Angajații, nemulțumiți de schimbările prea dese din legislația muncii

Principalele tendințe din acest an pe piața românească de HR vor fi utilizarea tehnologiei - în special a inteligenței artificiale și investițiile în employer branding, cultura organizațională și instrumente în managementul schimbării, spune Costin Tudor, CEO Undelucram.ro.

Aceste tendințe au reieșit din datele colectate de Undelucram.ro pentru realizarea catalogului Top Angajatori 2023.

Catalogul Top Angajatori Undelucram.ro prezintă detalii despre cei mai apreciați angajatori și a fost realizat pe baza singurului clasament din România care ia în considerare opiniile angajaților și nu imaginea publică a companiilor. Topul include evaluările angajaților care transmit în mod anonim feedbackul.

Din interviurile cu managerii de HR ai companiilor prezente în top a fost evidențiat că în 2023 principalele tendințe pe piața locală de HR au fost cele despre implementarea metodelor de eficientizare a businessului și de gestionare a schimbărilor.

Aceste date se corelează cu cele internaționale conform cărora 60% dintre liderii din resurse umane au prioritizat anul trecut trainingurile de eficiență în rândul managerilor, iar 53% dintre lideri au mizat pe managementul schimbării, potrivit unui studiu Gartner la nivel internațional.

„Nevoia pentru astfel de abordări este cu atât mai mare cu cât 45% dintre persoanele intervievate au comunicat faptul că angajații lor se simt epuizați din cauza schimbărilor din piața muncii. Iar un punct de plecare pentru a rezolva această situație este axarea pe experiența angajaților, care a reprezentat o prioritate pentru 47% dintre liderii din resurse umane. Pe de altă parte, comparativ cu anul precendent, s-au observat două mari diferențe: în urmă cu doi ani, 74% dintre angajați erau mai dispuși să își schimbe comportamentul vis-a-vis de muncă pentru a susține schimbările organizaționale, dar acest număr a scăzut în 2023 la 38%, potrivit unor date Gartner. Anul trecut s-a remarcat totodată și printr-o creștere a investițiilor în tehnologia HR, aproape jumătate dintre liderii de HR, considerând o prioritate acest segment”, a declarat Costin Tudor.

Domeniul HR nu este încă pregătit pentru a implementa eficient inteligența artificială.

Angajații sunt nemulțumiți de schimbările prea dese

În ceea ce privește 2024, principalele tendințe pe piața locală de HR vor fi utilizarea instrumentelor de tehnologie, employer branding, cultura organizațională și de management al schimbării.

„Există un mare interes pentru utilizarea inteligenței artificiale în procesele de HR și există multe discuții despre productivitate și folosirea responsabilă a acestei tehnologii. Cu toate acestea, majoritatea funcțiilor de HR nu sunt pregătite să implementeze eficient produse bazate pe inteligență artificială. Observăm, de asemenea, continuarea investițiilor în employer branding și în prezentarea transparentă a companiilor pe piața muncii. Totodată, există din ce în ce mai multe inițiative pentru a dezvolta cultura organizațională. De patru ani ne-am schimbat radical modul de lucru, iar în acest context în care petrecem mai puțin timp la birou, liderii trebuie să lucreze foarte mult pentru a conecta cu adevărat angajații între ei. Un alt trend pe care l-am observat în special în mesajele angajaților din platforma noastră este ca volumul și ritmul schimbărilor sunt copleșitoare pentru ei. Schimbările sunt dese și continue, iar acest lucru le afectează bunăstarea și poate avea un impact devastator asupra rezultatelor companiilor”, a explicat Costin Tudor.

Catalogul Undelucram.ro prezintă în detaliu topul celor mai apreciați 100 de angajatori din România, motivele pentru care sunt apreciați de propriii salariați și interviuri cu managerii de HR ai companiilor. De asemenea, catalogul prezintă și cei mai apreciați 50 de angajatori din segmentul IMM-urilor (companii cu mai puțin de 250 de angajați).

Care sunt cei mai apreciați angajatori

Principalii factori care îi fac pe oameni să își aprecieze angajatorii sunt recunoașterea muncii depuse, oportunitățile de avansare, condițiile de muncă, beneficiile și compensațiile, cultura organizațională, echilibrul dintre timpul petrecut la birou și cel liber, potrivit datelor Undelucram.ro.

Anul trecut cei mai apreciați angajatori au fost Schneider Electric România, MassMutual Romania, KRUK România, dm drogerie markt, JYSK România, Philip Morris România, MHP - A Porsche Company, Starbucks România, Iron Mountain România și JTI România.

Pe segmentul IMM cei mai apreciați angajatori au fost Wolfpack Digital, mReady, TopTech, MHC Romania și Cargo Track Solutions.

Prima ediție a topului și catalogului a fost lansată în 2016.

„Ce a rămas neschimbat de-a lungul anilor este faptul că angajatorii care investesc în angajați sunt cei mai apreciați. Indiferent de industrie, companiile care oferă salarii competitive, beneficii atractive, oportunități de dezvoltare profesională și un mediu de lucru pozitiv sunt cele care se clasează printre primele în top. Pe de altă parte, în 2016 topul era dominat de companiile din domeniul IT. Cu timpul, am observat o diversificare a domeniilor din care provin companiile din top și am regăsit companii din retail non-alimentar, BPO&servicii, financiar, sănătate și farma. De asemenea, tot mai mulți angajatori din toate domeniile de activitate au conștientizat importanța brandului de angajator și a dezvoltării unei culturi organizaționale care să contribuie la loialitatea angajaților”, a adăugat CEO-ul Undelucram.ro.