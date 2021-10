Simtel Team a cumpărat terenul Uzinei Termoelectrica Giurgiu. Ce vrea să facă pe cele 80 de hectare din intravilan

Compania are în plan dezvoltarea unui parc fotovoltaic de dimensiuni mari cu o putere instalată totală cuprinsă între 40 şi 60 de MWp – MW instalaţi şi îşi propune intrarea pe piaţa producţiei de energie regenerabilă. Odată cu finalizarea construcţiei, acesta va fi printre cele mai mari parcuri fotovoltaice din România.

„În momentul în care am decis să venim pe bursă, unul dintre planurile de creştere pe care le aveam în vedere era legat de intrarea pe piaţa de producţie de energie electrică din surse regenerabile. Ne bucurăm că într-un timp rezonabil am reuşit să identificăm un prim teren potrivit pentru dezvoltarea unui proiect fotovoltaic şi că am parcurs deja etapele necesare în vederea achiziţionării acestuia. Dispunem de toate resursele necesare pentru realizarea unui astfel de proiect datorită experienţei acumulate în urma construirii „la cheie” a peste 150 de proiecte fotovoltaice pentru clienţi, asigurării mentenanţei totale în parcuri fotovoltaice, ce au o putere instalată de peste 125 MWp şi a mentenanţei doar pentru invertoare pentru peste 70 de centrale electrice fotovoltaice - CEF, aproximativ 300MWp.

Mecanismele de finanţare prin piaţa de capital ne oferă o serie de oportunităţi excelente de dezvoltare în domeniul nostru de activitate şi le mulţumim încă o dată investitorilor pentru încrederea acordată. Totodată, suntem bucuroşi că prin această achiziţie dăm valoare unui teren neutilizat de ani de zile. Energia verde va continua să fie un pilon de creştere în următorii ani având la bază planurile ambiţioase ale Uniunii Europene stabilite prin Pactul Verde. România şi-a stabilit ca obiectiv ca până în 2030, 30,7% din consumul de energie al ţării să fie obţinut din surse regenerabile.

Totodată, proiecţiile oficiale la nivel naţional pentru anul 2030 prevăd o creştere a capacităţilor fotovoltaice de până la aproximativ 5.100MW. Acest context ne motivează şi suntem optimişti că prin proiectele noastre ne vom aduce aportul la atingerea acestor obiective naţionale,” a declarat Iulian Nedea, cofondator şi CEO al Simtel Team.

Terenul pentru care compania a încheiat un contract de achiziţionare aparţine de Uzina Termoelectrica Giurgiu S.A., care se află în insolvenţă şi include, de asemenea, un lac care se întinde pe aproximativ 160.000 mp din suprafaţa totală a acestuia.

Tranzacţia, a cărei valoare se ridică la aproximativ 0,8 milioane de euro, va fi supusă aprobării în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, pe care Simtel o va convoca în următoarea perioadă. Achiziţia terenului a fost realizată parţial din capitalul atras de la investitori în timpul plasamentului privat care a avut loc în mai 2021.

Pe lângă investiţia legată de achiziţia terenului, dezvoltarea proiectului de către Simtel implică costuri de aproximativ 0,5 milioane de euro, sumă în care sunt incluse aspecte precum proiectarea, obţinerea tuturor autorizaţiilor de construcţie şi contractul de racordare. Valoarea unui astfel de proiect, luând în considerare preţul cu care se vinde astăzi un MWp complet autorizat, va fi de aproximativ 3 milioane de euro. Un MWp complet autorizat, pregătit pentru construcţie (ready to build) are o valoare de piaţă de aproximativ 60.000 euro.

După obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare, estimată pentru a doua jumătate a anului 2022, Simtel va avea la dispoziţie trei opţiuni: vânzarea proiectului ready to build, construcţia parcului fotovoltaic în regim propriu şi operarea acestuia sau construcţia proiectului şi vânzarea către un investitor, pe baza unui antecontract semnat cu un cumpărător.

O astfel de decizie va fi luată la momentul respectiv în funcţie de planurile şi proiectele în care compania este implicată. Construcţia la cheie a proiectului fotovoltaic din Giurgiu este evaluată la aproximativ 40 milioane de euro, iar amortizarea investiţiei va avea loc în cinci până la şapte ani, în funcţie de preţul energiei stabilit în piaţă. Parcul fotovoltaic va produce aproximativ 52.000-78.000 MWh anual, energie ce poate alimenta în fiecare an peste 14.000 de gospodării. Aceasta înseamnă o reducere cu peste 67.000 tone pe an a emisiilor de dioxid de carbon.

Simtel Team este listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti din data de 1 iulie 2021 şi în prezent, compania are o capitalizare de piaţă de 40 milioane de euro. Începând cu data de 11 octombrie 2021, acţiunile SMTL sunt incluse în indicele BET-AeRO dezvoltat de Bursa de Valori Bucureşti pentru piaţa AeRO. BET-AeRO include 20 de companii de pe această piaţă, selectate pe bază de criterii cantitative, precum lichiditate şi capitalizarea free-float-ului.

Simtel Team este o companie românească, fondată în 2010 de trei antreprenori români - Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc şi Radu Vilău. Compania este listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul bursier SMTL şi operează în 3 domenii de activitate - telecomunicaţii, energie regenerabilă şi automatizări industriale. Simtel este specializată în furnizarea de servicii de integrare operatorilor de telecomunicaţii mobile, construirea şi furnizarea de mentenanţă a centralelor fotovoltaice, precum şi automatizarea proceselor industriale.