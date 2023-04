Centura București Nord: Lucrările pe șantierul lotului 2, într-un stadiu avansat. Când ar putea fi gata

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, marţi, că pe șantierul Lotului 2 al Autostrăzii de Centură Bucureşti Nord (A0 Nord -19 km) antreprenorul român are o mobilizare exemplară, lucrările fiind într-un stadiu avansat.

,,Am verificat astăzi lucrările pe șantierul Lotului 2 din A0 Nord (19 km) unde antreprenorul român are o mobilizare exemplară! Potrivit contractului semnat cu CNAIR, termenul de finalizare este luna iunie 2024. Constructorul a precizat însă că va finaliza lucrările anul acesta în luna august, deci cu aproape un an mai devreme.”, a transmis oficialul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, sunt deja porțiuni din acest lot pe care s-a așternut asfalt, iar acum se montează parapete şi se lucrează intens la noduri, în special la Nod DN1.

,,Această mobilizare este un model de urmat și pentru ceilalți antreprenori, care alături de CNAIR, construiesc Inelul de Centură al Capitalei, un proiect mult așteptat de atât de bucureșteni, cât și de toți românii care tranzitează zona proximă a Capitalei.”, a precizat Sorin Grindeanu.

Valoare proiectului pe acest Lot este de aproximativ 832 milioane lei (fără TVA), iar sursa de finanțare este Programul de Transport.

În urmă cu câteva săptămâni, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scrioşteanu, anunţa că stadiul fizic al lucrărilor pentru lotul doi al Autostrăzii Bucureștiului (A0 Nord) se apropie de 50%, iar mobilizarea celor 1.000 oameni prezenți în șantier confirmă angajamentul constructorului UMB de a finaliza și de a da în trafic această lucrare înainte de termen, bineînțeles, cu susținerea Ministerului Transporturilor și, implicit, a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Traseul Lotului 2 Nord - A0 se desfășoară între DN1 (în dreptul localității Corbeanca) și DN2 (în dreptul localității Afumați).

Centura Bucureşti

Bucureştiul va avea o nouă centură modernă - un inel de autostradă A0 de circa 101 kilometri diferit de actuala Şosea de Centură care ocoleşte Capitala. Pe partea de nord sunt circa 49,6 km împărţiţi pe patru loturi.

A0 Nord - Lot 1 (DJ601 - Corbeanca/DN1)

Lungime: 17,5 km, două noduri rutiere - DN1A şi DN7

Finalizare posibilă: 2025-2026

A0 Nord - Lot 2 (DN1/Corbeanca - DN2/Afumaţi)

Lungime: 19 km, două noduri rutiere - cu A3 şi DN1

A0 Nord - Lot 3 (DN2/Afumaţi - DN3/Cernica)

Lungime: 8,6 km, un nod rutier cu DN2

Finalizare posibilă: 2025

A0 Nord - Lotul 4 (DN3-A2)

Lungime: 4,5 km, 0 noduri rutiere, pod mare peste râul Colentina

Finalizare posibilă: 2024