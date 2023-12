Angajații OMV Petrom au protestat din nou, cerând reevaluarea ofertei salariale

Salariaţi ai OMV Petrom au pichetat joi sediul central al companiei în speranţa că eforturile lor vor determina administraţia să reevalueze oferta salarială, astfel încât să fie evitată situaţia ca angajaţii să fie privaţi de protecţia unui Contract Colectiv de Muncă, care expiră la data de 31 decembrie 2023, conform unui comunicat al Sindicatului Naţional Petrom.

"Am avut o ultimă rundă de negocieri acum o săptămână. Paşii pe care îi făceam erau neconcludenţi total, adică administraţia venea cu oferte care erau foarte apropiate una de alta. Pentru că ne asumasem ca într-o lună şi jumătate să închidem aceste negocieri conform legii, discuţia a fost ca în momentul în care vin cu o ofertă care dovedeşte că respectă angajaţii să ne putem întâlni. Din păcate, această ofertă nu s-a concretizat săptămâna aceasta şi nu ne-am întâlnit. Nu am nicio informaţie de la dumnealor. Oficial, nu s-a întâmplat nimic. Aşteptăm săptămâna viitoare.(...) La 31 decembrie se încheie actualul contract de muncă. Într-o atare situaţie, va trebui să deschidem conflictul de muncă, conform legii. Un conflict care nu înseamnă neapărat grevă, înseamnă conform legii o conciliere moderată de Inspectoratul Teritorial unde are compania sediul. Poate ne putem înţelege după anul nou, dar mi se pare foarte târziu”, a declarat, pentru Agerpres, Florin Bercea presedinte FSLI Petrol - Energie.

Acesta a subliniat că problemele angajaţilor "sunt acute", tichetele de masă au o valoare foarte mică şi se încearcă transformarea biletelor de odihnă și tratament în bonus, printre altele.

Comunicatul Sindicatului Naţional Petrom mai semnalează că petroliştii acuză deteriorarea dialogului social şi lipsa de respect cu care sunt trataţi de companie, nerecunoscându-li-se meritele avute "în profiturile monstruoase" obţinute în ultimul an şi faptul că se uită că este nevoie de ei pentru realizarea obiectivelor îndrăzneţe asumate prin strategie.

Săptămâna trecută, conducerea companiei a transmis că OMV Petrom se află în proces de negociere a Contractului colectiv de muncă cu sindicatul reprezentativ, Sindicatul Naţional Petrom.

"Menţionăm că remuneraţia angajaţilor OMV Petrom este la niveluri competitive pentru industria relevantă de petrol şi gaze şi include bonusuri în cuantum fix şi indemnizaţii, conform Contractului colectiv de muncă, precum şi alte beneficii, cum ar fi sistemul privat de asigurări, zile suplimentare de concediu de odihnă, indemnizaţie de concediu de odihnă, zile libere plătite pentru evenimente speciale, bonusuri legate de performanţă etc. Vom menţine acelaşi nivel competitiv al remuneraţiei şi pe viitor, intenţie pe care am exprimat-o şi în cadrul negocierilor pentru Contractul colectiv de muncă. Ne bazăm pe buna-credinţă a partenerilor noştri de dialog social pentru a finaliza cât mai rapid negocierile, cu rezultate favorabile pentru salariaţii noştri", au spus reprezentanţii OMV Petrom.

Sindicatul National Petrom este o organizaţie sindicală legal constituită, care reprezintă interesele a aproximativ 24.000 de angajaţi din cadrul grupului OMV Petrom şi din alte societăţi comerciale precum Expert Petroleum S.R.L., Expert Petroleum Solutions S.R.L., Mazarine Energy, Dacian Petroleum, GSP Offshore, J.Christof E&P Services S.R.L., J.Christof Consulting S.R.L., Christof MB Well, Bonatti SpA Parma-Sucursala Bucuresti, Dietscon O&M, Dietsmann SRL, Falck Fire Services S.R.L, Kraftanlagen Romania S.R.L., R&R Oil Services SRL, SWS Engineering &Consulting, pentru care negociază şi încheie Contracte Colective de Muncă.

Sindicatul Naţional Petrom este afiliat la FSLI Petrol-Energie, federaţie reprezentativă la nivelul sectorului energie, petrol şi gaze şi minerit energetic.