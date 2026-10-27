APIA pregătește un portal unic pentru fermieri. Ce servicii vor putea accesa online

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) are în implementare un proiect pentru digitalizarea serviciilor destinate beneficiarilor sprijinului în agricultură. Portalul unic al fermierilor ar urma să permită interacțiunea online cu instituția, de la schimbul de documente necesare cererilor de sprijin până la fluxurile deciziilor de plată și gestionarea petițiilor, potrivit documentului de prezentare a proiectului.

APIA va dezvolta un portal unic destinat fermierilor. Foto: Platforma X

Accesul la informațiile și serviciile APIA ar urma să fie simplificat printr-un portal unic, conectat cu alte sisteme informatice publice. Proiectul vizează atât fermierii care beneficiază de schemele de plată, cât și instituțiile care schimbă date cu agenția, iar platforma este concepută să poată fi folosită inclusiv de persoane cu competențe digitale reduse.

APIA va prezenta proiectul pe 29 octombrie 2026, de la ora 09:00, la hotelul JW Marriott din București, în sala Constanța Ballroom.

De unde vin banii pentru portal

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 93.583.730 lei, inclusiv TVA. Din această sumă, 70.140.349,62 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar 23.443.380,38 lei provin din bugetul național.

Proiectul este finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027, în cadrul priorității pentru digitalizarea administrației publice centrale și a mediului de afaceri. Autoritatea pentru Digitalizarea României are rolul de organism intermediar.

Ce ar urma să poată face fermierii online

Unul dintre obiective este furnizarea de servicii publice integral online către cetățeni și companii, printr-un portal de tip spațiu privat virtual. Sistemul informatic integrat ar urma să susțină colectarea și prelucrarea informațiilor, precum și comunicarea în interiorul APIA și între instituții.

Digitalizarea vizează și schimbul de documente pentru depunerea cererilor de sprijin, controalele administrative și pe teren, precum și fluxurile deciziilor de plată. Documentul include între activitățile vizate și gestionarea petițiilor.

Serviciile aflate în responsabilitatea APIA includ cererile de sprijin pentru suprafață și animale, renta viageră și schemele pentru motorină, ameliorarea raselor sau bunăstarea animalelor. Instituția gestionează și forme de sprijin pentru sectoarele vitivinicol, fructe-legume și apicol, potrivit prezentării proiectului.

Conectare cu alte sisteme publice. Data lansării nu este precizată

Portalul este prevăzut să fie interoperabil cu alte sisteme informatice publice. Potrivit obiectivelor prezentate, accesul la informații și servicii ar trebui să fie facil, rapid și sigur, inclusiv pentru utilizatorii cu competențe digitale reduse.

Pe lângă fermierii persoane fizice și beneficiarii persoane juridice de drept privat, proiectul se adresează instituțiilor care furnizează sau primesc date de la APIA și angajaților agenției. Sunt prevăzute automatizarea și monitorizarea proceselor interne, dar și pregătirea personalului pentru administrarea și utilizarea noului sistem.

Proiectul se află în curs de implementare, iar perioada prevăzută pentru derularea acestuia este iulie 2025-iulie 2029.