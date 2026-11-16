Ministerul Energiei analizează mai multe măsuri pentru sezonul rece, printre care o schemă de sprijin pentru companiile aflate în dificultate, care ar putea include o eventuală suprataxare a producătorilor, și prelungirea ajutorului acordat gospodăriilor cu venituri mici după 1 ianuarie 2027, a anunțat Dumitru Chisăliță.

Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei Foto: Facebook/Dumitru Chisăliță

Ministrul Energiei Dumitru Chisăliță spune că prioritatea în această iarnă este asigurarea continuității alimentării cu electricitate și gaze naturale, în condițiile în care autoritățile trebuie să fie pregătite și pentru eventuale defecțiuni ale echipamentelor.

„Primul și primul lucru în iarna aceasta este important să o trecem cu bine din perspectiva continuității. Adică să avem energie pe tot parcursul acestei perioade, în fiecare oră, la un nivel care să satisfacă cererea. (…) Nu se pune problema unui penurii, dar este un element care trebuie să ne asigurăm că sub nicio formă nu poate să se întâmple. Asta înseamnă că, în permanență, ne asigurăm că sunt rezerve care să poată să ducă la bun sfârșit în ceea ce privește continuitatea alimentării cu energie, cu gaze naturale, dar, în același timp, trebuie să ne asigurăm și că diversele situații care pot să apară din perspectiva nefuncționării unor anumite echipamente, există soluții ca aceste echipamente să fie, pe de o parte, rapid înlocuite de alte surse și reparate de așa natura când se reintre în producție”, a spus Chisăliță, la Digi24, potrivit Mediafax.

O posibilă suprataxare a producătorilor

În ceea ce privește sprijinul pentru companii, Ministerul Energiei lucrează la mai multe scheme de intervenție, una dintre variante fiind o eventuală suprataxare. Ministrul a explicat că scopul nu este suprataxarea în sine, ci revenirea la un nivel competitiv al prețurilor și, eventual, acordarea unui ajutor unor companii aflate în dificultate.

„Sunt mai multe scheme pe care le avem, inclusiv, să spunem, țintit pe anumite companii care sunt în dificultate în momentul de față”, a spus Chisăliță.

Sprijinul nu ar urma să fie acordat tuturor companiilor, ci ar fi stabilit pe baza unor criterii. În plus, ajutorul ar trebui să fie însoțit de măsuri interne care să reducă riscul ca firmele respective să ajungă din nou într-o situație dificilă peste unul sau doi ani.

Potrivit ministrului, schema este gândită pentru iarna aceasta, pe termen scurt, iar propunerea ar urma să fie prezentată la 1 decembrie. El a precizat că speră să existe suficient timp pentru aplicarea ei până la 31 martie.

Ajutor de 50 de lei pentru familiile cu venituri mici

Ministrul Energiei a vorbit și despre sprijinul acordat consumatorilor casnici.

„Considerăm că există această posibilitate de a prelungi schema care există în momentul de față și după 1 anuare 2027. Sunt și aici mai multe elemente care sunt luate în calcul. Nivelul de 50 de lei pe lună pentru familiile care se găsesc într-un anumit prag al venitului pe cap de familie este elementul care este pe masă în momentul de față”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Facturile la electricitate au crescut cu până la 10%, potrivit estimărilor ministerului

În ceea ce privește evoluția prețurilor pentru consumatorii casnici, ministrul a estimat, pe baza datelor publice ale ANRE, că majorarea a fost de până la 10% în medie. El a subliniat că evoluția diferă în funcție de furnizor, contract și tarifele de distribuție.

Ministrul a apreciat că este puțin probabil să mai apară alte creșteri pentru consumatorii casnici.

De asemenea, a spus că mai mult de jumătate dintre gospodării ar putea avea contracte încheiate înainte de ultimele două luni.

Acesta le-a recomandat consumatorilor să verifice tariful din contract și ofertele disponibile pe comparatorul ANRE. Potrivit ministrului, există oferte de aproximativ 1,20-1,22 lei/kWh, care ar putea fi cu 10-20% sub prețul mediu actual al pieței.