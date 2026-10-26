 Cât ar putea ajunge euro în următorul an și ce se va întâmpla cu prețurile. Prognozele analiștilor | adevarul.ro
search
Luni, 26 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cât ar putea ajunge euro în următorul an și ce se va întâmpla cu prețurile. Prognozele analiștilor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Euro ar putea continua să crească în raport cu leul în următorul an, potrivit estimărilor analiștilor financiari din România. Un sondaj realizat de Asociația CFA România, care reuneşte renumiţi analişti financiari, arată că aproape toți participanții se așteaptă la deprecierea monedei naționale. În același timp, inflația ar urma să încetinească, însă economia este estimată să crească foarte puțin în 2026.

Panou galben cu ratele de cumpărare și vânzare pentru euro, dolar american și liră sterlină.
Analiștii CFA România anticipează o creștere a cursului euro în următoarele 12 luni. Foto: FOTO Inquam Photos / George Călin

Potrivit sondajului publicat pe 26 octombrie, 96% dintre participanți estimează că leul se va deprecia în următoarele 12 luni. Cursul mediu anticipat este de 5,3246 lei pentru un euro în următoarele șase luni și de 5,3893 lei într-un an. 

Există și o veste ceva mai bună în privința inflației. Analiștii estimează că rata anuală ar putea coborî de la 6,61% la 5,77% până în octombrie 2027. Asta ar însemna că prețurile ar crește într-un ritm mai lent, nu neapărat că produsele și serviciile se vor ieftini.

Inflația ar putea încetini, dar prețurile nu vor scădea neapărat

Potrivit sondajului CFA România, 54% dintre participanți se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Chiar și așa, nivelul anticipat de 5,77% ar însemna că presiunea asupra bugetelor gospodăriilor nu dispare.

O inflație mai mică înseamnă, în general, că prețurile cresc mai încet decât înainte. Nu înseamnă însă că alimentele, facturile sau alte cheltuieli revin automat la prețurile din anii trecuți. Pentru consumatori, diferența se va vedea în ritmul în care continuă să se scumpească bunurile și serviciile.

Economia României ar urma să crească foarte puțin

Prognozele analiștilor CFA România indică o creștere economică de numai 0,1% în 2026. Cu alte cuvinte, economia ar stagna aproape complet, iar printre participanții la sondaj există și opinii care iau în calcul o recesiune.

Pentru deficitul bugetar, estimarea medie este de 5,5% din PIB. În același timp, datoria publică ar putea ajunge la 62% din PIB în următoarele 12 luni, potrivit anticipațiilor prezentate în raport.

Aceste cifre sugerează că revenirea economică ar putea fi lentă, chiar dacă indicatorul general de încredere s-a îmbunătățit.

Ce se întâmplă cu ratele și prețurile locuințelor

Sondajul include și estimări privind dobânzile. Pentru ROBOR la trei luni, reper folosit pentru anumite credite în lei, participanții anticipează o scădere de 6,09% la 5,69%. Evoluția efectivă a ratelor depinde însă de tipul creditului și de indicele prevăzut în contract.

Nici în privința pieței imobiliare nu există așteptări de creștere generalizată a prețurilor. Aproape jumătate dintre participanți, respectiv 48% anticipează stagnarea prețurilor locuințelor din orașe în următoarele 12 luni. Alți 33% se așteaptă la scăderi, iar 19% estimează creșteri.

În plus, 59% dintre cei chestionați consideră că prețurile actuale ale proprietăților rezidențiale sunt prea mari în raport cu valoarea lor, în timp ce 33% le consideră corect evaluate.

Încrederea în economie a crescut, dar rămâne sub pragul neutru

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România a urcat în septembrie cu 3,4 puncte, până la 42,9 puncte. Chiar și după această creștere, indicatorul se menține sub pragul neutru de 50 de puncte pentru a 26-a lună consecutivă.

Indicatorul de încredere a crescut în luna septembrie, în contextul îmbunătățirii anticipațiilor privind evoluția economiei românești, însă rămâne sub pragul neutru de 50 de puncte de 26 de luni. Participanții anticipează în continuare o reducere a ratei inflației, dar și o depreciere a leului până la 5,39 lei pentru un euro”, a declarat Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România.

Sondajul este realizat de Asociația CFA România și urmărește anticipațiile analiștilor financiari pentru următoarele 12 luni. Rezultatele reflectă opiniile participanților la studiu, nu certitudini privind evoluția viitoare a cursului valutar, a inflației sau a economiei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
digi24.ro
image
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după victoria surprinzătoare a studenților în Serbia: „România este pregătită”
stirileprotv.ro
image
După Facebook și Google, un alt gigant tech cenzurează Gândul. Pagina de TikTok a ziarului este restricționată de cinci zile și reprezentanții companiei refuză să o deblocheze. Gândul este cel mai urmărit ziar din România de pe TikTok
gandul.ro
image
Tensiuni explozive în Brazilia! Flavio Bolsonaro nu recunoaște victoria lui Lula da Silva și cere anularea alegerilor
mediafax.ro
image
Top 5 jucători de la U Craiova care-l umplu de bani pe Mihai Rotaru: „Face milioane!”
fanatik.ro
image
Cum motivează judecătorii ruși condamnarea românului Adrian David Kercso la 15 ani de gulag: „Ura politică” față de președintele Putin și sprijinul pentru Ucraina
libertatea.ro
image
„Corpul meu a devenit un sclav al sistemului”: Femeile prinse în capcana datoriilor, care își scot uterul pentru a nu lipsi de la muncă
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
digisport.ro
image
Alertă într-un avion care zbura din Spania spre Marea Britanie! Codul de urgență, transmis cu 20 de minute înainte de aterizare. Ce s-a întâmplat
click.ro
image
Un zăcământ de cupru și aur, care valorează miliarde de dolari, a fost descoperit sub deșertul din Nevada
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Cine sunt angajații care pot primi minimum 23 de zile de concediu de odihnă pe an
observatornews.ro
image
Încă un sărut la Insula Iubirii. Am aflat cine cade în ispită episodul următor!
cancan.ro
image
Economist anunță „apocalipsa” pentru pensionari. Pensia medie va crește cu 80 lei. Cum răspunde Florin Manole
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Marius Șumudică, reacție dură la adresa lui Nuno Campos după CFR Cluj – Dinamo 2-2: „Mai calcă puțin frâna cu Barcelona! Te crezi Flick?”
fanatik.ro
image
Ce salariu are Luca Niculescu și cât câștigă lunar demnitarii din noua echipă. Grila de salarizare de la Cancelaria Prim-Ministrului
ziare.com
image
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
digisport.ro
image
Eric Dane, dezvăluiri tulburătoare făcute înainte să moară! Ce a lăsat în urmă actorul din „Grey’s Anatomy”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Anisiei Gafton. Ea și Serghei s-au mutat într-o vilă superbă, cu geamuri mari și curte generoasă. Actrița a fost la un pas să dea foc casei / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Sfântul Dumitru, sărbătoare importantă în calendar. Ce e interzis să faci pe 26 octombrie
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Mircea Bravo a dat lovitura cu filmele sale! Ce și-a cumpărat din banii câștigați: „Mai mult de atât ce să îți dorești în viață?”
click.ro
image
Fiica lui Dem Rădulescu, mărturisire emoționantă la 26 de ani de la moartea actorului: „Totul s-a schimbat”
click.ro
image
Prețuri neașteptate la restaurantul Ileanei Sterp din Hunedoara. Cât costă o porție de tăiței cu jumări
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Alexandra Feodorovna, soția ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II lea, Profimedia (3) jpg
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Eric Dane, dezvăluiri tulburătoare făcute înainte să moară! Ce a lăsat în urmă actorul din „Grey’s Anatomy”
image
Mircea Bravo a dat lovitura cu filmele sale! Ce și-a cumpărat din banii câștigați: „Mai mult de atât ce să îți dorești în viață?”

OK! Magazine

image
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra