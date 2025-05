Un nou record istoric pentru euro: cursul afișat de BNR. Creştere semnificativă și a indicelui ROBOR

Banca Națioanală a României a afișat, miercuri, 7 mai 2025, un curs istoric la euro de 5.0991 lei, în creştere față de ziua de luni, când a depășit pragul de 5 lei

Cursul BNR este comunicat de către Banca Națională a României (BNR) în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00. Acest curs este valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacțiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare.

Banca Naţională a României a anunţat miercuri, 7 mai 2025, și nouă creştere semnificativă a indicelui ROBOR, care stă la baza costului creditelor de consum şi ipotecare cu dobândă variabilă în lei.

ROBOR la trei luni a urcat de la 6,08% pe an ieri, până la 6,47% pe an, iar indicele la şase luni a crescut de la 6,16% la 6,53% pe an.

Ce înseamnă ROBOR

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci.

Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referintă media aritmetică a cotațiilor de dobandă utilizate de zece bănci selectate de BNR.