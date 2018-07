Starbucks renunţă la paiele de plastic şi investeşte 10 milioane de dolari pentru un pahar complet reciclabil

Compania Starbucks Coffee va elimina paiele de plastic de unică folosinţă din cele peste 28.000 de magazine operate şi licenţiate, făcând disponibil în întreaga lume un capac fără pai sau paie din materiale alternative. Starbucks, cel mai mare retailer de alimente şi băuturi care a făcut un astfel de angajament global, anticipează că decizia va elimina mai mult de un miliard de paie de plastic pe an din cafenelele sale. Decizia se bazează pe un angajament de 10 milioane de dolari pe care compania l-a făcut pentru a dezvolta la nivel global un pahar pentru băuturi complet reciclabil şi compostabil, marcând o realizare semnificativă în istoria celor treizeci de ani ai companiei în inovaţii sustenabile.

Starbucks a proiectat, dezvoltat şi fabricat un capac fără pai, care va fi folosit pentru cafeaua rece, ceai şi espresso. Capacul este disponibil în prezent în peste 8.000 de magazine din S.U.A. şi Canada pentru băuturile selectate, inclusiv Starbucks Draft Nitro şi Cold Foam. Capacul este, de asemenea, testat pentru băuturile Nitro şi pe pieţe precum China, Japonia, Singapore, Thailanda şi Vietnam. În plus, Starbucks va începe să ofere paie din materiale alternative - inclusiv hârtie sau plastic compostabil - pentru băuturile Frappuccino, disponibile la cerere pentru clienţii care preferă sau au nevoie de un pai.

„Pentru partenerii şi clienţii noştri, acesta este un reper semnificativ pentru a ne îndeplini efortul global de a oferi cafea sustenabilă, servită clienţilor noştri în moduri cât mai durabile”, a declarat Kevin Johnson, Preşedinte şi Director Executiv al Starbucks.

„Scopul Starbucks de a elimina paiele din plastic până în 2020 din cafenelele lor reprezintă, la nivel global, gândirea anticipată a companiei în abordarea problemei deşeurilor”, a declarat Erin Simon, Director de cercetare, dezvoltare sustenabilă şi ştiinţa materialelor la World Wildlife Fund, SUA. „Paiele din plastic care ajung în oceanele noastre au un efect devastator asupra speciilor. Pe măsură ce colaborăm cu Starbucks în iniţiativele de reducere a deşeurilor, cum ar fi NextGen Consortium Cup Challenge şi WWF Cascading Materials Vision, sperăm că alţii le vor urma exemplul”.

Starbucks are o experienţă de 30 de ani în care se concentrează asupra sustenabilităţii sub toate aspectele, inclusiv obţinerea cafelei din surse etice în 99% dintre cazuri. Pe lângă anunţul de astăzi, Starbucks a dedicat anterior 10 milioane de dolari pentru a dezvolta şi a contribui la crearea unui pahar pentru băuturile calde complet reciclabil şi compostabil, în parteneriat cu Closed Loop Partners, prin intermediul NextGen Cup Consortium and Challenge.