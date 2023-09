Coca-Cola România are un nou director: Mark Docherty va coordona operațiunile locale

Filiala The Coca-Cola Company pe plan local, anunță schimbări în conducerea operațiunilor din țara noastră, desemnând un nou Country Manager. Compania va fi coordonată de Mark Docherty, care preia rolul de la Paris Nikolopoulos odată cu încheierea mandatului său.

„Mă alătur cu mult entuziasm echipei din România, o piață unde Coca-Cola are o prezență puternică, de peste 32 de ani, și unde compania este recunoscută drept un lider în foarte multe arii – de la marketing, la portofoliul de băuturi, de la inovație la dezvoltare sustenabilă. Obiectivul meu este să susțin echipa locală în consolidarea acestui statut, ducând în același timp lucrurile la următorul nivel, cu accent pe domeniile principale ale afacerii pentru a susține o creștere sustenabilă a business-ului în continuare”, spune Mark Docherty, noul Country Manager al companiei.

Cu o carieră dezvoltată în diferite sectoare ale industriei băuturilor, Mark Docherty vine în România cu o vastă experiență internațională în domeniile marketing și comercial. Și-a început călătoria profesională în Marea Britanie, apoi s-a mutat în Australia și Singapore, lucrând la acel moment pentru The Heineken Company. În 2013, în Singapore, s-a alăturat Companiei Coca-Cola și de atunci, a ocupat diverse poziții locale și regionale în Asia de Sud-Est și Europa.

În cel mai recent rol al său în companie, de Country Manager Adria (Croația, Bosnia-Herțegovina și Slovenia), Mark a obținut, alături de o echipă puternică, rezultate record în toate cele 3 țări, în linie cu angajamentele pe care și le-a asumat. Din luna februarie a acestui an, Mark Docherty și-a asumat responsabilități extinse și a ocupat și poziția de Country Manager Bulgaria.

Mark Docherty îl înlocuiește pe Paris Nikolopoulos

Mark Docherty îi va succede la coordonarea operațiunilor locale lui Paris Nikolopoulos, care a deținut acest rol începând cu toamna lui 2019. Paris a coordonat activitatea Cola-Cola România într-o perioadă marcată de provocări, dar și de tranziția Companiei Coca-Cola către o nouă structură organizațională în Europa. Paris a susținut echipa locală în traversarea perioadei dificile generate de pandemia Covid-19 și revenirea business-ului după această perioadă, precum și implicarea în comunitate și progresele constante către obiectivele de sustenabilitate ale companiei.

În România, ca în toate ţările în care îşi desfăşoară activitatea, Coca-Cola deţine şi funcţionează pe baza unui sistem propriu, incluzând toate verigile necesare producerii şi distribuţiei produselor către consumatori. Pe plan local, Sistemul este format din Coca-Cola România (filială a The Coca-Cola Company, proprietarul mărcilor înregistrate) şi partenerul său, Coca-Cola HBC România, care îmbuteliază şi distribuie produsele Coca-Cola sub licenţa The Coca-Cola Company în România. Conform studiului „Impactul socio-economic al Sistemului Coca-Cola în România", realizat pe baza datelor financiare din 2021, prezența acestui sistem pe piața locală generează o valoare adăugată de 519 de milioane de euro, echivalentul a 0,22% din PIB-ul României.