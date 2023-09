Autostrada Ploiești-Buzău: Doi constructori pe lotul doi, două stadii diferite ale lucrărilor

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Irinel Scrioșteanu a publicat noi imagini de pe șantierul lotului doi (Mizil - Pietroasele) al Autostrăzii Ploiești-Buzău, parte din A7.

„Autostrada Moldovei A7, lotul 2 Mizil-Pietroasele. Doi constructori asociați pe același lot, două stadii diferite. Am fost zilele trecute într-o vizită neanunțată pe șantierul Lotului 2: Mizil-Pietroasele din Autostrada Ploiești-Buzău, construit de Asocierea româno-bulgară Coni SRL - Trace Group, unde am discutat cu ambii constructori și am verificat stadiul lucrărilor pe întregul lot.”, a transmis oficialul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, primii 10 km sunt executați de constructorul român (Coni), iar următorii aproximativ 19 km sunt executați de constructorul bulgar (Trace). „Lucrările pe partea constructorului român sunt pe un făgaș bun și avansat, însă pe lotul constructorului bulgar lucrările nu sunt în trend ascendent, dimpotrivă, motiv pentru care am atras atenția asupra măsurilor ce trebuie luate.”, a explicat Scrioșteanu.

Secretarul de stat precizează că, pe Lotul 2, se desfășoară următoarele lucrări, în principal pe primii 10 km:

- a fost finalizată decaparea pământului vegetal pe întregul traseu a autostrăzii

- a fost finalizată descărcarea arheologică pentru 3/4 situri

- au fost finalizate podețele

- au fost finalizate umpluturile cu pământ

- se lucrează la îmbunătățirea stratului de fundare

- în scurt timp, va începe realizarea stratului de BSC, antreprenorul instalând propria stație de BSC în organizarea de șantier, urmând apoi așternerea primului strat de asfalt

- se lucrează la structuri, pentru majoritatea urmând să fie montate grinzile

- se lucrează la devierea rețelelor electrice

„Sunt nemulțumit de stadiul lucrărilor constructorului bulgar, întrucât sunt încă într-o fază incipientă, la nivelul terasamentelor și fundațiilor, acesta justificând că a întâmpinat diverse probleme. I-am solicitat să se mobilizeze de urgență și va primi tot sprijinul nostru, dar vom crește și presiunea și prezența reprezentanților noștri în șantier, pentru a ne sigura că va crește ritmul lucrărilor.”, a declarat oficialul din Transporturi.

Secțiunea Ploiești-Buzău face parte din Autostrada Moldovei, A7.

Lotul 2, Mizil-Pietroasele, are o lungime de 28,35 km, o valoare a contractului de 1,25 miliarde lei, fără TVA, și este finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Termenul de execuție este de 20 luni, iar termenul de garanție a lucrărilor de 120 luni.

Contractul a fost semnat în luna iunie 2022, iar constructorii au început execuția autostrăzii în toamna anului trecut.