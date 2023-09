Amazon va investi până la 4 miliarde de dolari în noul start-up de inteligență artificială Anthropic

Amazon intenționează să investească până la 4 miliarde de dolari în start-up-ul de inteligență artificială Anthropic, în timp ce marele grup tehnologic își intensifică rivalitatea cu Microsoft, Google și Nvidia pentru a convinge companiile să utilizeze tehnologia sa.

În cadrul acestei tranzacții, anunțate luni, Amazon va investi o sumă inițială de 1,25 miliarde de dolari pentru o participație minoritară în Anthropic. Ambele companii vor avea ulterior opțiunea de a crește suma totală la 4 miliarde de dolari, au precizat acestea.

Aceasta este o încercare a Amazon de a crea o relație strânsă cu un start-up proeminent în domeniul inteligenței artificiale, asemănătoare alianței dintre Microsoft și OpenAI, grupul din spatele ChatGPT. Ca parte a acordului, Anthropic va folosi platforma de cloud computing a Amazon și cipurile sale dedicate IA pentru a-și crea modelele, potrivit Financial Times.

Start-up-urile din domeniul IA au intrat într-o cursă a înarmării pentru a obține cipurile costisitoare și resursele costisitoare ale centrelor de date necesare pentru a crea cele mai recente sisteme de IA, numite modele de limbaj de mari dimensiuni.

Anthropic a fost evaluată ultima dată la aproape 5 miliarde de dolari în cadrul unei runde de finanțare la începutul acestui an, potrivit unei persoane familiare cu acești termeni. În plus, compania este unul dintre principalii concurenți ai OpenAI care au strâns sume uriașe în acest an, inclusiv Inflection AI, care a strâns 1,3 miliarde de dolari de la Microsoft și Nvidia, și Cohere, cu sediul în Toronto, care a strâns 270 de milioane de dolari de la Nvidia și alții.

Noua alianță a start-up-ului cu Amazon Web Services pare a fi o îndepărtare de Google, care a investit 300 de milioane de dolari în Anthropic anul trecut. Aceasta vine la doar șapte luni după ce Anthropic a declarat că își va antrena modelele pe cipurile Google și va folosi cloud-ul acestuia.

Pentru Amazon, acordul marchează cea mai recentă încercare de a profita de entuziasmul din jurul inteligenței artificiale generative, o tehnologie capabilă să creeze texte asemănătoare cu cele umane și imagini realiste.