Calculele economice din spatele neprimirii României în Schengen

Într-un articol de opinie apărut pe ZF.ro, Dragoş Damian, CEO al Terapia Cluj spune că „Nimeni nu vrea România şi Bulgaria în Spaţiul Schengen”, arătând că, în spatele acelui vot stau și calcule economice imbatabile.

„ (...) haide să ne imaginăm că firma Frohe Weinachten GmbH din Munchen comandă lampioane de Crăciun la firma 快乐假期有限公司 din Shanghai. Transportator este compania thailandeză บริษัท คาล์ม ซีส์ จำกัด. Care are două variante de transport, inițial maritim către două porturi, ambele situate în Spațiul Schengen, iar de acolo transport rutier.

Varianta 1

Shanghai – Hamburg distanța maritimă 12277 mile nautice, timp de navigatie - 51,2 zile (ports.com)

Timp de descarcare în port - 12 zile (decembrie 2022)

Hamburg – Munchen distanța rutieră 776 km timp de condus 0,5 zile, la medie de 70 km/h (distante.ro)

Total - 63,7 zile

Cost pentru container - 8000 $

Varianta 2

Shanghai – Constanța distanța maritimă 9465 mile nautice, timp de navigație - 39,5 zile (ports.com)

Timp de descarcare în port - 4 zile (noiembrie 2022)

Constanța – Munchen distanța rutieră 1706 km timp de condus 1 zi, la medie de 70 km /h (distante.ro)

Total - 44,5 zile

Cost per container - 6400 $

Este lesne de înțeles ce va alege firma thailandeză.”

Concluzia CEO-ului de la Terapia Cluj, este că nimeni nu ne vrea în Schengen și că „Austria s-a “sacrificat” pentru România, iar Olanda pentru Bulgaria. Croația e inofensivă, fără porturi comerciale de gabarit, țară turistică fermecătoare, s-a filmat acolo Game of Thrones. Restul scenariilor sunt, în marea majoritate, off the topic către paranoide. (...) nimic nu este mai puțin complicat decât banii. Așadar, încercăm și la anul...”.