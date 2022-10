Oferte de muncă pentru studenții la Medicină. Ambulanța Gorj vrea să angajeze mai ales tineri de-ai locului

Serviciul Județean de Ambulanță Gorj încearcă să-i atragă cu oferte tentante de muncă pe studenții la Medicină din an terminal. Au fost ofertați în special tinerii din Gorj, care vor să se întoarcă acasă.

Tiberiu Tătaru, managerul Ambulanței Gorj, spune că mai mulți studenți din an terminat la Medicină sunt interesați să se întoarcă acasă și să lucreze în cadrul unității: „Este o problemă care trenează de mulți ani. Am încercat să ajung la absolvenții din județul Gorj și la studenți rezidenți și am identificat 3-4 persoane care doresc să vină acasă și să lucreze“.

Acesta a precizat că, în prezent, un singur medic asigură intervențiile de urgență medicală pentru tot județul Gorj: „O mare problemă pe care o întâmpinăm este legată de numărul de medici încadrați la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj. Deocamdată, asigurăm un medic pe fiecare tură, ceea ce este foarte puțin deoarece sunt foarte multe situații în care necesită ambulanțe de tip C, ambulanță cu medic, cazuri grave, și oamenii nu au nevoie de scuzele noastre, în care în care au nevoie de un echipaj medical de urgență“.

Oferte făcute și medicilor de familie

Directorul Ambulanței Gorj a precizat că a discutat cu zeci de medici și le-a făcut oferte și medicilor de familie.

„Am avut dialog cu peste 70 de medici, dintre care șapte dintre ei intenționează să vină alături de noi. Au motivat că nu au făcut acest pas din cauza scandalurilor din interiorul instituției și de aceea nu au dat curs invitației până acum. Am avut discuții cu Patronatul Medicilor de Familie din Gorj, care va mediatiza că orice medic de orice specialitate, care are un curs de șase luni de urgență, poate să activeze în serviciul de Ambulanță Gorj. Așteptăm 2-3 medici de familie care să facă gărzi în cadrul unității noastre“, spune Tătaru.

De asemenea, Tiberiu Tătaru a menționat că a purtat discuții și cu reprezentanții de la Clinica Universitară de la Timișoara, la Spitalul de Urgență Craiova.

Serviciul Județean de Ambulanță Gorj mai are nevoie de cinci medici.

Salariul unui medic din cadrul Ambulanței Gorj ajunge la aproximativ 21.000 de lei net.