Anunțuri pentru cazări care nu există și mesaje-capcană. UE investighează platforma Booking.com

Platforma Booking.com a intrat în vizorul Comisiei Europene, care a deschis o investigație pentru a verifica dacă platforma face suficient pentru a preveni fraudele și pentru a proteja persoanele care își rezervă cazări online. Ancheta vizează anunțuri false, tentativele de phishing prin care escrocii încearcă să obțină bani de la turiști și ofertele promovate contra cost, care nu ar fi identificate drept reclame.

Booking.com este investigată de Comisia Europeană. Foto: 123 RF

Una dintre direcțiile anchetei privește anunțurile false, inclusiv cele pentru proprietăți care nu există. Comisia Europeană vrea să afle dacă Booking.com a identificat corect riscurile și dacă a luat măsuri suficiente pentru a elimina listările frauduloase și ofertele care pot induce în eroare clienții.

O altă parte a investigației se referă la mesajele prin care escrocii încearcă să obțină bani sau date personale de la turiști. Comisia va verifica felul în care sunt partajate datele rezervărilor și ale oaspeților cu unitățile de cazare, precum și modul în care funcționează sistemul de mesagerie al platformei.

Comisia va analiza și dacă anunțurile promovate contra cost sunt marcate suficient de clar. Utilizatorii ar trebui să poată distinge ofertele afișate în primele poziții în urma unei plăți de cele care apar în mod obișnuit în rezultatele căutării.

Ce verifică, mai exact, Comisia Europeană

Investigația urmărește trei aspecte principale: modul în care sunt identificate și eliminate anunțurile frauduloase, măsurile luate împotriva tentativelor de phishing și transparența reclamelor plătite.

În cazul anunțurilor promovate, Comisia va verifica dacă utilizatorii pot afla cu ușurință cine a plătit pentru afișarea reclamei, în numele cui este publicată și de ce le apare aceasta. Regulile europene prevăd că publicitatea trebuie să poată fi recunoscută clar, astfel încât utilizatorii să înțeleagă de ce anumite oferte sunt mai vizibile decât altele.

„În temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, utilizatorii au dreptul să înțeleagă când și în numele cui le este afișat un anunț. Fără aceasta, ei nu pot ști dacă o listă apare în mod vizibil pentru că corespunde căutării lor sau pentru că furnizorul de cazare a plătit pentru această vizibilitate”, se arată în documentul Comisiei Europene.

Ce obligații ar fi putut încălca Booking.com

Comisia verifică posibile încălcări ale Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). Printre prevederile vizate se numără articolele 34 și 35.

„Dacă ar fi dovedite, aceste deficiențe ar constitui încălcări ale articolelor 34 și 35 din Regulamentul privind serviciile digitale, care obligă platformele online foarte mari și motoarele de căutare foarte mari să identifice, să analizeze, să evalueze și să atenueze riscurile sistemice; și articolul 26 alineatul (1), care impune furnizorilor de platforme online să se asigure că utilizatorii pot identifica în mod clar reclamele și informațiile despre acestea”, mai scrie în document.

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Booking.com a fost desemnată platformă online foarte mare în aprilie 2023, ceea ce înseamnă că ar trebui să respecte obligațiile specifice prevăzute în regulamentul european.

Ce urmează în anchetă

Comisia Europeană a anunțat că va acorda prioritate investigației și va continua să strângă dovezi. Printre măsurile posibile se numără solicitări suplimentare de informații, interviuri și inspecții.

În funcție de rezultate, executivul european ar putea impune măsuri provizorii, ar putea adopta o decizie prin care să constate neconformitatea sau ar putea accepta angajamentele propuse de Booking.com pentru remedierea problemelor investigate.

Deschiderea procedurii nu reprezintă o decizie finală și nu stabilește că platforma a încălcat legea. Comisia a precizat că va coopera în continuare cu Autoritatea pentru Consumatori și Piețe din Țările de Jos, instituția care supraveghează respectarea regulilor privind serviciile digitale în statul în care este stabilită compania.

Cum a început investigația

Investigația a fost deschisă în urma unei analize preliminare a documentelor și informațiilor furnizate de Booking.com.

„Decizia Comisiei urmează unei investigații preliminare, care a inclus o analiză a rapoartelor de evaluare a riscurilor prezentate de Booking.com în 2026 și în ultimii trei ani, informații publicate în rapoartele sale de transparență și răspunsurile companiei la solicitările oficiale de informații ale Comisiei trimise la 23 septembrie 2025 și 26 mai 2026. Comisia cooperează cu Autoritatea neerlandeză pentru consumatori și piețe, coordonatorul serviciilor digitale din statul membru în care este stabilită Booking.com, în ceea ce privește supravegherea Booking.com în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale”, se arată în documentul menționat.

Ancheta va stabili dacă măsurile luate de platformă sunt suficiente pentru a proteja utilizatorii și pentru a respecta obligațiile impuse de legislația europeană.