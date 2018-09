Ce se întâmplă cu afacerile când majorezi salariile prin decret: Reforma lui Maduro a închis 40% din afaceri

"Aceste decizii îi determină pe mulţi oameni de afaceri să spună:" Nu, nu mai pot face asta ", a declarat Maria Carolina Uzcategui, preşedintele Consiliului Naţional al Comerţului şi Serviciilor din Venezuela, citat de Miami Herald, scrie thenewamerican.com.

Mai mult, întreprinderile din Venezuela nu pot compensa majorările salariale prin creşterea preţurilor, deoarece regimul socialist al lui Maduro a impus controlul preţurilor, argumentând că nu este necesară o astfel de măsură.

"Avem inspecţii şi ne obligă să vindem la preţurile de luna trecută", a spus Uzcategui. "Asta ne ia bani din afacere din cauza hiperinflaţiei, când nu se poate vinde nici măcar la preţurile de ieri pentru că pierzi bani".

"Şi oricine protestează împotriva acestor măsuri riscă să meargă la închisoare, fără dreptul de a face apel ", a continuat Uzcategui.

The Herald a citat de asemenea economistul din Caracas, Orlando Ochoa, care a explicat de ce magazinele nu pot supravieţui acestei ultime majorări salariale. "Sectorul guvernamental are monopolul asupra importurilor, piaţa valutară este disfuncţională şi există hiperinflaţie", a spus Ochoa. "Deci, dacă salariile sunt majorate prin decret, iar sectoarele comercial şi industrial nu îşi pot vinde produsele datorită acestor probleme şi, în plus, din cauza întreruperilor de energie electrică, a problemelor de infrastructură şi a pierderii personalului calificat care părăseşte ţara, atunci este uşor de înţeles că mulţi ar prefera să se închidă ".

Conform estimărilor oficiale, inflaţia a atins nivelul de 200% numai în luna august, ceea ce înseamnă că bolivarul şi-a pierdut 2 treimi din valoare în numai 31 de zile. Prognoza de inflaţie a Fondului Monetar Internaţional pentru Venezuela este de 1.000.000% la finalul acestui an. După 10 ani de politici economice contradictorii ale puterii socialiste, salariile în Venezuela abia ajung pentru cumpărarea de mâncare.

În urmă cu puţin mai mult de o lună, preşedintele venezuelean a decis să devalorizeze moneda naţională cu 96% şi să majoreze salariul minim cu 3.000%.

”Vreau ca economia să îşi revină şi am soluţia. Aveţi încredere în mine”, a spus Maduro, într-un discurs transmis de televiziunea de stat.

Analiştii şi-au exprimat însă scepticismul că planul guvernului de la Caracas, care este ţinta sancţiunilor americane şi a intrat în default faţă de deţinătorii de obligaţiuni, poate avea succes.

”Pe fondul devalorizării agresive şi a expansiunii monetare, datorată salariilor şi bonusurilor, anticipăm o fază mult mai agresivă de hiperinflaţie. Cu atât mai mult cu cât eliminarea tipăririi excesive de bani nu este credibilă”, a declarat economistul venezuelean Asdrubal Oliveros, de la firma de consultanţă Ecoanalitica.