Afacerea de succes creată de doi soți din Buzău. Au muncit zece ani pentru a crea un produs unic în Europa

Doi soți din Buzău au pus bazele unei afaceri de succes, reușind să breveteze un produs unic în Europa: un amestec de miere în care se adaugă cătină, afine, petale de trandafir și multe altele.

Povestea a început în urmă cu zece ani, atunci când cei doi soți, fiziciana Daciana Tarași și chimistul Constantin Pascu au început să prepare pentru consumul propriu o dulceață sănătoasă, unde mierea ia locul zahărului.

Noutatea este dată de procesul de producție care este unul fără fierbere și fără adaos de zahăr.

După foarte multe încercări, familia a brevetat produsul ca fiind unic în Europa şi l-au denumit melinis.

Procesul de preparare este unul extrem de lent, iar un singur sortiment poate fi gata chiar şi într-o lună.

„La început ne-am jucat, a fost pur şi simplu o încercare de a mânca sănătos, de a găsi o alternativă în care să păstrăm cât mai aproape de natural ceea ce au fructele de oferit", a declarat Daciana Tarași pentru Observator News.

Produsul a fost lansat pe piață abia în 2019, vânzarea fiind exclusiv online. Un borcan de 230 de grame costă între 25 şi 50 de lei.

„Lucrurile au mers treptat. Iniţial am avut impresia că va fi suficientă o construcţie micuţă. După aceea, când am început să înţelegem ce înseamnă industria alimentară, am ajuns la această mică fabrică. Pentru că altfel nu ai cum să scoţi un produs pe care să îl poţi vinde pe piaţă, conform normelor”, a explicat Constantin Pascu.

În mica făbricuță din Buzău se produc lunar între 5.000 și 6.000 de borcane cu diferite sortimente: cu cătină, gutui, goji, piersici, petale de trandafir, afine sau zmeură. Ingredientele sunt locale, bio, din zona de dealuri a județului Buzău.

„Cei care au comandat trandafir şi cătină la început au încercat şi celelalte sortimente şi au fost încântaţi. Unii dintre clienţi sunt constanţi”, spune Marieta Iorga, șef de producție.