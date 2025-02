Casa Verde: Un nou tip de baterie, cu risc scăzut de incendiu, câștigă teren pe piața rezidențială

România poate obține un avans fără precedent în sectorul fotovoltaic în 2025, impulsionat de programele de finanțare precum Casa Verde Fotovoltaice și RePower EU, de liberalizarea prețurilor la energie și de interesul crescut al românilor de a deveni independenți energetic.

Totuși, această creștere accelerată aduce în prim-plan o problemă critică: deficitul sever de capacități de stocare a energiei, un obstacol major pentru întregul sector energetic național, avertizează Kilowat, companie de soluții de energie verde.

2025, avans tehnologic privind bateriile de stocare a energiei

Deși sectorul fotovoltaic este în plină expansiune, capacitatea de stocare a energiei rămâne în urmă, afectând eficiența și stabilitatea rețelei. Bateriile litiu-fier-fosfat (LiFePO4) devin soluția dominantă în sectorul rezidențial, oferind o alternativă mai sigură și mai performantă decât bateriile litiu-ion, reducând riscul de incendii.

O caracteristică cheie care diferențiază bateriile LiFePO4 de alte baterii pe bază de litiu este stabilitatea lor termică excepțională și profilul de siguranță, potrivit site-urilor de specialitate consultate de „Adevărul”.

Spre deosebire de bateriile convenționale cu litiu-ion, care pot experimenta evadare termică în anumite condiții, celulele LiFePO4 sunt mult mai puțin predispuse la supraîncălzire sau riscuri de incendiu.

În plus, bateriile LiFePO4 prezintă un ciclu de viață lung, cu o degradare minimă a capacității în timpul ciclurilor repetate de încărcare-descărcare, făcându-le ideale pentru aplicații care necesită durabilitate și fiabilitate.

„Ne așteptăm la un salt tehnologic privind bateriile de stocare în 2025 și, de asemenea, la scăderea prețurilor pentru acestea. Stocarea devine problema cea mai importantă și este și capitolul la care România este deficitară, însă luptă cu putere să rezolve acest deficit. Întreg sectorul de energie verde este dependent de această interconectivitate care se face cu bateriile de stocare. Iar în sectorul rezidențial se vede clar că în momentul de față bateriile litiu-fier-fosfat, devine tot mai folosită, fiind o tehnologie mai performantă și mult mai sigură decât litiu-ion privind posibilitatea de incendii”, explică Albert Soare, fondator Kilowat.

Pentru a sprijini această tranziție, au fost introduse pe piața din România cele mai avansate tehnologii de stocare și conversie a energiei, printre care invertoarele Livoltek. De asemenea, microinvertoarele și bateriile ENPHASE, produse în SUA și dezvoltate prin contribuția inventatorului român Nelu Mihai din Silicon Valley, revoluționează modul în care energia solară este convertită și utilizată. Aceste microinvertoare permit producerea directă a curentului alternativ (AC), eliminând riscurile asociate conversiei și crescând eficiența.

De asemenea, sunt schimbări și vor apărea noutăți în domeniul centralelor eoliene. Vom vedea capacități de eoliene mixte.

În ansamblu, în continuare România reușește să implementeze foarte bine trecerea la energie verde. În ceea ce privește marile instalații, România rămâne în continuare foarte atractivă pentru investitori și pot fi puse în funcție noi parcuri fotovoltaice. Așadar, în acest an domeniul fotovoltaic cunoaște o nouă creștere, mai ales având în vedere interesul ridicat al românilor pentru a scăpa de grija facturilor la energie.

Plafonarea prețurilor la energie va fi eliminată pentru cei mai mulți români

De altfel, interesul românilor este tot mai mare pentru centrale fotovoltaice, fie pe cont propriu, fie prin programe subvenționate. Programul Casa Verde contribuie semnificativ la extinderea energiei verzi în România și, prin urmare, la scăderea prețurilor la energie în timp. Odată cu eliminarea plafonării prețurilor la energie, programată pentru 1 aprilie, tot mai mulți români se orientează către centralele fotovoltaice pentru a-și reduce costurile și a-și asigura independența energetică. Creșterea continuă a tarifelor la electricitate a accelerat interesul pentru soluțiile de energie regenerabilă, în special în sectorul rezidențial, unde panourile solare devin o investiție strategică și eficientă pe termen lung.

Plafonarea prețurilor la energie va fi eliminată pentru cei mai mulți români, fiind luate în calcul pentru reduceri doar persoanele defavorizate, mai ales că statul are restanțe de 8 miliarde de lei la furnizorii de energie pentru compensarea facturilor la energie.

„2025 este puternic influențat de finanțările disponibile, care mențin domeniul fotovoltaic într-un avânt semnificativ. Programele precum Casa Verde, RePower EU și ElectricUp 2 generează un volum mai mare de proiecte față de 2024, tot mai mulți clienți înțelegând cât de important este să lucreze cu instalatori consacrați, cu instalatori cu o vastă experiență, ce vor exista și peste 15-20 de ani.

Totuși, ceea ce va defini cu adevărat piața este decizia privind continuarea plafonării prețurilor la energie. În acest context, probabil cererea pentru centrale fotovoltaice va fi mult mai mare, însă odată cu creșterea cererii vor crește și prețurile la panouri și e recomandat ca românii să instaleze panouri solare cât încă prețurile sunt accesibile. Per ansamblu, mă aștept la un an mai bun decât cei anteriori, dar nu lipsit de provocări. Vedem deja cum firmele conștientizează nevoia de a reduce costurile cu energia și de a deveni independente energetic, iar acest lucru se reflectă în interesul crescut pentru programele Electric UP și AFIR”, declară Albert Soare.