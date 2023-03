Coadă la târgul de joburi. Mii de tineri „vânează” joburi plătite cu 10.000 de lei

Mii de tineri s-au prezentat sâmbătă la un târg de joburi care scoate la „bătaie” mii de joburi bine plătite în industria tehnologiei, chiar și cu 10.000 de lei, spun organizatorii.

Târgul IT & C are loc la București, la Palatul Parlamentului, în zilele de 11 și 12 martie 2023, și reunește 60 de companii din domeniu. Până la ora redactării acestei știri au aplicat peste 13.000 de tineri studenți.

Bianca Ioana Mașala, manager de proiect: „Am avut anul trecut peste 10 mii de aplicări, număr care deja a fost din nou depășit anul acesta. Majoritatea au găsit un internship în cadrul târgului nostru și au rămas la acesta chiar și după ce au terminat facultatea”.

Daniel Tomas, project manager firmă de telecomunicații: Căutăm programatori, ingineri de proiectare și de date mobile, tehnicieni cu care dorim să dezvoltăm și să perfecționăm soluțiile și serviciile noastre. Căutăm tineri entuziaști care doresc să învețe alături de specialiștii noștri. În organizația noastră mediul este dinamic, deoarece avem proiecte pe mai toate tehnologiile existente în piață. Provocările de care au parte îi ajută și îi motivează pe tineri să evolueze în carieră. Mai mult de atât, deschiderea internațională pe care compania o are, oferă posibilitatea tinerilor să își facă o carieră în țările în care operăm.

Un salariu mediu din zona activităților de servicii în tehnologia informației și activități de servicii informatice este de 14.842 de lei brut, adică 9.395 de lei net, fiind cel mai mare din economie, potrivit datelor recente ale Institutului Național de Statistică (INS). Pe locul al doilea în top sunt salariile medii din extracția petrolului brut și a gazelor – 13.562 de lei brut, adică 7.984 de lei net, în timp ce pe locul al treilea sunt salariile medii din informații și comunicații – 12.987 de lei brut, adică 8.128 de lei net.