China a intrat în deflație. Carnea de porc s-a ieftinit cu 26%. Cât de periculos este fenomenul

Economia Chinei a intrat în deflație după ce prețurile de consum au scăzut pentru prima dată de la începutul anului 2021, scrie ft.com, prezentând principalele riscuri economice.

Indicele prețurilor de consum a scăzut cu 0,3% în iulie față de aceeași lună a anului trecut, potrivit statisticilor oficiale publicate miercuri, după ce nu a înregistrat nicio modificare cu o lună mai devreme, scrie ft.com. Indicele prețurilor de producător, un indicator al prețurilor mărfurilor pe măsură ce părăsesc porțile fabricii, a scăzut cu 4,4% în iulie.

Prețurile de consum, care au alunecat ultima dată în teritoriu negativ în februarie 2021, au fost în pragul deflației de luni de zile, deoarece o revenire așteptată a cheltuielilor de consum nu s-a materializat după ce autoritățile au ridicat restricțiile legate de pandemie la începutul anului.

Trecerea către deflație este destinată să alimenteze solicitările pentru mai multe stimulente guvernamentale într-un moment în care factorii de decizie se confruntă, de asemenea, cu o încetinire a sectorului imobiliar și cu slăbiciunea comerțului, toate acestea ținând ritmul economic.

„Economia chineză este acum expusă unui risc serios de alunecare într-un episod deflaționist care ar putea declanșa o spirală descendentă auto-întărită a creșterii economice și a încrederii sectorului privat”, a declarat Eswar Prasad, expert în finanțe din China la Universitatea Cornell. „Guvernul trebuie să acționeze rapid și hotărât pentru a pune un plafon creșterii și a limita deflația înainte ca lucrurile să scape de sub control.”

China a respins tendința globală a inflației din alte economii mari, dintre care multe au declanșat eforturi mari de stimulare în timpul pandemiei. Beijingul, în schimb, a încercat să controleze virusul printr-o politică de trei ani, zero-Covid.

Progrese întortocheate

Factorii politici chinezi au încercat să proiecteze încrederea în economie de la redeschidere, reducând unele rate ale dobânzilor și oferind stimulente fiscale întreprinderilor, dar nu au ajuns la stimulente majore. Biroul politic de guvernământ al Partidului Comunist a recunoscut la sfârșitul lunii trecute că redresarea face „progrese întortocheate” și a spus că va „extinde în mod activ cererea internă”.

Biroul Național de Statistică a declarat miercuri că inflația medie a prețurilor de consum de-a lungul anului până în prezent a fost de doar 0,5%, depășind cu mult rata medie a inflației țintă a guvernului de 3% pentru acest an, evidențiind divergența tot mai mare dintre așteptări și realitatea de pe teren. .

Ținta Beijingului de creștere a produsului intern brut de 5% pentru 2023, cea mai scăzută din ultimele decenii, a fost considerată inițial prudentă, dar lunile de date constant slabe au alimentat un pesimism mai larg cu privire la perspectivele de creștere.

Economia s-a extins cu doar 0,8% între primul și al doilea trimestru al anului, în timp ce datele publicate marți au arătat că exporturile din iulie au scăzut cu 14,5% de la an la an, cea mai abruptă scădere de la începutul pandemiei. Importurile au scăzut cu 12,4% de la an la an în dolari, cea mai mare scădere din ianuarie.

Carnea de porc s-a ieftinit cu 26% față de anul trecut

Dan Wang, economist la Hang Seng Bank din Shanghai, a declarat că inflația și cifrele comerciale sunt „o reflectare a puterii de cumpărare mai scăzute și a încrederii slabe a consumatorilor”.

Alte date publicate săptămâna viitoare vor oferi o imagine de ansamblu asupra activității economice din iulie, inclusiv producția industrială și vânzările cu amănuntul.

Prețurile de consum din China au fost puternic afectate în ultimii ani de prețurile cărnii de porc, despre care BNS a declarat că au scăzut cu 26% în iulie față de anul trecut. Inflația de bază, care elimină prețurile mai volatile la alimente și energie, a crescut cu 0,8%.

Prețurile de producție, care sunt puternic influențate de costul mărfurilor și materiilor prime, au fost blocate în teritoriu negativ în ultimele 10 luni, în timp ce activitatea de producție s-a contractat timp de patru luni consecutive, reflectând scăderea cererii pentru exporturile chineze.

Deflația, la fel de periculoasă ca inflația

Economistul Silviu Cerna a explicat că deflația este la fel de periculoasă ca inflația.

Deflația este opusul inflației, deși la fel de periculoasă. Deși o inflație ridicată dăunează economiei, nici „deflația” sau scăderea prețurilor nu este mai bună. Când prețurile scad, consumatorii își întârzie cumpărăturile, anticipând că în viitor prețurile vor fi și mai mici. Or, la nivelul întregii economii, această așteptare implică mai puțină activitate economică, mai puține venituri obținute și distribuite de către producători și vânzători și o creștere economică mai redusă, scrie profesorul Silviu Cerna, potrivit Hotnews.

Un exemplu de țară care, din cauza deflației, a cunoscut o lungă perioadă de stagnare economică, este Japonia.