţi în Italia.

În Italia, Vodafone controlează o cotă de 28,5% pe piaţa de telefonie mobilă şi una de 16% pe piaţa de telefonie fixă. În exerciţiul 2021-2022, cifra de afaceri a Vodafone Italia a scăzut cu 1,8% până la 4,38 miliarde de euro.

În primăvara anului trecut, grupul Vodafone a respins o ofertă de 11,25 miliarde de euro venită de la rivalul francez Iliad pentru preluarea Vodafone Italia, apreciind că oferta nu este în cel mai bun interes al acţionarilor.

Mai mulţi directori de companii de telefonie au făcut un apel pentru consolidarea pieţei europene, în ideea de a reduce concurenţa şi a creşte rentabilitatea, într-un moment în care este nevoie de investiţii mari în dezvoltarea serviciilor 5G şi a reţelei de fibră optică.

Vodafone operează reţele mobile şi fixe în 21 de ţări şi colaborează cu reţele mobile în alte 48 de ţări. La 31 martie 2022, compania avea peste 300 de milioane de utilizatori de servicii mobile, peste 28 milioane de utilizatori ai serviciilor de broadband fix şi 22 de milioane de clienţi ai serviciilor TV.

În România, Vodafone a înregistrat venituri din servicii de 764 milioane euro în anul fiscal încheiat la 31 martie 2022, iar baza de clienţi a Vodafone România a ajuns la 11,1 milioane la 31 martie 2022.

În prima lună a acestui an, grupul britanic de telefonie Vodafone anunța că intenţionează să elimine mai multe sute de locuri de muncă, majoritatea la sediul central din Londra, relata Financial Times citând surse din apropierea discuţiilor. Vodafone are aproximativ 104.000 de angajaţi la nivel mondial, dintre care 9.400 în Marea Britanie.

În ultimele luni şi alte nume mari au anunţat restructurări de personal. Amazon şi Salesforce au precizat, la începutul lunii ianuarie, că vor concedia aproximativ 18.000, respectiv 8.000 de salariaţi. Meta, firma mamă a Facebook şi Instagram, a lansat şi ea un plan de restructurări vizând 11.000 de posturi în luna noiembrie 2022.

Tot în ianuarie, Alphabet, compania care deţine Google şi YouTube, a anunţat că renunţă la 12.000 de angajaţi, adică șase la sută din posturi, la doar câteva zile după ce şi Microsoft a decis să concedieze 10.000 de angajaţi.

În februarie, companii ca Dell Technologies, Yahoo sau Disney+ au anunțat concedieri masive.