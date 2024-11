Black Friday mai sărac, cu țepe și promoții false. Analist: „Mulți vor căuta mâncare mai ieftină”

Confruntați cu o scădere a venitului de trai, unii românii văd în Black Friday o soluție să aibă ce pune pe masă. Analistul Adrian Negrescu vorbește, într-un interviu pentru „Adevărul”, despre un Black Friday al săracilor în România și avertizează la ce țepe ar trebui să fim atenți.

Mai mult de jumătate dintre români sunt tentați să facă cumpărături de Black Friday, relevă un studiu, care arată că bugetul total estimat ajunge la 1,2 miliarde de euro.

Cercetarea mai arată că aproape 60% (58%) dintre cei care vor să profite de Black Friday se vor îndrepta spre produse de tehnologie şi articole de uz îndelungat, iar electronicele şi electrocasnicele vor fi și în acest an vedete. De asemenea, produsele IT&C câştigă teren şi devin o prioritate pentru o treime (32%) dintre cumpărători.

Cercetarea făcută de echipa analistului Adrian Negrescu mai arată că produsele de modă nu mai sunt la fel de căutate ca în 2023. În schimb, arată Adrian Negrescu, tot mai mulți români vor profita de Black Friday pentru a cumpăra alimente, ceea ce indică o scădere evidentă a nivelului de trai în România.

Bani mai mulți, produse mai puține

„Probabil că pentru mulți comercianți, Black Friday din acest an va arăta mai bine ca în alți ani. Dar asta dintr-un singur motiv: prețurile au crescut enorm în ultimele 12 luni. Totuși, ca număr de clienți și ca număr de produse vândute cred că vom fi însă sub nivelul din 2023. Pentru că oamenii sunt mai săraci ca în anii trecuți, ne putem aștepta să vedem mai multe promoții ca oricând pe zona produselor alimentare. În condițiile în care prețurile la alimente au devenit o mare problemă pentru mulți dintre români, mulți vor încerca să profite de Black Friday ca să-și ia mâncare mai ieftină”, spune Adrian Negrescu.

Pe de altă parte, unii dintre români văd în Black Friday o bună ocazie de a procura cadouri pentru cei dragi, pentru Crăciun și Revelion, dar la prețuri ceva mai mici. Aici, Adrian Negrescu le recomandă atenție clienților și spune că, la fel ca în fiecare an, multe firme vor încerca să vină cu promoții și reduceri fictive.

O astfel de practică a fost observată chiar și la cele mai importante și respectabile companii, iar rețeta este una simplă: cu câteva zile sau săptămâni înainte de Black Friday scumpesc artificial anumite produse, pe care le vând apoi la prețul inițial și prezintă totul ca pe o „mare și imbatabilă promoție”. Anual, tot mai mulți români sunt păcăliți de aceste promoții false. În plus, există magazine online specializate în diverse artificii de marketing, multe dintre ele fiind în realitate adevărate scheme de înșelătorii.

Adrian Negrescu are și câteva sfaturi pentru cei care se pregătesc să bage mâna în buzunar de Black Friday.

„Nu vă luați neapărat după preț sau după reducere”

„Mare atenție de unde cumpărați, nu neapărat după preț sau după reducere, cât după notorietatea magazinului. Cumpărați mai ales de la magazinele cunoscute, pentru că, într-adevăr, au apărut sute, dacă nu mii de magazine online, multe dintre ele, de fapt, niște țepe financiare. Multe dinte ele pe lângă faptul că nu au produsele pe care le comercializează, atenție, din această perspectivă, asigurați-vă că veți cumpăra doar produse aflate pe stoc, nu care urmează să fie cumpărate. Asta pentru că sunt foarte mulți comercianți care, practic, pun produsele la vânzare, dar ei nici măcar nu le au în depozite. Urmează că apoi, după înregistrarea comenzilor, să le comande și ei mai departe de la producător, ceea ce duce la întârzieri de livrare de câteva luni de zile”, e un avertisment.

Există și alte detalii la care oamenii ar trebui să fie atenți. „Dincolo de chestia asta, asigurați-vă că site-ul respectiv are o politică de retur. De ce zic acest lucru? Pentru că internetul este plin de poze frumoase cu produse, servicii, cu tot felul de lucruri interesante, dar diferența între poze și realitatea produsului pe care îl cumpări este una din ce în ce mai mare. Așa că este absolut necesar să vă asigurați că produsele pot fi returnate, dacă nu vă vin din vari motive, calitate, nu vă vine încălțămintea, îmbrăcămintea sau sunteți nemulțumiți de calitatea aceasta”, mai spune Adrian Negrescu.

O soluție ar putea fi pentru unii achiziționarea unor produse în rate, însă și aici există nenumărate promoții înșelătoare.

Atenție la marketing-ul înșelător

„Vedem că din ce în ce mai multe site-uri vin cu diverse oferte de vânzări în rate cu dobânda zero sau foarte aproape de zero. Acestea pot fi o soluție și chiar le recomand, dar cu aceeași mare atenție, pentru că și aici pot să fie strategii de marketing și să vedem că există un asterisc unde scrie mărunt că, de fapt, dobânda nu e chiar zero și să ajungem să plătim mult mai mult din cauza asta. Așa că recomand ca înainte de a face comanda, să ne asigurăm că nu au costuri ascunse”, mai afirmă el.

La final, Adrian Negrescu are o recomandare pentru toți cei care au tendința să se lase luați de val și să facă cheltuieli pe care apoi ajung să le regrete.

„Nu știm exact ce ne rezervă viitorul, dar este evident că inflația va duce în continuare la scăderea puterii de cumpărare a românilor și la creșteri de prețuri. Atenție, așadar, cum veți cheltui banii de Black Friday și de sărbători. Eu aș recomanda mai degrabă să vă gândiți de două ori înainte dacă chiar vreți să faceți o achiziție, dacă aveți într-adevăr nevoie de produsul sau produsele pe care le cumpărați. Mai bine puneți niște bani deoparte pentru anul viitor, s-ar putea să aveți mare nevoie de ei dacă vor crește taxele, se vor scumpi toate produsele și vor exista mari probleme economice”, încheie Adrian Negrescu.