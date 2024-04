Cât costă masa de Paște pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Principalele prețuri

Paștele ortodox se apropie și încep pregătirile festive atât în țară, cât și peste hotare, în Italia, Spania și Marea Britanie, țări cu comunități mari de români.

Specialiștii de la Ocean Credit au realizat costul estimativ al unui coș pentru masa de Paște și au stabilit în ce țară se cheltuiesc cei mai puțini bani.

Sărbătorile trecute au fost sub semnul inflației, dar Paștele din acest an vine cu o rată mai redusă a inflației, România conducând însă clasamentul european în luna februarie a acestui an, cu 7,1%, față de 3,4% în Marea Britanie, 2,9% în Spania sau 0,8% în Italia.

Statisticile reflectă prețurile de la raft, iar cumpărăturile în România pentru masa de Paște însumează cea mai mare valoare, pe fondul prețului ridicat al cărnii de miel, specific acestei sărbători. Pe locul al doilea în clasamentul cheltuielilor se află cele realizate în Marea Britanie, la mică distanță de Italia, în timp ce în magazinele din Spania, expații lasă cei mai puțini bani pentru produse similare.

Un aspect important în acest calcul îl joacă, bineînțeles, puterea de cumpărare, iar România se află spre coada clasamentului european, în timp ce Spania și Italia ocupă poziții mai avansate, pe fondul unor economii consolidate, cu ore de muncă mai bine plătite și salariile medii mai mari. Așadar, românii care își fac cumpărăturile în Italia, Spania și Marea Britanie nu vor resimți atât de puternic impactul cheltuielilor de Paște.

De asemenea, o rată anuală a inflației mai scăzută nu se traduce în prețuri mai mici pentru români, ci într-un ritm de creștere mai mic al scumpirilor. Dincolo de indicatorii economici și evoluția acestora, dorința românilor de a le oferi celor dragi o masă îmbelșugată și o atmosferă plăcută cu ocazia Paștelui rămâne aceeași.

Pentru a face acest lucru, apelarea la un împrumut este una dintre metodele la care românii recurg, nefiind o surpriză în industrie creșterea cererilor privind creditele de nevoi personale într-o astfel de perioadă.

Costul coșului de cumpărături pentru Paște: cum arată cifrele

Pentru realizarea coșului de cumpărături, au fost alese alimente populare, la același gramaj, care se regăsesc în mod obișnuit pe masa de sărbători, la care a fost adăugată carnea de miel. Întrucât piețele alimentare au un specific local, iar produsele dintr-o țară nu se regăsesc, adesea, în altă țară, prețurile corespund unor mărci diferite, fiind excluse, însă, brandurile proprii ale marilor lanțuri comerciale. Excepție fac brânza mozzarella, marca Galbani și cafeaua marca Lavazza, care au fost găsite în magazine din cele patru țări analizate.

Valoarea coșului românilor care își petrec sărbătorile în țară este crescută de carne1, întrucât România raporta în februarie a doua cea mai ridicată rată a inflației pentru carne, de 7,7%, după Bulgaria, în timp ce Spania înregistra o rată de sub 5%, iar Italia de sub 4%.

În acest context, carnea de miel care se regăsește, de obicei, pe masa de sărbătoare, fie în ciorbă, fie ca friptură sau drob, ridică suma totală pe care o plătim la casa de marcat. În România, kilogramul de cotlet de miel începe de la 150 de lei, în timp ce în Italia se găsește de la 130 de lei. Românii din Spania plătesc cel mai puțin dacă vor să simtă gustul autentic de Paște, putând alege să plătească de la 60 de lei per kilogram, în timp ce în Marea Britanie plătesc circa 81 de lei pentru un kilogram de cotlet de miel.

În România, ouăle și zahărul au prețuri mai mici decât în celelalte trei țări. Pentru un cofraj de 10 ouă, expații din Marea Britanie vor plăti cel mai mult, 16 lei, în timp ce în Spania costă circa 13 lei, în Italia, 11 lei, iar în România, prețul începe de la 9 lei, în scădere față de lunile anterioare. Prețul crește în funcție de dimensiunea ouălor, a condițiilor în care au fost crescute și hrănite găinile și poate trece de 30 de lei, dacă sunt „ecologice”.

Pe lângă ouă și carne, în coșul de Paște făcut de românii de pretutindeni mai intră lactatele și legumele pentru aperitive. Deși telemeaua este brânza preferată de români, pentru acest coș de cumpărături a fost aleasă mozzarella, regăsită și în magazinele de peste hotare. În România, ea are cel mai mic preț, țara fiind urmată de Italia, Spania și Marea Britanie. Legumele și fructele nu au cele mai mici prețuri în România, dar trebuie menționat că pe plan local nu este încă sezonul lor, iar la tarabele piețelor abia au apărut câteva produse de solar, cu prețuri ridicate. Cele mai ieftine legume și fructe sunt în Italia, iar cele mai scumpe sunt pe rafturile magazinelor din Marea Britanie.

După aperitive, ciorbă și friptură, urmează să se pună pe masa de Paște desertul și cafeaua. Pentru un cozonac sau chiar un panettone, care apare de câțiva ani pe mesele românilor, se plătește de la 18 lei în sus, în funcție de greutate, brand, ingrediente și modul de realizare – dacă este cumpărat din retail sau din cofetărie. Pentru un desert tradițional mai special, se scoate din buzunar până la 300 de lei, atât în România, cât și în afara țării.

La finalul mesei, se mai bea o cafea, pentru care se plătește cel mai mic preț în Spania, apoi în Italia, România și Marea Britanie. Prețurile pentru lapte sunt similare între cele patru țări, remarcându-se, însă, Marea Britanie, care înregistrează cel mai ieftin litru de lapte, sub patru lei.

Conversația la masa de Paște se învârte în jurul subiectelor familiare, la un pahar de vin, capitol în care fiecare țară are propriile podgorii, fiind adesea preferate vinurile locale, al căror preț variază de la 20 de lei la 200 de lei. În tabel se regăsesc diferite branduri de vin roșu, la gramajul de 0,75 litri și la un preț mediu de circa 30 de lei.

Dacă în 2022, România avea cele mai mici prețuri la alimente și băuturi non-alcoolice din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat1, iar în magazine se găseau cele mai ieftine pâini, cereale și carne, inflația din ultimii doi ani a modificat socoteala de acasă, iar un coș de cumpărături realizat de sărbători, unde anumite alimente au o cerere mai mare și poate un preț crescut, este mai scump ca în alte state unde românii au ales să emigreze. Însă, dacă se exclude carnea de miel, cumpărăturile în România ajung la cel mai mic preț, acestea fiind urmate de Italia, Spania și Marea Britanie.

Prețurile produselor dintr-un coș de cumpărături pentru Paște*

* Prețurile produselor din România au fost selectate din magazinele Auchan și Mega Image. Prețurile produselor din Italia au fost selectate din datele Institutului de servicii pentru piața agro-alimentară, dar și din prețurile afișate de supermarketurile Coop, Conad și Carrefour, cele mai mari lanțuri din țară. Prețurile produselor din Spania au fost evaluate în funcție de prețurile găsite în lanțurile de supermarketuri Eroski și Carrefour, iar prețurile produselor din Marea Britanie au fost evaluate în funcție de prețurile din lanțurile de supermarketuri Tesco și Sainsbury’s.

Prețurile produselor dintr-un coș de cumpărături pentru Paște*

Pâine albă feliată 1 kg

Preț România (lei) - 6,83 lei

Preț Italia euro/lei - 2,75 / 13,6

Preț Spania euro/lei - 3,5 / 17,4

Preț Maria Britanie lire/lei - 0,9 / 4,6

Ouă 10 buc.

Preț România (lei) - 9 lei

Preț Italia euro/lei - 2,2 / 10,9

Preț Spania euro/lei - 2,5 / 12,8

Preț Maria Britanie lire/lei - 2,8 / 16,3

Mozzarella Galbani 1 kg

Preț România (lei) - 58,3

Preț Italia euro/lei - 12,5 / 62,1

Preț Spania euro/lei - 15,2 / 75,5

Preț Maria Britanie lire/lei -15,2 / 88,6

Roșii 1 kg

Preț România (lei) - 8,5

Preț Italia euro/lei - 0,85 / 4,2

Preț Spania euro/lei - 2,2 / 10,9

Preț Maria Britanie lire/lei - 2,5 / 14,5

Castraveți 1 kg

Preț România (lei) - 14

Preț Italia euro/lei - 1,7 / 8,4

Preț Spania euro/lei - 2,5 / 12,4

Preț Maria Britanie lire/lei - 5 / 29,1

Ceapă 1 kg

Preț România (lei) - 5

Preț Italia euro/lei - 0,69 / 3,4

Preț Spania euro/lei - 2,4 / 11,9

Preț Maria Britanie lire/lei - 1 / 5,8

Cartofi 1 kg

Preț România (lei) - 5

Preț Italia euro/lei - 0,75 / 3,7

Preț Spania euro/lei - 1,7 / 8,4

Preț Maria Britanie lire/lei - 0,7 / 4

Cotlet miel 1 kg

Preț România (lei) - 170

Preț Italia euro/lei - 27 / 134

Preț Spania euro/lei - 12,4 / 61,7

Preț Maria Britanie lire/lei - 14 / 81,5

Mere 1 kg

Preț România (lei)- 4

Preț Italia euro/lei - 0,8 / 3,98

Preț Spania euro/lei - 2 / 9,95

Preț Maria Britanie lire/lei - 2,6 / 15

Cozonac/ Panettone 500 g

Preț România (lei) - 17

Preț Italia euro/lei - 6 / 29,8

Preț Spania euro/lei - 5 / 24,8

Preț Maria Britanie lire/lei - 3,4 / 19,8

‍

Cafea Lavazza 250 g

Preț România (lei) - 21

Preț Italia euro/lei - 4 / 19,9

Preț Spania euro/lei - 3,55 / 17,6

Preț Maria Britanie lire/lei - 3,9 / 22,7

Lapte 1L 1,5% grăsime

Preț România (lei) - 5

Preț Italia euro/lei - 0,9 / 4,47

Preț Spania euro/lei - 0,95 / 4,72

Preț Maria Britanie lire/lei - 0,6 / 3,4

Zahăr 1 kg

Preț România (lei) - 5

Preț Italia euro/lei - 1,4 / 6,9

Preț Spania euro/lei - 1,45 / 7,21

Preț Maria Britanie lire/lei - 1,08 / 6,2

Vin roșu 0,75L

Preț România (lei) - 30

Preț Italia euro/lei - 6,5 / 32,3

Preț Spania euro/lei - 6 / 29,8

Preț Maria Britanie lire/lei - 6 / 35

Apă 2L

Preț România (lei) - 3

Preț Italia euro/lei - 0,3 / 1,49

Preț Spania euro/lei - 0,8 / 3,9

Preț Maria Britanie lire/lei - 0,7 / 4

Total masă de Paște (lei)

Preț România (lei) - 361,6

Preț Italia euro/lei - 338,9

Preț Spania euro/lei - 308,9

Preț Maria Britanie lire/lei - 350,5

* Prețurile produselor din România au fost selectate din magazinele Auchan și Mega Image. Prețurile produselor din Italia au fost selectate din datele Institutului de servicii pentru piața agro-alimentară, dar și din prețurile afișate de supermarketurile Coop, Conad și Carrefour, cele mai mari lanțuri din țară. Prețurile produselor din Spania au fost evaluate în funcție de prețurile găsite în lanțurile de supermarketuri Eroski și Carrefour, iar prețurile produselor din Marea Britanie au fost evaluate în funcție de prețurile din lanțurile de supermarketuri Tesco și Sainsbury’s.