Cât costă să deschizi o franciză în România și cât durează recuperarea investiției

Deschiderea unei francize în România presupune o investiție care poate varia de la câteva mii la peste 300.000 de euro. Pe lângă taxa de intrare, antreprenorii trebuie să acopere amenajarea spațiului, echipamentele, stocurile și cheltuielile de funcționare, iar recuperarea banilor poate dura până la patru ani.

Planificarea bugetului este esențială înainte de deschiderea unei francize. Foto: Facebook.

Deschiderea unei afaceri în franciză poate fi o alternativă pentru antreprenorii care vor să intre pe piață folosind un brand deja cunoscut și un model de business testat. Investiția necesară diferă însă considerabil în funcție de domeniu, suprafața spațiului și condițiile impuse de compania care oferă franciza. În unele cazuri, bugetul pornește de la câteva mii de euro, în timp ce pentru restaurante și magazine de proximitate poate ajunge la câteva sute de mii de euro.

Constantin Anton, președintele Asociației Române de Franciză (ARF), a explicat pentru „Adevărul Financiar” că bugetul necesar diferă foarte mult de la un concept la altul. Pentru afacerile mici, din servicii, educație sau formate mobile, investiția inițială totală poate fi cuprinsă între 5.000 și 15.000 de euro. În cazul retailului alimentar și al restaurantelor mai complexe, suma poate ajunge la 150.000-300.000 de euro sau chiar poate depăși acest prag.

Cât costă o franciză 5 to go, LaDoiPași sau un restaurant

Potrivit informațiilor publicate de rețeaua 5 to go, investiția totală estimată pentru deschiderea unei unități este de 17.000-20.000 de euro plus TVA. În această sumă este inclusă taxa de franciză de 4.500 de euro plus TVA, astfel că aceasta nu trebuie adăugată din nou la buget.

Franciza presupune și plăți lunare. Rețeaua percepe o redevență de 4% din cifra de afaceri și o contribuție de 1,5% la fondul global de marketing, la care se adaugă TVA. Contractul are o durată de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă cinci ani.

Pentru un concept specializat în produse de tip snack, precum Mr. Corny, investiția estimată de Asociația Română de Franciză este de aproximativ 25.000 de euro.

În cazul magazinelor de proximitate LaDoiPași, bugetul poate ajunge la 50.000-100.000 de euro, în funcție de caracteristicile proiectului. Potrivit lui Constantin Anton, în multe situații nu există o taxă de intrare separată.

Costurile cresc în cazul afacerilor din HoReCa. O insulă comercială sau o locație de dimensiuni reduse poate necesita între 30.000 și 60.000 de euro, în timp ce un restaurant cu servire rapidă poate depăși 100.000 de euro. Pentru restaurantele mai mari, investiția poate trece de 300.000 de euro.

Un caz aparte este modelul Shop&Go. Deși Asociația Română de Franciză indică o investiție de 150.000-200.000 de euro, Mega Image prezintă acest concept ca pe un parteneriat, nu ca pe o franciză clasică. Compania menționează o garanție inițială, fără să publice valoarea acesteia, și un sistem de remunerare prin comisioane și bonusuri de performanță.

Taxa de intrare nu acoperă toate cheltuielile

Unul dintre cele mai importante aspecte pe care trebuie să le ia în calcul un viitor francizat este diferența dintre taxa de intrare și investiția totală. Prima oferă dreptul de a utiliza un concept comercial și de a intra într-o rețea, însă nu acoperă automat toate costurile necesare deschiderii.

„Taxa de franciză este doar o parte, uneori modestă, din total”, a explicat Constantin Anton pentru „Adevărul Financiar”.

Potrivit estimărilor transmise de președintele ARF, amenajarea unui spațiu comercial poate costa între 200 și 500 de euro pe metru pătrat în retail. În HoReCa, unde sunt necesare instalații și echipamente specifice, costurile pot ajunge la aproximativ 1.000 de euro pe metru pătrat.

La aceste cheltuieli se adaugă mobilierul, echipamentele care trebuie să respecte standardele rețelei, stocurile inițiale, autorizațiile, programele informatice, pregătirea angajaților și promovarea locală.

„În multe cazuri, amenajarea, echipamentele și stocurile depășesc semnificativ taxa de franciză”, a declarat Constantin Anton.

După deschiderea unității, antreprenorul trebuie să acopere în continuare chiria, salariile, utilitățile, aprovizionarea și contabilitatea. În plus, contractele de franciză pot include redevențe lunare și contribuții obligatorii pentru promovarea brandului.

În general, redevențele se situează între 3% și 5% din cifra de afaceri, la care se poate adăuga o contribuție de 1%-2% pentru fondul de marketing, potrivit estimărilor ARF.

De câți bani ai nevoie pentru primele luni de activitate

O afacere nouă poate avea nevoie de câteva luni până când ajunge la nivelul de vânzări estimat, iar cheltuielile continuă să fie plătite în această perioadă.

Asociația Română de Franciză recomandă păstrarea unei rezerve financiare care să acopere patru până la șase luni de cheltuieli operaționale.

De exemplu, pentru o unitate care are costuri lunare de 5.000 de euro, rezerva necesară ar trebui să fie cuprinsă între 20.000 și 30.000 de euro.

În cât timp își recuperează antreprenorii investiția

Potrivit estimărilor Asociației Române de Franciză, aceasta variază, în medie, între 2,5 și patru ani.

„În medie, în 2,5-4 ani. În HoReCa, estimările din piață indică 2,5-3 ani pentru locațiile premium, iar în retail perioada poate fi puțin mai lungă, dar cu o profitabilitate uneori mai stabilă”, a precizat Constantin Anton pentru „Adevărul Financiar”.

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Termenul depinde de amplasarea unității, numărul clienților, calitatea managementului, cheltuielile de funcționare, puterea brandului și concurența din zonă. Existența unei rezerve financiare poate influența, de asemenea, capacitatea afacerii de a trece peste perioadele cu vânzări mai mici.

Un aspect important este că obținerea profitului nu înseamnă automat și recuperarea investiției inițiale. Pentru acest calcul contează banii care rămân efectiv disponibili după achitarea cheltuielilor, taxelor și obligațiilor curente.

De exemplu, o investiție de 60.000 de euro poate fi recuperată în trei ani dacă afacerea generează un flux de numerar net disponibil de 20.000 de euro anual. Dacă suma scade la 12.000 de euro pe an, perioada de recuperare ajunge la cinci ani.

Președintele ARF atrage atenția că intrarea într-o rețea cunoscută nu elimină riscurile unei afaceri.

„Franciza reduce riscul, dar nu îl elimină și nu garantează profitul sau recuperarea investiției”, a subliniat acesta pentru „Adevărul Financiar”.

Ce domenii atrag interesul celor care vor să deschidă o franciză

Solicitările primite prin platforma francizor.ro arată că interesul antreprenorilor din România se îndreaptă în special către retailul alimentar, HoReCa și servicii.

În retail sunt căutate concepte precum Shop&Go, LaDoiPași și Profi. În HoReCa, interesul vizează cafenele, pizzerii, magazine de gogoși, juice baruri și concepte specializate în produse de tip snack.

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În zona serviciilor, antreprenorii se orientează către educație, servicii financiare și wellness. Constantin Anton spune că există un interes în creștere și pentru concepte care pot fi extinse mai ușor în mai multe locații.

Ce trebuie să verifici înainte să semnezi contractul de franciză

Înainte de a plăti taxa de intrare, un viitor francizat trebuie să verifice atât situația companiei care oferă franciza, cât și obligațiile pe care și le asumă prin contract.

În România, OG nr. 52/1997, modificată prin Legea nr. 179/2019, prevede obligația francizorului de a pune la dispoziția potențialului partener un document de dezvăluire de informații. Acesta trebuie să conțină date despre experiența francizorului, identitatea conducerii, istoricul litigiilor, investiția inițială, obligațiile părților și informații financiare.

Asociația Română de Franciză administrează Registrul Național de Franciză, unde informațiile furnizate prin documentul de dezvăluire pot fi înregistrate la cerere. Înscrierea reprezintă un instrument suplimentar de verificare, nu o garanție privind profitabilitatea afacerii.

Constantin Anton recomandă verificarea documentelor financiare și juridice ale companiei, inclusiv a bilanțurilor și certificatelor fiscale. De asemenea, viitorul antreprenor ar trebui să discute cu cel puțin trei-cinci francizați care operează deja în rețea și, dacă este posibil, cu foști parteneri.

Contractul trebuie analizat și din perspectiva duratei colaborării, redevențelor, contribuțiilor de marketing, condițiilor de reziliere și posibilității de transfer al afacerii.

Experiența reprezentantului ARF arată că analiza superficială a ofertei poate deveni o problemă pentru investitori. În cei 20 de ani de activitate, asociația a observat că unele decizii riscante au fost luate doar pe baza „promisiunilor comerciale”, fără o verificare suficientă a condițiilor reale ale afacerii.