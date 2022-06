Compania de curierat Cargus estimează o creştere cu 20% a volumelor de livrări în 2022

„Cargus continuă să se adapteze la schimbările pieţei locale, investind constant în soluţii digitale şi logistice, care oferă companiilor şi persoanelor fizice servicii de livrare la un standard ridicat de excelenţă. În ultimii doi ani, Cargus a investit 20 de milioane de euro în infrastructura sa operaţională, în soluţii tehnologice pentru destinatarii finali, în servicii de livrare accesibile şi rapide. Compania s-a concentrat, de asemenea, pe extinderea reţelei SHIP & GO şi a soluţiilor digitale integrate pentru business-urile din e-Commerce”, anunţă compania, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, în 2022, Cargus estimează o creştere cu 20% a volumelor de livrări, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Sunt planificate investiţii semnificative pentru anul acesta, dar şi pentru următorii doi, cu un puternic accent pe inovaţiile tehnologice şi noile soluţii de livrare, cum ar fi reţeaua APM (lockers), care urmează să fie lansată în a doua jumătate a anului 2022. Inovaţiile şi soluţiile integrate de livrare pentru piaţa de e-Commerce reprezintă direcţii strategice pe termen lung pentru Cargus.

„Serviciile de curierat sunt o parte esenţială a ecosistemului general de business, precum şi un factor de creştere pentru companii, în special pentru cele din industria comerţului electronic. Vom continua să investim în infrastructura noastră logistică, dar şi în soluţii de livrare digitale, actuale, pentru a ne consolida poziţia de lider în inovaţie pe piaţa de curierat şi parteneriatul pe care îl avem cu mediul de business", a declarat Olivier van Houtte, CEO Cargus.

Potrivit indicatorilor financiari ai companiei, Cargus a înregistrat în 2021 o cifră de afaceri de 450 de milioane de lei şi un nivel constant al volumelor livrate, menţinând acelaşi trend ca în anul precedent. Segmentul B2C, care reprezintă o pondere importantă în structura companiei, a crescut cu 7%, odată cu schimbarea comportamentului de consum din timpul pandemiei.

De asemenea, noile parteneriate de business de pe pieţele internaţionale şi captarea evoluţiei comerţului electronic reprezintă, la rândul lor, factori de creştere. La acestea se adaugă serviciile de livrare pe care Cargus le furnizează: reţeaua de lockere, reţeaua PUDO, soluţiile de e-fulfilment, abonamentele dedicate afacerilor mici şi inovaţiile digitale.

O parte importantă din bugetul de investiţii din ultimii doi ani a fost dedicată optimizării logistice şi aducerii reţelei la standarde înalte de excelenţă ale serviciilor de livrare. Anul trecut, Cargus a deschis 9 depozite logistice noi, situate în zone geografice strategice, dotate cu linii de lucru moderne, capabile să dubleze sau chiar să tripleze capacitatea de sortare a coletelor, ceea ce a reprezentat o investiţie de 8,5 milioane de euro.

Totodată, compania şi-a extins şi reţeaua de puncte SHIP & GO, depăşind peste 700 de locaţii, în toată ţara.

De asemenea, echipamentele pentru curieri au reprezentat o investiţie de 7,5 milioane de euro.

„Bugetul de investiţii din acest an se va concentra pe segmentul de business e-Commerce, pe inovaţii tehnologice, creşterea calităţii serviciilor, extinderea şi dezvoltarea reţelei out of home (OOH) şi a amprentei logistice. Recent, Cargus a adăugat doi parteneri principali în reţeaua SHIP & GO - PayPoint şi un-doi Centru de plati - şi estimează că până la sfârşitul anului 2022 vor fi 3.000 de puncte Clic & Collect în toată ţara”, anunţă compania.

O altă serie de investiţii consistente vor fi făcute, în acest an, în crearea şi dezvoltarea unei reţele proprii de APM-uri Cargus (lockers).

De asemenea, compania a deschis un nou depozit Cargus pentru zona Bucureşti-Ilfov, care va dubla capacitatea de operare a celui din Măgurele şi va investi, de asemenea, în modernizarea altor 16 centre logistice.