Serbia opreşte proiectul lui Rio Tinto de exploatare a litiului. Premierul Ana Brnabic a remarcat că „nu au existat niciodată acorduri”

„La recenta şedinţă de guvern a fost anulată decizia anterioară a guvernului din 13 februarie 2020, cu privire la planul spaţial de implementare a extracţiei, utilizării şi procesării mineralului jadarit. Planul a fost anulat şi nu mai există; toate actele juridice, toate permisele şi deciziile sunt de asemenea anulate. Nu am avut niciodată acorduri cu Rio Tinto. „Am anulat şi documentul privind crearea unui grup de lucru pe proiectul Jadar, aşa că am îndeplinit toate cerinţele protestatarilor de mediu şi am pus capăt activităţii Rio Tinto în Serbia”, a spus premierul.

La începutul lunii decembrie, în Serbia au avut loc proteste ale activiştilor de mediu, care au blocat autostrăzile importante. Protestatarii s-au opus acordării dreptului concernului Rio Tinto de a începe exploatarea litiului în republică. Anterior, în apropierea oraşului Lozniţa au fost descoperite zăcăminte de mineral jadarit care conţinea litiu. Autorităţile sârbe au indicat că vor permite concernului să dezvolte zăcăminte numai după un referendum.