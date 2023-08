Ciolacu anunță o majorare de până la 500% a tranzitului de cereale ucrainene

Premierul Marcel Ciolacu a arătat rezultatele eforturilor României privind tranzitul cerealelor ucrainene, fiind înregistrate majorări ale tranzitului de 200% la unele din principalele puncte de tranzit, respectiv de 500% în Portul Constanţa Sud. Totodată, șeful Executivului român a arătat că cele două state au în vedere mai multe proiecte pentru creşterea traficului – maritim, fluvial, feroviar, rutier, precum şi la punctele de trecere a frontierei, fiind deschis un nou punct de trecere la Sighetu Marmației.

„România se va implica în continuare, la fel ca şi până acum, în facilitarea exporturilor de cereale ucrainene către pieţele internaţionale. Prin România tranzitează în prezent aproape 60% din volumul total al exporturilor de cereale din Ucraina. Am subliniat importanţa colaborării dintre ţările noastre, precum şi cu partenerii noştri internaţionali. Am salutat rezultatele discuţiilor de vinerea trecută de la Galaţi, între miniştrii responsabili de transporturi şi infrastructură din România şi Ucraina. Aşa cum se cunoaşte, la discuţii au participat şi oficiali americani, respectiv din partea Comisiei Europene. De asemenea, a luat parte şi ministrul de resort din Republica Moldova”, a arătat șeful Guvernului român, Marcel Ciolacu, în cadrul unor declarații de presă comune cu omologul ucrainean.

Totodată, premierul a arătat rezultatele eforturilor României în urma deciziei de dublare a volumului tranzitului de cereale ucrainene prin statul român, de la 2 milioande de tone, la 4 milioane de tone.

„Ne vom concentra eforturile spre dezvoltarea capacităţilor şi coridoarelor deja existente – în primul rând a Canalului Sulina şi a Portului Constanţa. Am reconfirmat astăzi cu premierul Shmyhal aceste obiective şi această abordare. Am semnat astăzi împreună cu domnia sa o Declaraţie politică privind întărirea cooperării bilaterale în asigurarea tranzitului fiabil al mărfurilor din Ucraina. De asemenea, am făcut şi o trecere în revistă a proiectelor pe care le avem în lucru pentru creşterea traficului – maritim, fluvial, feroviar, rutier, precum şi la punctele de trecere a frontierei. România a făcut eforturi substanţiale, inclusiv prin alocarea de resurse bugetare naţionale, pentru extinderea capacităţii de preluare, tranzit şi expediere, pe toate aceste componente. Rezultatele acestor eforturi pentru îmbunătăţirea conectivităţii transfrontaliere se văd deja: avem majorări ale tranzitului de 200% la unele din principalele puncte de tranzit, respectiv de 500% în Portul Constanţa Sud”, a conchis Marcel Ciolacu.

Cei doi oficiali au semnat un acord pentru deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei la Sighetu Marmației.

Kremlinul a anunțat marți că este exclus, pentru moment, ca Moscova să mai participe la acordul de export al cerealelor prin Marea Neagră până când interesele rusești nu vor fi respectate.