Afacerea inedită a unei familii: catering la țară. Antreprenor: „E un business la mare căutare și în mediul rural”

O soluţie bună de a face bani este să intri într-o afacere tip catering, spun reprezentanții Facultății de Agricultură din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași.

În timp ce gătitul este pentru unii o formă de destindere sau o necesitate, pentru alţii activitatea din bucătărie înseamnă o sursă de a face bani. Şi nu puţini, în condiţiile în care serviciile de catering sunt din ce în ce mai căutate.

Cei care s-au îndreptat către o afacere de acest fel au descoperit că au posibilităţi reale de câştig, iar administrarea firmei nu este dificilă, ne spune Andrada Guzgă, o tânără de 27 de ani din județul Iași, absolventă a specializării „Protecția consumatorului și a mediului”, iar ulterior a cursurilor de masterat specializarea „Management în alimentație publică și agroturism”, din cadrul Facultății de Agricultură a USV Iași.

Pentru satul românesc, o soluție salvatoare

,,Prin intermediul proiectului e-Antreprenor ne-am gândit să investim cei 40.000 euro nerambursabili într-o firmă de catering. Inițial am vrut să înființez o brutărie, dar spațiul nu-mi permitea, nici forță de muncă nu găseam, de aceea am zis că trebuie să ne adaptăm, să nu pierdem finanțarea. Analizând nevoile din piață am ajuns la concluzia să facem firma de catering, în comuna Țibănești, județul Iași. Spre uimirea noastră este un business la mare căutare și în mediul rural, pentru că oamenii sunt deschiși. Pentru noi acesta este un business real de succes’’, a specificat Andrada Guzgă, administratorull firmei de catering.

Reamintim că, cele mai bune idei de afaceri au beneficiat un sprijin financiar de până la 40.000 de euro, nerambursabil, prin intermediul proiectul e-Antreprenor, coordonat de Universitatea de Ştiinţele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional.

„Prin intermediul proiectului s-a urmărit conștientizarea și promovarea atitudinii pozitive față de cultura antreprenorială și informarea corectă, în timp real, cu privire la oportunitățile din mediul de afaceri”, conchid reprezentanții instituției de învățământ universitar din Iași.