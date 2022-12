Blinken a anunțat progrese în soluționarea disputelor comerciale dintre SUA și UE

Reuniunea ministerială SUA-UE discută despre subvențiile pentru vehiculele electrice, condițiile la comerțul cu minerale critice și despre lanțurile de aprovizionare.

Statele Unite și Uniunea Europeană, la o reuniune ministerială de luni, de la College Park, Maryland, au făcut progrese în soluționarea disputelor comerciale, inclusiv în ceea ce privește subvențiile pentru mașinile electrice, a declarat secretarul de stat american Anthony Blinken în urma unei reuniuni ministeriale a Consiliului mixt SUA-UE pentru comerț și tehnologie.

"De îndată ce am auzit despre aceste preocupări, am convenit să creăm un grup de lucru ad-hoc cu participarea SUA și a UE. Acesta funcționează deja. Președintele american Joe Biden, după cum știți, a subliniat disponibilitatea noastră de a lucra împreună pentru a rezolva aceste preocupări și o facem eficient și rapid; cred că astăzi am făcut progrese în rezolvarea acestei probleme”, a spus el.

Blinken a adăugat că la întâlnire s-a discutat despre subvențiile pentru producția de vehicule electrice, termenii schimbului de minerale critice pentru economie, funcționarea lanțurilor de aprovizionare. „Sunt convins că vom continua să mergem înainte în aceste discuții și că vom rezolva dificultățile care apar”, a spus el.

Aprobat în această vară în SUA, Actul de Reducere a Inflației oferă subvenții generoase producătorilor de vehicule electrice, de baterii și echipamente electrice, cu condiția ca acestea să fie produse în Statele Unite. Potrivit liderilor europeni, legea ar putea duce la un nou război comercial transatlantic. Miercuri, în timpul unei vizite la Washington, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că planurile protecționiste americane de a subvenționa companiile americane în temeiul Legii de reducere a inflației „amenință să împartă Occidentul”. Potrivit lui Macron, „acest lucru poate rezolva problemele americane, dar le va exacerba pe cele europene”.