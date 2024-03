Ce produse exportă România și în ce țări: segmentul a înregistrat o creștere ușoară în ultimele trei luni

În primele luni din an, segmentul de export de mărfuri a înregistrat o creștere ușoară față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce indică o evoluție optimistă pe parcursul anului.

Segmentul de export este susținut în mare parte de industria auto și industria electronică, unde există o cerere mai ridicată pentru transport către Europa, punctează reprezentanții companiei.

“Deși 2024 este un an provocator în industria transportului de mărfuri, observăm o tendință de creștere ușoară a exportului de mărfuri din România în alte țări. În cadrul DSV Road, activitatea de export a înregistrat o creștere de 22% în primele două luni din an comparativ cu aceeași perioadă din 2023, ca urmare a încheierii de noi parteneriate și a lărgirii portofoliului de clienți. Astfel, per ansamblu suntem optimiști privind evoluția acestui segment în următoarele luni. Sunt mai multe motive care pot da un impuls exportului, printre care extinderea rețelei de autostrăzi, dar și creșterea potențialului de business și calitatea produselor românești. Totodată, se dezvoltă segmentul de fabricare a produselor din diverse domenii de către firme internaționale în România, în special industria auto și cea electronică”, declară Sergiu Iordache, Managing Director DSV Road.

Ce produse exportă România și în ce țări

Astfel, printre cele mai exportate produse sunt vehiculele și componentele auto, România atrăgând investiții semnificative și dezvoltând capacități de producție competitive la nivel global. De la echipamente electronice de consum la componente IT și echipamente industriale, exporturile din această industrie au cunoscut o creștere semnificativă în ultima perioadă, consolidând poziția României pe harta exporturilor europene. O tendință de creștere se remarcă și în domeniul agriculturii, fiind exportate cereale, legume și fructe, dar și utilaje agricole. Alte tipuri de produse care merg la export sunt materiale plastice și din cauciuc, produsele textile, metale și articole din metale.

Piața pe care România exportă cel mai mult continuă să fie, în ultimii ani, Germania, urmată de Italia, Ungaria și Franța, conform datele INS. În 2022, valoarea exporturilor către aceste state a fost de aproape 40 de miliarde de euro, mai arată datele oficiale.

“În afară de piețele cu tradiție către care afacerile din România exportă cel mai mult, au intrat pe harta exportului și țări ca Polonia și Bulgaria, interesate de produsele românești. Foarte important este că piața se dezvoltă din ce în ce mai mult și harta exportului pentru România se lărgește tot mai mult, astfel încât numărul de IMM-uri care trimit produse în afara granițelor este tot mai mare. IMM-urile românești transportă între 2.000 și 5.000 de tone de mărfuri lunar, fiind efectuate, în medie, 900 de transporturi pe lună”, declară Daniel Babii, Business Development Director în cadrul DSV Road.

Pe fondul creșterii exportului, crește și cererea pentru transportul de tip grupaj, preferat pentru flexibilitatea de a transporta cantități diferite, între 30 kg și 3.000 kg, fără obligația închirierii unui camion întreg. Grupajul este preferat și pentru posibilitatea de a reduce cheltuielile de transport cu până la 80%. Acesta este urmat de transportul intermodal, prin folosirea combinată a trenului și a camionului, și a celui full truck load, cu încărcări complete.

De altfel, un interes crescut al IMM-urilor este și pentru soluția de Green Transport, acestea urmând trendul companiilor multinaționale cu programe de sustenabilitate și strategie ESG de a opta pentru transport de mărfuri pe bază de biocombustibil. Totodată, IMM-urile apelează la analiza impactului asupra mediului prin mărfurile transportate, folosind aplicația CO2 Reporting Tool, prin care este calculată cantitatea de emisii de CO2, primind astfel consultanță pentru optimizarea lanțului logistic.

DSV Road are ca obiectiv reducerea cu până la 40% a cantității de emisii de carbon până în 2030, inclusiv în România. Astfel, la nivelul grupului DSV este disponibil un fond de finanțare în valoare totală de 1 miliard de coroane daneze (peste 134 milioane euro), din care pot fi atrase investiții în programe de ESG, de reducere a CO2 și de protejare a mediului în România.

România este una dintre cele mai importante piețe din regiune pentru grupul danez DSV, prezent local de aproape 30 de ani. Pentru 2024, compania DSV Road estimează o creștere a business-ului cu 10%, după ce anul trecut a înregistrat o cifră de afaceri de aproape 80 de milioane de euro datorită creșterii numărului de clienți și a cererii pentru toate tipurile de transport, în special grupaj și intermodal.

DSV Road este unul dintre cei mai mari transportatori din România și Europa, oferind servicii complete de transport – regim grupaj, încărcare parțială (less than truckload) și încărcare completă (full truck load), dar și servicii de transport pe bază de combustibil bio, ca parte din misiunea companiei de a reduce poluarea. DSV Road este una din entitățile juridice ale grupului DSV, prezent în România din 1994, alături de DSV Solutions și DSV Air&Sea.

Parte din grupul danez DSV Global Transport & Logistics, compania DSV are activitate în 13 orașe din România. DSV oferă servicii complete de transport și logistică pe toate tipurile de transport (rutier, aerian, maritim și feroviar), servicii multimodale și servicii de depozitare și fulfilment pentru industrii ca retail, pharma, automotive și altele. DSV România investește constant în automatizarea operațiunilor de business pentru a eficientiza gestionarea și distribuția mărfurilor și în digitalizarea colaborării cu clienții, oferind posibilitatea de rezervare și urmărire în timp real a produselor prin aplicația myDSV. De asemenea, pentru a proteja mediul înconjurător, compania a creat divizia green transport pentru servicii de transport verde și programe de sustenabilitate care reduc cantitatea de emisii de carbon.