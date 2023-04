Austria încearcă să salveze industria auto a Rusiei

Siegfried Wolf, membru al consiliului de administrație Porsche SE, vrea să reconstruiască sectorul auto din Rusia, sancționat de război, folosind cunoștințele germane de la companii, inclusiv Volkswagen. Chiar și-a prezentat planul într-o scrisoare direct către Putin – și a cerut o linie de credit de 800 de milioane de euro, conform revistei germane Der Spiegel.

Siegfried Wolf are nevoie de 60 de miliarde de ruble. El vrea să folosească această sumă, echivalentul a aproximativ 800 de milioane de euro, pentru a salva industria auto rusă, cu planuri de a produce 270.000 de vehicule la nivel local în fiecare an.

Antreprenorul austriac avea să prezinte acest plan în ianuarie nimănui altuia decât președintelui rus Vladimir Putin. Scrisoarea sa de trei pagini, pe care DER SPIEGEL a văzut-o, începe cu cuvintele: „Dragă Vladimir Vladimirovici!” Până în acel moment, trecuse aproape un an de când Putin atacase Ucraina.

„În condițiile dificile de astăzi”, scrie Wolf în scrisoare, există un deficit de mașini de înaltă calitate în Rusia. El scrie că „noul său proiect de investiții pentru a reporni producția de vehicule de pasageri” ar putea „rezolva această problemă”. Wolf dorește să o implementeze împreună cu GAZ Group, un producător de automobile de top din Rusia. Pentru ca acest lucru să se întâmple, el are nevoie de cele 60 de miliarde de ruble pe care le cere lui Putin, în termeni siguri. Pentru proiect, Wolf vrea să folosească două fabrici a căror producție a fost suspendată din primăvara anului 2022, inclusiv o fabrică din Kaluga, la sud-vest de Moscova, care este deținută de producătorul german VW.

Un „investitor de renume mondial”

Antreprenorul austriac se laudă în scrisoare că s-a ajuns deja la un „acord de principiu cu conducerea de vârf a Volkswagen” și că până în luna martie, cel târziu, decizia „va fi aprobată în sfârșit de consiliul de supraveghere al corporației” înainte de a o închide. În scrisoare, Wolf se descrie ca fiind un „investitor de renume mondial care a făcut mult pentru a promova dezvoltarea industriei auto ruse”. Aceasta este de fapt o afirmație adevărată.

Wolf este, probabil, unul dintre cei mai puternici reprezentanți ai industriei auto europene. El face parte din consiliile de supraveghere ale furnizorului german de piese auto Schaeffler și Porsche SE, holdingul de miliarde de dolari al familiilor Porsche și Piëch, care controlează Volkswagen. Ceea ce l-a făcut pe Wolf atât de valoros pentru corporații de-a lungul anilor este faptul că este considerat a fi un deschizător al ușilor către Rusia. Puțini alți lideri de afaceri din lumea de limbă germană au genul de contacte pe care le are în Rusia, cu șefi de corporații și oligarhi – și cu președintele Vladimir Putin.

Timp de mulți ani, Wolf a ocupat diverse funcții de conducere în imperiul oligarhului Oleg Deripaska, inclusiv ca membru al consiliului de supraveghere al Grupului GAZ din Rusia până la sfârșitul anului 2022. El deține în continuare aproximativ 10% din acțiunile companiei.

Lucrurile devin însă tulburi pentru Wolf pentru că este partenerul de afaceri de multă vreme al fostului proprietar GAZ, Deripaska, care se află acum pe listele de sancțiuni menținute de Statele Unite și Uniunea Europeană. Dar, în loc să evite Rusia, ca majoritatea companiilor occidentale, Wolf vrea să-și extindă activitățile în țară.

Aproape că are deja o afacere în geantă: operațiunile rusești ale lui Schaeffler. În decembrie, grupul multinațional de furnizori auto, cu sediul în Herzogenrauch în statul german Bavaria, a selectat compania rusă a lui Wolf, PromAvtoKonsalt, pentru a cumpăra afacerea din Rusia. Wolf poate finaliza achiziția imediat ce va fi obținută aprobarea Rusiei.

Este o afacere bună, posibil și pentru Putin. Potrivit informațiilor obținute de DER SPIEGEL, uzina Schaeffler pe care este în curs de cumpărare ar putea fi utilizată pentru a sprijini producția liniei de vehicule Sadko a GAZ. Camionul de marfă este folosit și de armata rusă pentru a transporta trupe și echipamente.

Dar Wolf a avut o perioadă mai dificilă cu VW. Contrar a ceea ce sugerează el în scrisoarea sa către Putin, compania din Wolfsburg nu a fost de acord să-i vândă. La începutul lunii martie, VW a decis ca fabrica din Kaluga să meargă la Avilon, un dealer auto prezent în Rusia. Câteva zile mai târziu, un tribunal din Nijni Novgorod a sechestrat bunurile Volkswagen din Rusia, la cererea Grupului GAZ. A fost un act de răzbunare menit să facă mai dificilă pentru companie vânzarea fabricii către alții.

În orice caz, practicile de afaceri ale lui Wolf ridică întrebări: cum poate un membru al mai multor consilii de supraveghere din Europa și cineva cu legături profunde din interiorul industriei germane să continue să mențină legături atât de strânse cu Putin? Și de partea cui este, oricum, în conflictul dintre Volkswagen și grupul rus GAZ?

O ascensiune meteorică

Este ușor să-l subestimezi pe Siegfried Wolf. Cu accentul său blând, Wolf, fiul al unor fermieri din estul Stiriei din Austria, poate părea destul de cu picioarele pe pământ. El apare ca un tip jovial în jacheta lui sport și șapca de baseball la mitingurile de mașini clasice la care îi place să participe.

Însă Wolf, care și-a obținut pregătirea ca producător de unelte, are în spate o carieră fulminantă. Anterior a fost CEO al furnizorului de automobile austro-canadian Magna, înainte de a se muta în imperiul oligarhului Deripaska în 2010, unde a deținut funcția de președinte până în 2019. Austriacul a transformat GAZ într-un partener important pentru corporații internaționale precum Volkswagen și Mercedes, oferind o amprentă globală a companiei. Acest lucru l-a făcut și o figură de interes pentru Putin, care de ani de zile a acordat o mare importanță faptului că Rusia are o industrie auto autohtonă puternică. În 2014, Wolf a descris relația sa cu Putin într-un interviu pentru ziarul austriac Kleine Zeitung drept „foarte respectuoasă”. Der Standardul a relatat că Wolf a declarat că președintele rus a fost un „om foarte, foarte, foarte corect” după ce Putin a anexat Crimeea. Wolf a spus că, stilul de „conducere” al lui Putin este ceva ce lipsește „în mare măsură” în UE. În 2016, Putin i-a acordat omului de afaceri austriac bine-conectat „Ordinul prieteniei”, un prestigios premiu rusesc.

De-a lungul anilor, însă, legătura cu Rusia a devenit din ce în ce mai sensibilă pentru Wolf. În 2018, partenerul său de afaceri Deripaska a ajuns pe lista de sancțiuni a americanilor. Printre alte acuzații depuse de Washington este că oligarhul a spălat bani pentru Putin prin Grupul GAZ. Ca răspuns la întrebările adresate de DER SPIEGEL, Deripaska a spus că „minciunile învechite nefondate nu pot deveni adevăr, oricât de des le repetă mass-media”. În februarie, UE a plasat o filială a GAZ pe lista sa de sancțiuni despre care se presupune că a furnizat armatei ruse vehicule care sunt folosite în războiul din Ucraina. Astăzi rămâne neclar cine este proprietarul grupului. Deripaska a declarat că de atunci „a renunțat la controlul companiei”.

În ciuda contactelor sale discutabile, Wolf nu vrea să lase îndoieli cu privire la integritatea sa politică. Când a fost contactat pentru un răspuns raportat de DER SPIEGEL în martie, Wolf a condamnat „actualul război Rusia-Ucraina în cei mai puternici termeni posibil” și a spus că „nu a participat niciodată la producția de echipamente militare” și nici nu „a câștigat bani din astfel de echipamente în orice mod”. El a adăugat că „s-a retras din toate activitățile operaționale anterioare din Rusia”. Wolf a mai declarat că nu lucrează „în nicio calitate” cu persoane sau companii care fac obiectul sancțiunilor internaționale.

Însă, scrisoarea sa către Putin oferă îndoieli considerabile în acest sens. În ea, Wolf îi propune șefului Kremlinului să reînvie „marca legendară rusă Volga”. Grupul GAZ a întrerupt producția gamei de vehicule din epoca sovietică în 2010 din cauza lipsei cererii. Pentru revenire, austriacul vrea să folosească facilitățile fabricii și know-how-ul grupului VW, care și-a oprit producția la propria fabrică din Kaluga după începutul războiului și, de asemenea, s-a retras dintr-un parteneriat de producție cu producătorul rus de automobile GAZ din Nijni Novgorod. .

Poate fi resuscitată o industrie auto rusă pe jumătate moartă?

Planul lui Wolf prevedea reluarea producției de mașini de la marca VW Škoda la cele două fabrici începând cu a doua jumătate a anului 2023. Inițial, modelul Rapid urma să fie produs în Kaluga, urmat de modelele Octavia, Kodiaq și Karoq în Nijni Novgorod, explică Wolf în scrisoarea sa către Putin. Scrisoarea precizează că vehiculele urmează să primească un aspect rusesc și să fie „reproiectate fundamental la exterior” pentru a recrea „trăsăturile caracteristice” legendarelor modele Volga și Pobeda.

Lui Wolf îi place să gândească mare. Datorită inițiativei sale, „vor fi satisfăcute nevoile consumatorilor ruși de vehicule de înaltă calitate și fiabilitate”, scrie el, și vor fi create „un total de peste 12.000 de locuri de muncă high-tech”. Toate acestea vor forma „baza dezvoltării în continuare a unei industrii auto independente și moderne în Federația Rusă”. Potrivit lui Wolf, operatorul proiectului va fi compania rusă PromAvtoKonsalt, „al cărei proprietar sunt eu”. Partenerul său industrial: Grupul GAZ, care este punctul central al industriei vizate de puternice sancțiuni.

Este un plan îndrăzneț. Dar este realist? Industria auto rusă pe jumătate moartă, separată de lanțurile internaționale de aprovizionare, poate fi cu adevărat resuscitată pe o piață în mare măsură închisă? Wolf pare să se bazeze pe rețeaua sa internațională, probabil în speranța că sancțiunile împotriva Rusiei vor fi relaxate la un moment dat.

Dar Volkswagen s-a străduit să se distanțeze clar de inițiativa lui Wolf. Într-o declarație, compania a declarat că consiliul său de administrație „nu știe deloc” despre scrisoarea în cauză sau despre conținutul ei „enervant”. Da, a spus compania, compania lui Wolf, PromAvtoKonsalt, a fost printre potențialii cumpărători, dar nu au existat angajamente din partea managementului de vârf față de părțile interesate înainte de finalizarea procesului de vânzare. „Este astfel de neînțeles pentru noi” cum ar fi putut alții să sugereze asta.

Putin, în schimb, părea interesat. „Având în vedere starea industriei auto, putem susține ideea”, notează președintele. El cere guvernului său să se ocupe de chestiune și să-i raporteze. Pentru liderul de la Kremlin, orice ajutor în reconstruirea economiei este util. Presiunea publică și pachetele cuprinzătoare de sancțiuni occidentale au dus la exodul în masă al producătorilor auto internaționali din Rusia. Mercedes-Benz și-a vândut filiala din Rusia unui investitor, iar Nissan și-a vândut operațiunile din țară unei companii de stat pentru 1 euro. Renault și-a vândut și afacerea pentru o rublă. Principalul obiectiv al acestor companii a fost doar să iasă de pe piața rusă.

Rezultatul a fost că, în 2022, producția de mașini și noile înmatriculări în Rusia au scăzut cu aproximativ 60 la sută. Există lipsuri de orice, de la piese până la muncitori calificați, iar multe fabrici și-au suspendat activitatea cu luni în urmă.

În acel context, propunerea lui Wolf părea perfectă. Guvernatorul regiunii Nijni Novgorod și-a susținut inițiativa. „Avantajele incontestabile ale acestui proiect constau în utilizarea unui produs de bază european de înaltă calitate”, i-a scris guvernatorul lui Putin. Reproiectarea exterioarelor vehiculelor, a scris el, ar ajuta la „evitarea riscurilor de sancțiuni”. El a cerut ca „proiectul să fie demarat cât mai curând posibil”.

În scrisoarea sa către Putin, Wolf face sugestii foarte specifice despre modul în care regimul rus l-ar putea sprijini. La urma urmei, acesta este un „proiect mare care are importanță pentru societate”, scrie el. Primul articol de pe lista sa de dorințe: un împrumut de 60 de miliarde de ruble, cu o dobândă favorabilă de 1 la sută. Al doilea: O solicitare ca Kremlinul să acopere cel puțin două treimi din salariile de la uzinele Kaluga și Nijni Novgorod în primele nouă luni. În al treilea rând, el scrie că are nevoie de jumătate de miliard de ruble (aproximativ 7 milioane de euro) pentru cercetare și dezvoltare în 2023 și 2024.

Problema austriacului, cu toate legăturile sale, este că Volkswagen a decis în favoarea unui alt cumpărător la începutul lunii martie. VW a confirmat că firma lui Wolf, PromAvtoKonsalt, a fost interesată de achiziție. „Totuși, în cele din urmă, un alt investitor a îndeplinit mai bine criteriile definite anterior”, a spus compania. Potrivit unui document intern văzut de DER SPIEGEL, alegerea a revenit în cele din urmă asupra lui Avilon Automotive, o rețea de dealeri din Rusia. Semnarea contractului fusese programată pentru 12 martie, iar singurul lucru care mai lipsea era aprobarea autorităților ruse.

În schimb, o instanță a emis un ordin de confiscare temporar a tuturor activelor Grupului VW din Rusia la jumătatea lunii martie. Grupul GAZ, partenerul Volkswagen de ani de zile, a dat compania în judecată pentru daune. Compania a susținut că VW s-a retras din parteneriatul de la Nijni Novgorod în vara anului 2022, chiar dacă contractul pentru acordul de producție ar fi fost valabil până la sfârșitul anului 2025. Compania a spus că acest lucru a provocat peste 15 miliarde de ruble (aproximativ 180 de milioane de ruble euro) prejudiciu. Și din moment ce VW intenționează să „se retragă complet de pe piața rusă în viitorul apropiat”, există riscul ca „cel mai mare grup industrial și contribuabil din regiunea Nijni Novgorod” să rămână să plătească pentru daune.

VW a spus că a fost „surprins” de cererile GAZ. La urma urmei, a spus compania, cele două corporații au menținut „relații de afaceri bune de-a lungul anilor” și au încheiat parteneriatul „în condiții convenite de comun acord” la jumătatea anului 2022.

Porsche SE spune că „nu are „cunoștințe” despre scrisoarea lui Wolf

Atunci ce rol joacă Siegfried Wolf în dispută? El nu a răspuns la o listă extinsă de întrebări transmise de DER SPIEGEL. Dar are un conflict de interese evident: în calitate de membru al consiliului de supraveghere al holdingului VW Porsche SE, el ar trebui de fapt să fie de partea Volkswagen din Wolfsburg. La rândul său, în calitate de coproprietar al GAZ și un potențial mogul auto, nu este în interesul lui ca vânzarea să se ducă la Avilon.

Singurul comentariu al consiliului de administrație al Porsche SE cu privire la problema membrului consiliului de supraveghere Wolf și a inițiativei sale ruse: „Porsche SE nu are și nu avea cunoștință de scrisoarea domnului Wolf pe care ați menționat-o”. Porsche SE nu a răspuns la întrebarea dacă mai avea încredere în membrul consiliului de supraveghere Wolf.

Grupul GAZ, Kremlinul și PromAvtoKonsalt nu au răspuns la întrebările adresate de DER SPIEGEL.

Oricare ar fi rezultatul final al conflictului, Wolf pare a intenționa să-și mențină planul de a revigora industria auto rusă, chiar dacă, așa cum spune el, motivul pentru care continuă să mențină un pachet de 10% din grupul GAZ este lipsa de posibilități. pentru vinderea lor. El a spus că nu a primit dividende de la începutul războiului.

Schaeffler lucrează împreună cu GAZ în Rusia

Vehiculul central de investiții pentru viitorul său imperiu este firma PromAvtoKonsalt, sau PAK, pe care Wolf a primit autorizația de a o achiziționa de la autoritățile ruse în noiembrie. În decembrie, PAK a achiziționat operațiunile de afaceri rusești ale lui Schaeffler – cu condiția ca Putin să aprobe în continuare acordul și ca Wolf să integreze compania în holdingul său european. Scopul este ca totul să arate ca o soluție curată – și ca totul să fie în conformitate cu regimurile de sancțiuni.

Dar PAK se remarcă prin apropierea sa problematică de Grupul GAZ, care se află sub sancțiuni internaționale. Un împrumut, de exemplu, a venit de la o firmă rusă a cărei corporație-mamă olandeză este controlată de persoane apropiate GAZ. În plus, DER SPIEGEL a confirmat că, unii dintre noii angajați ai PAK provin și din Grupul GAZ. Între timp, clădirea din centrul Moscovei în care PAK are un birou, situată la mai puțin de 300 de metri de Kremlin, pare să fie legată de proprietarul de multă vreme GAZ Group, Deripaska.

Un furnizor german de piese auto ridică sprâncene

Între timp, investigația DER SPIEGEL sugerează că furnizorul de automobile Schaeffler lucrează deja împreună cu GAZ în Rusia. La începutul lunii martie, de exemplu, compania rusă a invitat mai mulți angajați Schaeffler și PAK la sediul său din Nijni Novgorod. Cooperarea ulterioară a fost discutată în timpul atelierului de lucru întins pe toată ziua cu o delegație de nivel înalt a GAZ. Au fost întocmite grafice, s-au repartizat sarcinile, s-a discutat producția de discuri de ambreiaj și furci de transmisie și s-a luat în considerare și investiția într-o capacitate suplimentară de producție.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii a DER SPIEGEL, Schaeffler a spus că firma nu a fost la curent cu această întâlnire. Cu toate acestea, compania a spus că a luat acest lucru ca pe o oportunitate de a reformula „instrucțiuni clare”: și anume că, „discuțiile despre viitoarele afaceri cu companiile sancționate nu sunt autorizate de Schaeffler AG”. Conglomeratul a spus că respectă „toate sancțiunile naționale și internaționale aplicabile”. Cu toate acestea, a spus compania, „există limite pentru aplicarea directivelor corporative”, deoarece angajații filialei ruse sunt „din ce în ce mai expuși la dezavantaje personale dacă se opun dorințelor părții ruse”.

Într-adevăr, atât cazurile VW, cât și Schaeffler arată că nu există o retragere ușoară și sigură din Rusia pentru companiile germane. Cei care vor să vândă au nevoie de aprobarea lui Putin. Și preferința lui este către partenerii de afaceri care sunt loiali Kremlinului.